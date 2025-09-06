सिट्रोएन बेसाल्ट एक्स भारतात लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये

सिट्रोएननं भारतात बेसाल्ट एक्स कूपे-एसयूव्ही लाँच केली. 7.95 लाखांपासून सुरू होणारी ही कार आधुनिक वैशिष्ट्ये, प्रीमियम डिझाइन आणि कारा एआय सहाय्यकानं सुसज्ज आहे.
Published : September 6, 2025 at 10:37 AM IST|
Updated : September 6, 2025 at 10:51 AM IST
हैदराबाद : फ्रेंच ऑटोमोबाईल निर्माता सिट्रोएननं भारतात आपली नवीन सिट्रोएन बेसाल्ट एक्स ही कूपे-एसयूव्ही लाँच केली आहे. ही नवीन व्हेरिएंट ‘एक्स’ प्रत्ययासह सादर करण्यात आली असून, यात टॉप-स्पेक मॅक्स ट्रिमच्या तुलनेत अनेक अपग्रेड्स आहेत. बेसाल्ट एक्सची सुरुवातीची किंमत 7.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. या कारची बुकिंग 22 ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. ग्राहकांना ही एसयूव्ही 11,000 रुपयांच्या टोकन रकमेसह बुक करता येईल. ही कार आधुनिक डिझाइन, प्रीमियम इंटिरियर्स आणि अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांसह भारतीय बाजारपेठेत नवीन पर्याय घेऊन आली आहे.
सिट्रोएन बेसाल्ट एक्स
सिट्रोएन बेसाल्ट एक्स ही कूपे-एसयूव्ही आपल्या आकर्षक डिझाइनसाठी ओळखली जाते. यात बाह्य डिझाइनमध्ये फारसे बदल करण्यात आलेले नाहीत, परंतु टेलगेटवर ‘बेसाल्ट एक्स’ बॅजिंग जोडण्यात आलं आहे. याशिवाय, डीआरएल हेडलॅम्पच्या वर असलेली अनोखी डिझाइन आणि खाली येणारी रूफलाइन यामुळं या गाडीला कूपेचा लूक मिळतो. बेसाल्ट एक्सची बाह्य रचना सिट्रोएनच्या सी3 एक्स सारखी दिसतेय, ज्यामुळं ती रस्त्यावर लक्षवेधी दिसते.
नवीन अपहोल्स्ट्रीचा समावेश
आतील बाजूस, बेसाल्ट एक्स मॅक्स व्हेरिएंटमध्ये अनेक सौंदर्यात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. डॅशबोर्डवर स्लँटेड पॅटर्न इम्प्रिंट्स, ब्रॉन्झ ट्रिम ॲक्सेंट्स आणि टॅन आणि काळ्या रंगाच्या नवीन अपहोल्स्ट्रीचा समावेश आहे. डॅशबोर्डवर लेदरेटचा वापर केल्यानं केबिनला अधिक प्रीमियम लूक मिळाला आहे. यामुळे प्रवाशांना आलिशान अनुभव मिळतो.
सिट्रोएन बेसाल्ट एक्स वैशिष्ट्ये
बेसाल्ट एक्स मॅक्समधील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे सिट्रोएननं विकसित केलेलं ‘कारा’ हे नवीन संवादात्मक सहाय्यक. हे भारतातील पहिलं बुद्धिमान इन-कार सहाय्यक आहे, जे मल्टीलिंग्वला सपोर्ट करतं. कारा रिअल-टाइम फ्लाइट स्टेटस, ट्रॅफिक आणि फ्लाइट वेळापत्रकानुसार मार्ग ऑप्टिमायझेशन, वाहनाच्या आरोग्याची माहिती, मल्टिमीडिया व्यवस्थापन, कॉल्स आणि एसओएस सिग्नल्स पाठवणे, स्मार्ट रिमाइंडर्स सेट करणे यासारखी अनेक कार्ये हाताळू शकते. हे वैशिष्ट्य केवळ बेसाल्ट एक्स मॅक्सच्या ऑटोमॅटिक आवृत्त्यांमध्येच उपलब्ध आहे. याशिवाय, व्हेंटिलेटेड सीट्स, क्रूझ कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पुश-बटण इग्निशन, व्हाइट ॲम्बियंट लाइटिंग, एलईडी फॉग लाइट्स, ऑटो-डिमिंग इंटिरियर रीअरव्ह्यू मिरर आणि पर्यायी 360-डिग्री कॅमेरा यासारख्या सुविधांचाही समावेश आहे. कारामध्ये प्रीमियम इंटिरियर्ससह सॉफ्ट-टच लेदरेट आणि 26 सेमी इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे. सुरक्षिततेसाठी, यात पेरिमेट्रिक अलार्म, 85% हाय-ग्रेड स्टील स्ट्रक्चर, ईएसपी, हिल होल्ड कंट्रोल, टीपीएमएस, आयसोफिक्स आणि सहा एअरबॅग्ज यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत.
सिट्रोएन बेसाल्ट एक्स इंजिन आणि कामगिरी
बेसाल्ट एक्समध्ये मॅक्स व्हेरिएंट्सप्रमाणेच इंजिन पर्याय आहेत. यात 1.2-लिटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे, जे 110 एचपी पॉवर आणि 190 एनएम टॉर्क (ऑटोमॅटिकसह 205 एनएम) प्रदान करतं. हे इंजिन 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह उपलब्ध आहे. एंट्री-लेव्हल व्हेरिएंट्समध्ये 1.2-लिटर, 3-सिलेंडर नैसर्गिकरित्या अॅस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आहे, जे 82 एचपी पॉवर देते आणि 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह येते.
सिट्रोएन बेसाल्ट एक्स किंमत आणि उपलब्धता
बेसाल्ट एक्सची किंमत 7.95 लाखांपासून सुरू होऊन 12.90 लाखांपर्यंत आहे (एक्स-शोरूम). यामध्ये तीन व्हेरिएंट्स – यू, प्लस आणि मॅक्स – उपलब्ध आहेत. 360-डिग्री कॅमेरासाठी 25,000 रुपये आणि ड्युअल-टोन रूफसाठी 21,000 रुपये अतिरिक्त आकारले जातात. बुकिंग्स ऑनलाइन आणि अधिकृत डीलरशिपवर सुरू झाल्या असून, डिलिव्हरी फेस्टिव्ह सीझनच्या आसपास सुरू होईल. बेसाल्ट एक्सचा थेट मुकाबला टाटा कर्व्ह, ह्युंदाई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा आणि टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरीडर यांच्याशी आहे. याची स्पर्धात्मक किंमत आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पॅकेज यामुळे ती भारतीय खरेदीदारांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.
