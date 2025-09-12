बाईटडान्सनं लॉंच केलं SEEDream 4.0 एआय टूल; नॉनो बनानाला देणार टक्कर
गुगलच्या नॅनो बनानाला टक्कर देण्यासाठी टिकटॉकची मुळ कंपनी बाईटडान्सनं SEEDream 4.0 हे नवीन एआय टूल लाँच केलंय.
हैदराबाद ; टिकटॉकची मूळ कंपनी, बाईटडान्सनं त्यांचं नवीन इमेज जनरेशन टूल, सीड्रीम 4.0 लाँच केलंय. हे टूल गुगल डीपमाइंडच्या लोकप्रिय जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज (नॅनो बनाना) पेक्षा चांगलं काम करतं,असा दावा बाईटडान्स कंपनीनं केलाय.
कंपनीनं सांगितलं की सीड्रीम 4.0 मध्ये मजबूत इमेज एडिटिंग क्षमता आहेत, ज्यामुळं ते गुगलच्या टूलशी थेट स्पर्धा करणार आहे. या टूलनं अचूक इमेज एडिटिंगसाठी प्रशंसा मिळवली आहे. बाईटडान्सचा दावा आहे की सीड्रीम 4.0 नं त्यांच्या अंतर्गत मूल्यांकन बेंचमार्क, मॅजिकबेंचवर जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेजला मागं टाकलं आहे.
गुगलच्या नॅनो बनाना एआय 3डी पुतळ्याच्या ट्रेंडनं सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. त्यानंतर बायटडान्सनं हे इमेज टूल लॉंच केलंय. हे जनरेशन टूल कोणालाही सहजपणे वापरता येतं. तसंच या टूलकडे खरे वास्तववादी मिनी पुतळे तयार करण्याची क्षमता आहे. टूलची रचना, सर्जनशील, लवचिकता यामुळं ते वापरत्यांना आवडलं आहे.बाईटडान्सनं म्हटलं आहे की सीड्रीम 4.0 नं एक नवीन आर्किटेक्चर सादर केलं आहे, जे मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत रॉ इमेज इन्फरन्सला 10 पटीनं जास्त गती देतं, ज्यामुळं ते वापरण्यास जलद आणि सोपं होतं. ज्यामध्ये मजकूर प्रॉम्प्टद्वारे जलद प्रतिमा समायोजन शक्य आहे. हे साधन बाईटडान्सच्या जिमेंग आणि डौबाओ एआय ॲप्सद्वारे आणि त्यांच्या व्होल्कॅनो इंजिन क्लाउड प्लॅटफॉर्मवर स्थानिक पातळीवर उपलब्ध आहे.
साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या अहवालानुसार, एआय बेंचमार्क कंपनी आर्टिफिशियल ॲनालिसिसनं नोंदवले आहे, की सीड्रीम 4.0 नं सीड्रीम 3.0 च्या टेक्स्ट-टू-इमेज फंक्शन्सना, सीडएडिट 3.0 च्या एडिटिंग वैशिष्ट्यांसह एकत्रित केलंय. त्यामुळं पूर्वीच्या बाईटडान्स टूलपेक्षा या टूलची गती अधिक आहे. सध्या, जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज टेक्स्ट-टू-इमेज जनरेशन आणि इमेज एडिटिंग टूल आघाडीवर आहे, तर सीड्रीम 4.0 चं अद्याप मूल्यांकन झालेलं नाही. सीड्रीम 3.0 सध्या टेक्स्ट-टू-इमेजमध्ये पाचव्या आणि एडिटिंगमध्ये सहाव्या क्रमांकावर आहे. जागतिक जनरेटिव्ह मीडिया होस्टिंग साइट असलेल्या फाल.एआयवर, सीड्रीम 4.0 ची किंमत प्रति जनरेटिंग इमेज 0.03 अमेरिकन डॉलर्स आहे, तर जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेजसाठी यूएस डॉलर्स 0.039 अमेरिकन डॉलर्स आहेत. चीननं एआय-चालित इमेज आणि व्हिडिओ जनरेशन वेगानं स्वीकारलं जात आहे. यात कुएशोऊ टेक्नॉलॉजी आणि टेन्सेंट होल्डिंग्जसह टेक कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढत आहे. 2023 च्या अखेरीस सरकारनं एआय-जनरेटिंग कंटेंटसाठी कॉपीराइटला मान्यता देऊन या क्षेत्राला पाठिंबा दिला आहे, तर अशा मटेरियलवर लेबल्स अनिवार्य केलं आहेत.
