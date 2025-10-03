5 स्टार सेफ्टी रेटिंगसह सिट्रोएन एअरक्रॉस एक्स लाँच; नविन फीचरसह सॅटेलाइट व्ह्यूस
सिट्रोएन इंडियानं एअरक्रॉस एक्स 8.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत लाँच केलीय. प्रीमियम इंटिरिअर, प्रगत वैशिष्ट्ये आणि 5 स्टार सेफ्टी BNCAP रेटिंगसह, ही एसयूव्ही लक्ष वेधतेय.
Published : October 3, 2025 at 5:25 PM IST
हैदराबाद: सिट्रोएन इंडियानं भारतीय बाजारपेठेत आपला नवीन मॉडेल सिट्रोएन एअरक्रॉस एक्स 8.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) या प्रारंभिक किंमतीत लाँच केली आहे. सिट्रोएनच्या “शिफ्ट इनटू द न्यू” या सिट्रोएन 2.0 धोरणांतर्गत हे तिसरे मॉडेल आहे, ज्यामध्ये यापूर्वी C3X आणि बेसाल्ट एक्स लाँच झाली होती. 'एक्स' या प्रत्ययासह, या एसयूव्हीमध्ये अंतर्गत भागात महत्त्वपूर्ण बदल आणि नवीन वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळं ग्राहकांसाठी ही गाडी अधिक आकर्षक बनली आहे. प्रीमियम इंटिरिअर, प्रगत तंत्रज्ञान आणि पाच-तारा BNCAP सेफ्टी रेटिंगसह, एअरक्रॉस एक्स भारतीय बाजारपेठेत एक मजबूत पर्याय ठरत आहे.
सिट्रोएन एअरक्रॉस
सिट्रोएन एअरक्रॉस एक्सच्या बाह्य स्वरूपात मर्यादित बदल करण्यात आले आहेत, ज्यात नवीन डीप फॉरेस्ट ग्रीन रंग आणि टेलगेटवर 'एक्स' अक्षर जोडण्यात आलं आहे. मात्र, गाडीच्या अंतर्गत भागात लक्षणीय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. इन्स्ट्रुमेंट पॅनल आणि दरवाजांच्या बाजूंना सॉफ्ट-टच लेदरेट रॅपिंग देण्यात आलं आहे, ज्यामुळं केबिनला प्रीमियम लूक मिळाला आहे. याशिवाय, 10.25 इंचाचा बेझल-लेस इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले आणि 7 इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर यामुळं तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत ही गाडी पुढे आहे. गोल्ड अॅक्सेंट्स आणि डीप ब्राउन इंटिरिअर थीममुळं केबिनला आलिशान स्वरूप प्राप्त झालं आहे.
360-डिग्री कॅमेरा सॅटेलाइट व्ह्यूस
केबिनमधील इतर सुधारणांमध्ये रिडिझाइन केलेले गिअर लिव्हर, व्हेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स, डिफ्युज्ड अॅम्बियंट लाइटिंग आणि फूटवेल लाइटिंग यांचा समावेश आहे. या सर्व गोष्टींमुळे प्रवाशांना आरामदायी आणि प्रीमियम अनुभव मिळतो. वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, एअरक्रॉस एक्समध्ये पॅसिव्ह एंट्री आणि पुश स्टार्ट बटण, क्रूझ कंट्रोल, स्पीड लिमिटर, ऑटो आयआरव्हीएम, एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लॅम्प्स, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि 360-डिग्री कॅमेरा सॅटेलाइट व्ह्यूसह उपलब्ध आहे. याशिवाय, बेसाल्ट एक्समध्ये प्रथम सादर केलेला CARA AI हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिस्टमदेखील या मॉडेलमध्ये समाविष्ट आहे.
5 स्टार सेफ्टी रेटिंग
सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, सिट्रोएन एअरक्रॉस एक्सला पाच स्टार BNCAP सेफ्टी रेटिंग प्राप्त झाले आहे. यात उच्च-शक्तीचे बॉडी स्ट्रक्चर, सहा एअरबॅग्ज, ईएसपी, हिल होल्ड, एबीएससह ईबीडी, रिअर पार्किंग सेन्सर्स आणि एकूण 40 हून अधिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. हे वैशिष्ट्य गाडीला अपघात संरक्षणात उत्कृष्ट बनवते.
पॉवरट्रेन
पॉवरट्रेनच्या बाबतीत, एअरक्रॉस एक्सचा बेस व्हेरियंट स्टँडर्ड मॉडेलप्रमाणेच आहे, ज्यामध्ये 82hp 1.2-लिटर 3-सिलिंडर नैसर्गिकरित्या ॲस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आहे, जे फक्त 5-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनसह उपलब्ध आहे. उच्च ट्रिम्समध्ये 110hp 1.2-लिटर 3-सिलिंडर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे, जे 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहे. याशिवाय, सीएनजी पर्याय रेट्रोफिटेड अॅक्सेसरी म्हणून उपलब्ध आहे.
हे वाचलंत का :