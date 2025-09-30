सीएमएफ हेडफोन प्रो लॉंच : 40 एमएम ड्रायव्हर्स, 40 डीबी एएनसी, हाय-रेझ ॲडिओ 100 तास बॅटरी
सीएमएफनं सोमवारी पहिले ओव्हर-द-ईअर वायरलेस हेडफोन्स 'CMF Headphones Pro' लॉंच केले. 40 डीबी एएनसी, हाय-रेझ ॲडिओ आणि 100 तास बॅटरीसह ते तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहेत.
Published : September 30, 2025 at 9:43 AM IST
हैदराबाद : सीएमएफनं सोमवारी आपल्या ऑडिओ उत्पादनांच्या श्रेणीत विस्तार करत पहिल्या ओव्हर-द-ईअर वायरलेस हेडफोन्सचं लॉंचिंग केलं. 'सीएमएफ हेडफोन प्रो' हे हेडफोन्स तीन रंगांमध्ये उपलब्ध असून, 40 एमएम ड्रायव्हर्ससह येतात. यात 40 डीबी पर्यंत ॲक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (एएनसी), हाय-रेझ ॲडिओ प्लेबॅक आणि एलडीएसी कोडेक्सचा समावेश आहे. एका चार्जवर 100 तासांपर्यंत ऑडिओ प्लेबॅक आणि 50 तासांपर्यंत टॉक टाइम देण्याचा दावा केला आहे. यासोबतच, इंटरचेंजेबल कशनसह हेडफोन्सचे वैशिष्ट्यही उघड केले आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना ध्वनी आणि डिझाइननुसार कस्टमायझेशन करता येईल.
ओव्हर-द-ईअर वायरलेस हेडफोन्स
सीएमएफ, नॉर्थिंगच्या सब-ब्रँडनं, ऑडिओ मार्केटमध्ये आपली पकड मजबूत करण्यासाठी एक नवीन पाऊल टाकलं आहे. सोमवारी जाहीर झालेल्या 'सीएमएफ हेडफोन प्रो' हे पहिले ओव्हर-द-ईअर वायरलेस हेडफोन्स आहेत, जे बजेट फ्रेंडली किंमत आणि प्रीमियम फीचर्ससह येतात. हे हेडफोन्स डार्क ग्रे, लाइट ग्रीन आणि लाइट ग्रे अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असतील. वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन आणि ध्वनी गुणवत्तेची वैयक्तिक पसंती लक्षात घेऊन इंटरचेंजेबल कशनचा पर्याय दिला आहे, जे लाइट ग्रीन आणि ऑरेंज शेड्समध्ये मिळतील. हे कशन केवळ हेडफोन्सचा लूक बदलण्यासाठीच नव्हे, तर ध्वनी प्रोफाइलनुसार सानुकूल करण्यासाठीही उपयुक्त ठरतील.
CMF Headphones Pro किंमत आणि उपलब्धता
अमेरिकेत सीएमएफ हेडफोन्स प्रोची किंमत 99 डॉलर (सुमारे 8,000 रुपये) ठेवण्यात आली आहे, तर युरोपमध्ये 99 युरो (सुमारे 10,00 रुपये) आणि ब्रिटनमध्ये 79 पौंड (सुमारे 9,420 रुपये) आहे. ही किंमत इतर भागांमध्ये थोडी जास्त आहे, पण तरीही बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक आहे. आजपासून (30 सप्टेंबर 2025) ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनमध्ये याची विक्री सुरू होईल, तर अमेरिकेतील ग्राहकांना 7 ऑक्टोबरपर्यंत वाट पाहावी लागेल. नॉर्थिंगच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि निवडक भागीदारांमार्फत हे हेडफोन्स विकले जातील. भारतासह इतर बाजारपेठांसाठी लॉंच डेटची घोषणा अद्याप झालेली नाही, ज्यामुळं भारतीय चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. नॉर्थिंगनं अलीकडेच भारतातील विस्तारावर भर दिला असल्यानं, लवकरच येथेही हे हेडफोन उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
सीएमएफ हेडफोन्स प्रो हे एएनसी सपोर्टसह पहिले ओव्हर-ईअर मॉडेल आहे, जे 40 डीबी पर्यंत आवाज कमी करण्याची क्षमता बाळगतं. हायब्रिड एएनसी फीचरमुळं वापरकर्त्यांना तीन स्तरांमध्ये नॉइज कंट्रोल निवडता येईल – हलका, मध्यम किंवा पूर्ण ब्लॉक. यात 40 एमएम ड्रायव्हर्स आहेत, ज्यात निकेल-प्लेटेड डायाफ्राममुळं विसॉर्टन कमी होऊन स्पष्ट ध्वनी मिळतो. 16.5 एमएम कॉपर व्हॉइस कॉइल, प्रिसिजन बेस डक्ट आणि ड्युअल-चेंबर डिझाइन यामुळं ध्वनी गुणवत्ता उत्तम राहते. एसबीसी आणि एलडीएसी कोडेक्ससह हाय-रेझ ॲडिओ प्लेबॅकचा समावेश आहे, ज्यामुळं हाय-फाय अनुभव मिळतो. वापरकर्ते पर्सनल साउंड प्रोफाइल सेट करू शकतात, जे त्यांच्या कानांच्या आकारानुसार ध्वनी ऑप्टिमाइझ करतं.
पूर्ण चार्जवर 100 तास प्लेबॅक
कंट्रोल्ससाठी रोलर डायल दिला आहे, ज्यामुळं व्हॉल्यूम ॲडजस्ट, एएनसी टॉगल आणि प्ले/पॉज करण्यास सोपं जातं. एनर्जी स्लायडरमुळं ट्रॅकनुसार बेस आणि ट्रेबल स्तर बदलता येतो, तर कस्टमायझेबल बटण स्पेशिअल ॲडिओ किंवा एआय असिस्टंटसाठी शॉर्टकट देतं. नॉर्थिंग एक्स ॲपद्वारे हे सर्व कंट्रोल्स सानुकूल करता येतील, जसं की नॉर्थिंग हेडफोन 1 मध्ये होतं. यूएसबी टाइप-सी पोर्टद्वारे चार्जिंग आणि ऑडिओ प्लेबॅक शक्य आहे. एका पूर्ण चार्जवर 100 तास प्लेबॅक (एएनसी बंद) आणि 50 तास टॉक टाइम मिळतो, तर एएनसी चालू असताना 50 तासांपर्यंत चालते. फास्ट चार्जिंगमुळे 5 मिनिटांत 5 तास प्लेटाइम मिळते, आणि पूर्ण चार्जसाठी दोन तास लागतात.
CMF Headphone Pro launched globally— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) September 29, 2025
Price : £79 , 15,800 yen
✅ India 🇮🇳 launch by the end of this year
Gets :
✅ Upto 100 hours🔋without ANC, with ANC 50 hours
✅ Upto 40dB hybrid ANC
✅ LDAC, 40mm driver
✅ IPX2
✅ Roller & Slider for controls
✅ Interchangeable Air cushion pic.twitter.com/M3PfZUV90j
बजेट यूजर्ससाठी उत्तम पर्याय
हे हेडफोन्स बजेट यूजर्ससाठी उत्तम पर्याय आहेत, जे प्रीमियम फीचर्स कमी किंमतीत देतात. इंटरचेंजेबल कशनमुळं वैयक्तिक शैली व्यक्त करता येईल, आणि लांब बॅटरी लाइफमुळं डेली यूजसाठी आदर्श आहेत. नॉर्थिंगच्या इकोसिस्टममध्ये हे एक नवीन जोड आहे, जे भविष्यात आणखी उत्पादनांसाठी आधार तयार करेल. भारतीय बाजारात लवकर लॉन्च होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे स्पर्धा तीव्र होईल.
