Doordarshan 66th anniversary : माहिती, शिक्षण आणि मनोरंजनाचा वारसा
दूरदर्शन आज 66 वा वर्धापनदिन साजरा करत आहे. 1959 मध्ये सुरू झालेलेली ही वाहिनी माहिती, शिक्षण आणि मनोरंजनाच्या माध्यमातून एकता आणि संस्कृती प्रोत्साहन देतेय.
Published : September 15, 2025 at 11:05 AM IST
हैदराबाद : भारताची प्रमुख सार्वजनिक प्रसारण संस्था दूरदर्शन आज 15 सप्टेंबर 2025 रोजी आपला 66 वा वर्धापनदिन साजरा करत आहे. 1959 मध्ये ऑल इंडिया रेडिओ अंतर्गत प्रायोगिक दूरचित्रवाणी सेवा म्हणून सुरू झालेला दूरदर्शन आज माहिती प्रसारण, सांस्कृतिक जतन आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी एक महत्त्वाचा मंच बनला आहे. उपग्रह आणि डीटीएच सेवांद्वारे देशातील जवळपास 100% लोकसंख्येपर्यंत पोहोचणारा दूरदर्शन, 1997 पासून प्रसार भारतीचा भाग म्हणून शिक्षण, बातम्या आणि मनोरंजनावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यंदा, “शब्दांजली: DD@66” या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन नवी दिल्लीतील रंग भवन, आकाशवाणी भवन येथे होणार आहे.
1959 मध्ये दूरदर्शनची सुरुवात
दूरदर्शनची सुरुवात 1959 मध्ये झाली होती. 1976 मध्ये ऑल इंडिया रेडिओपासून स्वतंत्र होऊन दूरदर्शन स्वायत्त संस्था झाली. 1982 मध्ये दूरदर्शननं दिल्लीतील आशियाई खेळांसह रंगीत प्रसारणाची सुरुवात केली होती.1997 मध्ये प्रसार भारतीच्या स्थापनेनं दूरदर्शन आणि आकाशवाणी एका व्यावसायिक सार्वजनिक प्रसारण यंत्रणेत एकत्रित झाले.
4 हून अधिक भाषेत कार्यक्रम
आज दूरदर्शन 35 उपग्रह वाहिन्या आणि 66 स्टुडिओ केंद्रांद्वारे 24 हून अधिक भाषा आणि विविध बोलीभाष्यांमध्ये कार्यक्रम सादर करत आहे. डीडी फ्री डिश, 2024 पर्यंत 4.9 कोटी घरांपर्यंत पोहोचणारी भारतातील सर्वात मोठी विनामूल्य डीटीएच सेवा आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्येही ती ही सेवा मनोरंजनाचे काम करतेय. डीडी न्यूज, 2003 मध्ये सुरू झालेली 24 तास बातम्या देणारी वाहिनी, 17 तासांहून अधिक थेट प्रसारण आणि 30 प्रादेशिक बातम्या युनिट्सद्वारे 26 भाषा/बोलींमध्ये कंटेट प्रदान करते. डीडी इंडिया, 1995 मध्ये स्थापन झालेली आंतरराष्ट्रीय इंग्रजी वाहिनी, जागतिक प्रेक्षकांसाठी भारताचं प्रतिनिधित्व करते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा “मन की बात” हा कार्यक्रम डीडी नॅशनल आणि डीडी न्यूजवर प्रसारित होऊन राष्ट्रीय मुद्दे, संस्कृती आणि विकासावर नागरिकांशी संवाद साधतो. दूरदर्शनच्या आयकॉनिक मालिका जसं की रामायण, महाभारत, हम लोग, आणि मालगुडी डेज यांनी सांस्कृतिक स्मृती जपली आहे.
डिजिटल क्रांती
नोव्हेंबर 2024 मध्ये लॉंच झालेल्या वेव्ह्स ओटीटी मंचानं दूरदर्शननं डिजिटल क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. 12 भाषांमध्ये सामग्री देणारा हा मंच युएसए, युके, युरोप, मध्य पूर्व, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडपर्यंत पोहोचला आहे. डीडी किसाननं एआय अँकर्स, एआय कृष आणि एआय भूमी, यांच्या माध्यमातून 50 भाषांमध्ये 24/7 बातम्या देण्याची सुरुवात केली आहे. आयआयटी कानपूरसोबतच्या भागीदारीनं डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग आणि डायरेक्ट टू मोबाइल (D2M) तंत्रज्ञान विकसित केलं जात आहे.
प्रसार भारती-शेअर्ड ऑडिओ-व्हिज्युअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट अँड डिसेमिनेशन (PB-SHABD) ही 2024 मध्ये सुरू झालेली सेवा 1200 हून अधिक पत्रकार आणि 60 एडिट डेस्कद्वारे दररोज 1000 हून अधिक बातम्या प्रदान करते. डीडी स्पोर्ट्सनं खेलो इंडिया, हॉकी इंडिया आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी दर्जेदार निर्मितीवर भर दिला आहे. दूरदर्शननं 66 वर्षांत पारंपरिक प्रसारणापासून डिजिटल क्रांतीपर्यंतचा प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. वेव्ह्स ओटीटी, एआय तंत्रज्ञान, आणि आयआयटी कानपूरसोबतच्या सहकार्यानं दूरदर्शननं आपली सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक भूमिका बळकट केली आहे. येत्या काळातही दूरदर्शन राष्ट्रीय एकता आणि विकासाला चालना देत राहणार आहे.
