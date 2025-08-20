मुंबई : महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाचा जल्लोष सर्वत्र साजरा करण्यात येतो. याच निमित्तानं यामाहा मोटर इंडियानं ग्राहकांसाठी खास गणेश चतुर्थी ऑफर्सची घोषणा केली आहे. यामाहा आपल्या लोकप्रिय 125cc हायब्रिड स्कूटर श्रेणी आणि मोटरसायकल्सवर आकर्षक फायदे, कमी डाऊन पेमेंट योजना आणि विस्तारित वॉरंटी ऑफर करत आहे. या ऑफर्समुळं यामाहाची स्टायलिश आणि कार्यक्षम दुचाकी खरेदी करण्याची ही उत्तम संधी आहे. यामाहाच्या या विशेष ऑफर्समुळं ग्राहकांना गणेशोत्सवात दुचाकी घरी आणता येईल.
यामाहाच्या गणेश चतुर्थी ऑफर्स
यामाहानं महाराष्ट्रातील ग्राहकांसाठी खास ऑफर्स सादर केली आहे. RayZR 125 Fi Hybrid आणि RayZR Street Rally : या हायब्रिड स्कूटरवर 10,010 रुपयांचा थेट किंमतीचा फायदा मिळेल.
हायब्रिड स्कूटर श्रेणी : कमी डाऊन पेमेंट योजना, ज्याची सुरुवात फक्त 4,999 रुपयांपासून होते, तसंच आकर्षक व्याजदर देखील तुम्हाला मिळेल.
- RayZR 125 Fi Hybrid आणि RayZR 125 Fi Hybrid Street Rally स्कूटर्सवर 10,010 रूपये किमतीचा फायदा.
- हायब्रिड स्कूटर श्रेणीवर आकर्षक व्याजदरासह कमी डाऊन पेमेंट, ज्याची सुरूवात 4,999 रूपयांपासून होते.
- FZ मोटरासयकल श्रेणीवर आकर्षक व्याजदरासह कमी डाऊन पेमेंट, ज्याची सुरूवात 7,999 रूपयांपासून होते.
- मोटरसायसकल्सची स्पोर्टी R15 श्रेणी आता आकर्षक व्याजदरासह 19,999 रूपयांपासून सुरू होणाऱ्या कमी डाऊन पेमेंटमध्ये उपलब्ध आहे.
- MT-15 आता आकर्षक व्याजदरासह 14,999 रूपयांपासून सुरू होणाऱ्या कमी डाऊन पेमेंटमध्ये उपलब्ध आहे.
10-वर्ष वॉरंटी
यामाहानं आपल्या मेड-इन-इंडिया स्कूटर आणि मोटरसायकल्सवर 10-वर्ष टोटल वॉरंटी योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये 2 वर्षांची स्टँडर्ड वॉरंटी आणि 8 वर्षांची अतिरिक्त विस्तारित वॉरंटी समाविष्ट आहे. यामाहाच्या हायब्रिड स्कूटर श्रेणी (Ray ZR Fi, Fascino 125 Fi) आणि मॅक्सी-स्पोर्ट्स स्कूटर Aerox 155 Version S साठी 1,00,000 किमीपर्यंतचं वॉरंटी कव्हरेज मिळेल. तसंच, मेड-इन-इंडिया मोटरसायकल्स (FZ Series, R15, आणि MT-15) 1,25,000 किमीपर्यंत कव्हर केल्या जातील. ही वॉरंटी ग्राहकांना दीर्घकालीन सुरक्षितता प्रदान करते.
यामाहाची वैशिष्ट्ये आणि आकर्षण
यामाहा आपल्या स्टायलिश डिझाईन, उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी ओळखली जाते. RayZR 125 Fi Hybrid आणि Street Rally स्कूटर्स तरुणाईला आकर्षित करतात, तर FZ, R15 आणि MT-15 मोटरसायकल्स स्पोर्टी आणि साहसी रायडर्ससाठी उत्तम पर्याय आहेत. या ऑफर्समुळं ग्राहकांना किफायतशीर किमतीत आणि सुलभ आर्थिक योजनांसह यामाहाची दुचाकी खरेदी करण्याची संधी मिळेल.
आजच डिलरशिपला भेट द्या
महाराष्ट्रातील यामाहा डिलरशिप्सवर या ऑफर्सचा लाभ घेण्यासाठी आजच भेट द्या. गणेश चतुर्थीच्या या सणासुदीच्या काळात यामाहाच्या स्टायलिश आणि शक्तिशाली दुचाकींसह तुमचा प्रवास अविस्मरणीय बनवा. यामाहाच्या या ऑफर्स केवळ काही काळासाठी उपलब्ध असतील, त्यामुळं ही संधी गमावू नका.
हे वाचलंत का :