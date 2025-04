ETV Bharat / technology

"सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे बजेट फोन : नव्या पर्यायासह जबरदस्त फीचर्स!" - NEW AFFORDABLE SMARTPHONES

एचएमडी बार्बी, लावा शार्क, इन्फिनिक्स नोट 50एक्स, मोटोरोला एज 60 फ्यूजन ( HMD, Lava, Infinix, Motorola )

Published : April 7, 2025

हैदराबाद : भारत ही जगातील सर्वात वेगानं वाढणारी मोबाईल बाजारपेठ आहे. भारतीय ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत अत्याधुनिक फीचर्स असलेले स्मार्टफोन हवं असतात, आणि हीच बाब लक्षात घेऊन मोबाईल कंपन्या ग्राहककेंद्रित आणि बजेटला अनुरूप असे बजेटफोन सादर करत आहेत. अलीकडेच बाजारात काही नवीन, किफायतशीर स्मार्टफोन दाखल झाले आहेत, जे भारतीयांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. शिवाय या फोनची किंमतही कमी आहे. किफायतशीर स्मार्टफोन

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, देशातील 115 कोटी लोकांकडे मोबाईल फोन आहेत, त्यापैकी 65 ते 70 टक्के लोक बजेटफोनचा वापर करतात. इंटरनेटची सहज उपलब्धता, कामकाजासाठी सोयी आणि मनोरंजनाचे अनेक पर्याय यामुळं स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. बाजारात आता 5 ते 7 हजार रुपयांच्या बजेट फोनपासून ते लाख-दीड लाखांपर्यंतचे प्रीमियम बजेटफोन उपलब्ध आहेत. भारतीयांची आर्थिक क्षमता सुधारत असल्यानं प्रीमियम फोनकडं कल वाढला असला, तरी किफायतशीर स्मार्टफोनचा ग्राहकवर्ग अजूनही मोठा आहे. या ग्राहकांना कमी किमतीत जास्तीत जास्त फीचर्स देण्यावर कंपन्यांचा भर आहे. याच धोरणांतर्गत मोटोरोला, इन्फिनिक्स, लावा आणि एचएमडी या कंपन्यांनी अलीकडेच परवडणारे आणि आकर्षक स्मार्टफोन लॉंच केले आहेत. चला तर मग, या नव्या स्मार्टफोनची वैशिष्ट्ये आणि किंमती जाणून घेऊया या बातमीतून.. एचएमडी बार्बी (HMD Barbie) डिस्प्ले : 2.8 इंच इंटर्नल + 1.7 इंच एक्सटर्नल - फ्लिप फोनचा अनोखा अनुभव

2.8 इंच इंटर्नल + 1.7 इंच एक्सटर्नल - फ्लिप फोनचा अनोखा अनुभव प्रोसेसर : युनिसॉक टी107

युनिसॉक टी107 रॅम : 64 एमबी

64 एमबी स्टोरेज : 128 एमबी (32 जीबीपर्यंत वाढवण्याची सोय)

128 एमबी (32 जीबीपर्यंत वाढवण्याची सोय) कॅमेरा : 0.3 मेगापिक्सल रिअर - बेसिक फोटोसाठी

0.3 मेगापिक्सल रिअर - बेसिक फोटोसाठी बॅटरी : 1450 एमएएच - लहान पण टिकाऊ

1450 एमएएच - लहान पण टिकाऊ रंग : पॉवर पिंक - ग्लॅमरस आणि स्टायलिश

पॉवर पिंक - ग्लॅमरस आणि स्टायलिश किंमत : 46 एमबी + 128 एमबी - 7,999/-

