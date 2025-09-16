दिल्ली सरकारची ईव्ही सबसिडी थकबाकी अदा करण्याची तयारी, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हालचालींना वेग
दिल्ली सरकार 140 कोटींची ईव्ही सबसिडी थकबाकी (EV subsidy arrears) देण्यास तयार झालं आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हालचालींना सरकारच्या हालचालीला वेग आलाय.
Published : September 16, 2025 at 9:54 AM IST
हैदराबाद : दिल्लीतील थकित ईव्ही सबसिडीची 140 कोटींची थकबाकी (EV subsidy arrears) लवकरच निकाली निघणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं 3 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्देशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयानं सरकारच्या दिरंगाईवर ताशेरे ओढत तातडीनं सबसिडी देण्याचे आदेश दिले होते.
140 कोटी रुपयांची थकबाकी
गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सबसिडीच्या थकबाकीची समस्या लवकरच सुटणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यानंतर, दिल्ली सरकारनं 140 कोटी रुपयांची ही थकबाकी भरण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासाठी एका नव्या पोर्टलची निर्मिती केली जात असून, सर्व अर्जदारांची तपासणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळं इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदी केलेल्या हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
वर्षांपासून रक्कम प्रलंबित
दिल्ली सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांसाठी थकित असलेल्या सबसिडीची रक्कम लवकरच अदा करण्याची घोषणा केली आहे. या थकित रकमेची एकूण रक्कम सुमारे 140 कोटी रुपये आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ही रक्कम प्रलंबित होती, ज्यामुळं अनेक खरेदीदारांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. या समस्येवर उच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करत दिल्ली सरकारला तातडीनं कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाचा दणका
दिल्ली उच्च न्यायालयानं 3 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीदारांना दिलेल्या आश्वासनानुसार सबसिडी देण्यास दिरंगाई केल्याबद्दल सरकारवर ताशेरे ओढले. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं की, 'दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स पॉलिसी, 2020' मध्ये सबसिडी वितरणासाठी कोणतीही निश्चित वेळमर्यादा नाही, या कारणाखाली सरकार पेमेंटमध्ये विलंब करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर, सरकारनं पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. परिवहन मंत्री पंकज सिंह यांनी सोमवारी सांगितलं की, थकित अर्ज निकाली काढण्यासाठी सर्व सबसिडी अर्जांची पडताळणी केली जाईल.
विलंबामागील कारणे
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं या विलंबाचं कारण स्पष्ट केलं आहे. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आल्यानं मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ शकली नाही. परिणामी, ईव्ही धोरणाला वेळेवर मुदतवाढ देता आली नाही. 2020 मध्ये सुरू झालेलं हे धोरण ऑगस्ट 2023 मध्ये कालबाह्य झालं होतं. त्यानंतर, त्याला अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली, पण थकबाकीची समस्या कायम राहिली.
नवीन पोर्टल आणि धोरण
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, थकित रक्कम चुकती करण्यासाठी एक नवीन पोर्टल तयार केलं जात आहे. या पोर्टलद्वारे पात्र लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातील. 2020 मध्ये हे धोरण सुरू झाल्यापासून, 2.19 लाखाहून अधिक वाहनांना कर सवलती मिळाल्या आहेत. यात 1.09 लाख दुचाकी आणि 83,724 तीनचाकी वाहनांचा समावेश आहे. 2023 पर्यंत, सरकारनं 177 कोटी रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम वितरीत केली होती. दरम्यान, चालू ईव्ही धोरणाला मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2.0 तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंत्री आशिष सूद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी ठेवला जाईल.
