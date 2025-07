ETV Bharat / technology

डेल एलियनवेअर 16 औरोरा गेमिंग लॅपटॉप भारतात लॉंच, किंमत 1.29 लाखांपासून सुरू - ALIENWARE 16 AURORA

डेल एलियनवेअर 16 औरोरा ( Dell )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 11, 2025 at 10:46 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 10:51 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद : डेलनं गुरुवारी भारतात आपला नवीन गेमिंग लॅपटॉप, डेल एलियनवेअर 16 औरोरा, लॉंच केला आहे. हा लॅपटॉप गेमिंग वापरकर्त्यांसाठी विशेषतः डिझाइन केला आहे, ज्याचं वजन 2.49 किलोग्रॅम आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं सुसज्ज, हा लॅपटॉप इंटेल कोअर 7 सीरिज 2 प्रोसेसर आणि एनव्हीडिया जीफोर्स RTX 5060 लॅपटॉप GPU पर्यंत कॉन्फिगर करता येऊ शकतो. यात क्रायो-चेंबर डिझाइनसह ड्युअल फॅन्ससह कार्यक्षम थर्मल मॅनेजमेंट सिस्टम आहे. याशिवाय, यात 16-इंच WQXGA 120Hz डिस्प्ले, डॉल्बी ऑडिओ, वाय-फाय 7 आणि वापरकर्त्याला अपग्रेड करण्यायोग्य RAM आणि SSD स्लॉट्स यासारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. Alienware 16 Aurora वैशिष्ट्ये आणि तपशील

डेल एलियनवेअर 16 औरोरा 16-इंच WQXGA (2,560 x 1,600 पिक्सेल) अँटी-ग्लेअर स्क्रीनसह येतो, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि 300 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. यात 30 मिलिसेकंद ग्रे-टू-ग्रे रिस्पॉन्स टाइम आणि 100 टक्के sRGB रंग गॅमट कव्हरेज आहे. लॅपटॉपचं परिमाण 265.43 x 356.98 x 18.6 मिमी आहे आणि वजन 2.49 किलोग्रॅम आहे. Alienware 16 Aurora प्रोसेसर

हा लॅपटॉप इंटेल कोअर 7 240H प्रोसेसरसह कॉन्फिगर करता येतो, ज्यात 10 कोअर्स आणि 5.20GHz पी-कोअर क्लॉक स्पीड आहे. यात एनव्हीडिया जीफोर्स RTX 5060 लॅपटॉप GPU आणि 1TB PCIe Gen4 SSD स्टोरेज उपलब्ध आहे. यात दोन DDR5 SO-DIMM स्लॉट्स RAM विस्तारासाठी आहेत आणि विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. कंपनीच्या मते, यात 80W टोटल ग्राफिक्स पॉवर (TGP), 45W थर्मल डिझाइन पॉवर (TDP) आणि 115W टोटल परफॉर्मन्स पॉवर (TPP) आहे.थर्मल मॅनेजमेंटसाठी, लॅपटॉपमध्ये क्रायो-चेंबर डिझाइन आहे, जे कीबोर्डमधून हवा आत खेचते आणि चेसिसच्या तळाशी असलेल्या मुख्य घटकांवर हवा प्रवाह प्रदान करते. यात दोन "अल्ट्रा-थिन" ब्लेड्स असलेले फॅन्स आणि तीन कॉपर हीट पाइप्स आहेत, जे उष्णता प्रभावीपणे व्यवस्थापित करतात.

