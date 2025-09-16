UPI वर रोख पैसे काढण्याची सुविधा; आरबीआयकडं मागितली परवानगी
यूपीआय लवकरच एटीएमसारखी सेवा (UPI ) सुरू करण्याची शक्यता आहे. याबाबत एनपीसीआयनं आरबीआयकडं क्यूआर कोड-आधारित रोख काढण्यासाठी परवानगी मागितलीय, ज्यामुळं बँकिंग सेवा सुलभ होईल.
Published : September 16, 2025 at 3:11 PM IST
हैदराबाद : भारतातील सर्वात विश्वासार्ह डिजिटल पेमेंट प्रणाली असलेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI ) लवकरच एटीएमसारखी सेवा सुरू करण्याची शक्यता आहे. याबाबत नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं (एनपीसीआय) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडं परवानगी मागितली आहे. देशभरातील सुमारे वीस लाख बँकिंग कॉरस्पॉन्डंट (बीसी) आउटलेट्सवर यूपीआयद्वारे क्यूआर कोड-आधारित रोख रक्कम काढण्यास मंजुरी मिळाली, तर भारतीयांसाठी रोख रक्कम मिळवणे स्थानिक दुकानात क्यूआर कोड स्कॅन करण्याइतकं सोपं होणार आहे. ही सुविधा ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातील लोकांना बँकिंग सेवा अधिक सुलभ करेल, परंतु यासोबतच काही जोखमी आणि आव्हानेही समोर येत आहेत.
यूपीआय
यूपीआयद्वारे रोख रक्कम काढण्याची प्रक्रिया ही सामान्य यूपीआय व्यवहाराप्रमाणेच सुलभ असेल. वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडीच्या यूपीआय ॲपद्वारे बँकिंग कॉरस्पॉन्डंटनं दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करावा लागेल. त्यानंतर पेमेंटला अधिकृत करून ते रोख रक्कम घेऊ शकतील. या प्रक्रियेत वापरकर्त्याच्या खात्यातून रक्कम तात्काळ डेबिट होईल, तर बीसीच्या खात्यात ती त्वरित जमा होईल. यामुळं दोन्ही बाजूंना सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवहाराची खात्री मिळेल. सध्या व्यापारी ठिकाणी यूपीआयद्वारे रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा प्रति व्यवहार 1,000 ते 2,000 आहे. नवीन प्रस्ताव मंजूर झाल्यास ही मर्यादा 10,000 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना अधिक लवचिकता मिळेल.
भारतासाठी ही सुविधा का महत्त्वाची आहे?
ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात बँकिंग कॉरस्पॉन्डंट्स बँकिंग सेवांचा महत्त्वाचा आधार आहेत. ज्या ठिकाणी बँकेच्या शाखा नाहीत, तिथं बीसी आधार-सक्षम सेवा आणि मायक्रो-एटीएमद्वारे रोख रक्कम काढण्याची सुविधा देतात. यूपीआयद्वारे ही प्रणाली एकत्रित केल्यास, विशेषतः बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणात अडचणी येणाऱ्या (जसं की बोटांचे ठसे) किंवा कार्ड-संबंधित फसवणुकीच्या भीतीनं ग्रस्त असलेल्या लोकांसाठी रोख रक्कम मिळवणं सोपं होईल. फक्त स्मार्टफोन आणि यूपीआय अॅपद्वारे किराणा दुकानात पैसे देण्याइतक्याच सहजतेनं रोख रक्कम मिळू शकेल.
रोख रक्कम काढण्याची सुलभता
या सुविधेसोबत काही जोखमी आणि आव्हानेही आहेत. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, क्यूआर कोड-आधारित रोख रक्कम काढण्याची सुलभता फसवणूक करणाऱ्यांसाठी संधी ठरू शकते. काही बीसी आउटलेट्सचा आधीच सायबर गुन्ह्यांसाठी गैरवापर झाला आहे, जिथं चोरीच्या रकमेचा मागोवा टाळण्यासाठी एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे हस्तांतरित केले जातात. याशिवाय, फसवणुकीच्या तपासासाठी एकसमान कार्यपद्धतीचा अभाव आहे. सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित खाती गोठवली गेल्यास बीसींच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. जोपर्यंत या जोखमींसाठी योग्य उपाययोजना केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत यूपीआयद्वारे रोख रक्कम काढण्याच्या सुविधेचा विस्तार प्रणालीवर ताण आणू शकतो.
बँकिंग सेवा अधिक सुलभ
यूपीआयद्वारे क्यूआर कोड-आधारित रोख रक्कम काढण्याची सुविधा भारतातील डिजिटल बँकिंगमध्ये क्रांती घडवू शकते. ही सुविधा ग्रामीण भागातील लोकांना बँकिंग सेवा अधिक सुलभ करेल, परंतु त्याचवेळी फसवणुकीपासून संरक्षणासाठी कठोर उपाययोजनांची गरज आहे. जर आरबीआयनं याला मंजुरी दिली, तर यूपीआयच्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक समावेशनाच्या प्रवासाला नवीन गती मिळेल.
