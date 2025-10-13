दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स
दिवाळी 2025 फक्त काही दिवसच शिल्लक आहेत. त्यामुळं iPhone 16 Pro वर फ्लिपकार्ट, क्रोमा, विजय सेल्सवर मोठ्या सवलती, एक्सचेंज ऑफर्स सुरू आहेत.
Published : October 13, 2025 at 12:14 PM IST
हैदराबाद : दिवाळी 2025 अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे, आणि 20 ऑक्टोबर रोजी दिवाळीला तुम्ही देखील चांगला स्मार्टफोन खरेदी करू शकता. या सणासुदीच्या काळात फ्लिपकार्ट, क्रोमा, विजय सेल्स आणि रिलायन्स डिजिटल सारख्या ई-कॉमर्स आणि रिटेल प्लॅटफॉर्म्सवर स्मार्टफोन, लॅपटॉप, स्मार्टवॉच आणि टॅबलेट्सवर मोठ्या सवलती मिळत आहेत. यामध्ये विशेष लक्ष वेधून घेत आहे तो म्हणजे Apple चा iPhone 16 Pro स्मार्टफोन. सप्टेंबर 2025 मध्ये iPhone 17 मालिका लॉंच झाल्यानंतरही, iPhone 16 Pro त्याच्या प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली कामगिरी आणि उत्कृष्ट कॅमेरा सिस्टममुळं खरेदीदारांचा आवडता पर्याय आहे. या दिवाळीत, या फोनवर आकर्षक सवलती, एक्सचेंज ऑफर आणि बँक ऑफर्समुळं खरेदीदारांना अपग्रेड करण्याची उत्तम संधी आहे. चला तर मग, iPhone 16 Pro वर कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर सर्वोत्तम डील्स मिळत आहेत, हे जाणून घेऊया या बातमीतून...
- iPhone 16 Pro वर सर्वोत्तम डील्स
फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्टवर iPhone 16 Pro चा 256GB व्हेरिएंट 1 लाख 4 हजार 999 मध्ये उपलब्ध आहे.फ्लिपकार्ट Axis बँक क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना अतिरिक्त 4,000 सवलत मिळेल. तसंच, जुन्या स्मार्टफोनवर तुम्हाला 61,900 पर्यंतची एक्सचेंज ऑफर मिळू शकते.
क्रोमा
iPhone 16 Pro चं 256GB मॉडेल क्रोमावर 1 लाख 13 हजार 490 मध्ये तुम्ही खरेदी करू शकता.
विजय सेल्स
विजय सेल्समध्ये तुम्हाला iPhone 16 Pro चं 256GB मॉडेल 1 लाख 14 हजार 900 मध्ये मिळेल. या व्यतिरिक्त ICICI बँक क्रेडिट कार्डद्वारे EMI शिवाय पेमेंट केल्यास 5,000 ची त्वरित सवलत मिळेल.
रिलायन्स डिजिटल
या प्लॅटफॉर्मवर 256GB व्हेरिएंटची किंमत 1 लाख 19 हजार 900 आहे, जी सवलतीच्या तुलनेत थोडी जास्त आहे.
बिगबास्केट
बिगबास्केटवर iPhone 16 Pro चं 128GB व्हेरिएंट फक्त 99 हजार 990 मध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामुळं हा सर्वात स्वस्त पर्याय ठरतो. यामुळं तुम्हाला तुमच्या स्वप्नातील आयफोन खरेदी करण्याची या प्लॅटफॉर्मवर चांगली संधी आहे.
- iPhone 16 Pro मध्ये काय आहे खास ?
उत्कृष्ट कॅमेरा सिस्टम
iPhone 16 Pro मध्ये 5x ऑप्टिकल झूम लेन्स आहे, जी यापूर्वी फक्त Pro Max मॉडेलमध्ये उपलब्ध होती. यामुळं दूरचे फोटो स्पष्ट काढता येतात. याशिवाय, 48MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा कमी प्रकाशात उत्कृष्ट कामगिरी करतो आणि तपशीलवार प्रतिमा देतो, ज्यामुळं फोटोग्राफी प्रेमींसाठी हा फोन उत्तम पर्याय आहे.
A18 Pro चीप
Apple च्या A18 Pro चिपमुळं हा फोन जटिल ॲप्स आणि मल्टिटास्किंग सहज हाताळतो. हे प्रोसेसर केवळ सध्याच्या गरजा पूर्ण करत नाही, तर भविष्यातील सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि हेवी ॲप्ससाठीही तयार आहे.
प्रीमियम डिस्प्ले आणि बिल्ड
6.3-इंच सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले 120Hz ॲडॉप्टिव्ह रिफ्रेश रेटसह येतो, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि व्हिज्युअल्स अतिशय गुळगुळीत दिसतात. टायटॅनियम फ्रेम आणि टेक्सचर्ड मॅट ग्लास बॅकमुळं हा फोन स्टायलिश आणि टिकाऊ आहे.
दिवाळी 2025 च्या या सणासुदीच्या हंगामात, iPhone 16 Pro वर मिळणाऱ्या सवलती आणि ऑफर्समुळं हा फोन खरेदी करण्याची उत्तम संधी आहे. Android वरून Apple कडे स्विच करणाऱ्यांसाठी किंवा आपला स्मार्टफोन अपग्रेड करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा खरेदीचा योग्य काळ आहे. फ्लिपकार्ट, क्रोमा, विजय सेल्स, रिलायन्स डिजिटल आणि बिगबास्केट यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर उपलब्ध डील्सचा तुम्ही या दिवाळीत लाभ घेऊ शकता.
