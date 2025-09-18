सीएमएफ हेडफोन प्रो 29 सप्टेंबरला भारतात होणार लॉंच
सीएमएफ हेडफोन प्रो 29 सप्टेंबरला भारतात लॉंच होणार आहे. नथिंगचा उप-ब्रँड हा हेडफोन नारंगी, निळ्या रंगांत सादर करतोय.
Published : September 18, 2025 at 10:22 AM IST
हैदराबाद : नथिंगचा उप-ब्रँड सीएमएफनं त्यांच्या नवीन ओव्हर-द-ईयर हेडफोन, सीएमएफ हेडफोन प्रो, 29 सप्टेंबर रोजी भारतात लॉंच होणार असल्याची घोषणा एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर केली आहे. या हेडफोनच्या डिझाइनचा टीझर देखील कंपनीने शेअर केला असून, ते दोन आकर्षक रंगांमध्ये दिसत आहे. सीएमएफ हेडफोन प्रो कदाचित नारंगी आणि निळ्या रंगांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतो. “रिमिक्स एव्हरीथिंग” या टॅगलाइनसह सादर केलेला हा ऑडिओ प्रॉडक्ट व्हॉल्यूम नियंत्रणासाठी व्हील आणि चार्जिंगसाठी यूएसबी टाइप-सी पोर्टसह येण्याची शक्यता आहे.
Remix everything.— CMF by Nothing (@cmfbynothing) September 17, 2025
Headphone Pro. 29 September. pic.twitter.com/8zyY3DwkZZ
सीएमएफ हेडफोन प्रोची डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये (अपेक्षित)
सीएमएफ बाय नथिंगनं एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टनुसार, सीएमएफ हेडफोन प्रो 29 सप्टेंबर रोजी भारतीय बाजारात दाखल होणार आहे. या हेडफोनच्या डिझाइनमध्ये व्हॉल्यूम नियंत्रणासाठी स्क्रोल बटण दिसत आहे. उजव्या बाजूला पॉवर बटण, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आणि एलईडी पॉवर इंडिकेटर लाइट देखील आहे. पॉवर बटण ब्लूटूथ पेअरिंगसाठी वापरलं जाऊ शकतं, ज्यामुळं हे हेडफोन वायरलेस असण्याची शक्यता आहे.
CMF By Nothing Headphone Pro launching on September 29th. pic.twitter.com/U3IATfd6X3— Mukul Sharma (@stufflistings) September 17, 2025
ॲक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन
या हेडफोनमध्ये फोम इयरकप्स असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं परिधान करताना आराम मिळेल. इयरकप्सच्या आत जाळीवर डाव्या आणि उजव्या कानाचं चिन्ह दिसत असून, बाहेरून सीएमएफ बाय नथिंगचा लोगो आहे. याशिवाय, हेडफोनमध्ये स्लायडर आणि ॲक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (एएनसी) सक्रिय करण्यासाठी स्वतंत्र स्विच असण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं यापूर्वीही या हेडफोनचा एक अस्पष्ट फोटो एक्सवर शेअर केला होता, ज्यामध्ये ते पांढऱ्या रंगात दिसले होते, ज्यामध्ये सीएमएफ बाय नथिंग फोन 2 प्रो आणि सीएमएफ वॉच 3 प्रो सोबत दाखवले गेले होते.
रिमिक्स एव्हरीथिंग
सीएमएफने अद्याप या हेडफोनच्या किंमती आणि तपशीलवार वैशिष्ट्यांबाबत माहिती जाहीर केलेली नाही. तरीही, “रिमिक्स एव्हरीथिंग” या टॅगलाइनसह सादर केलेला हा हेडफोन ऑडिओ चाहत्यांसाठी एक नवीन अनुभव देण्याची अपेक्षा आहे.
हे वाचलंत का :