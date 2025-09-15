ETV Bharat / technology

नवीन लूक, दमदार इंजिन आणि अत्याधुनिक फीचर्ससह बीएमडब्ल्यू S 1000 R भारतात लॉंच

बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडियानं शक्तिशाली आणि अत्याधुनिक BMW S 1000 R भारतात लॉंच केली आहे. ही बाईक उत्कृष्ट परफॉर्मन्स आणि प्रीमियम फीचर्ससह येते.

BMW S 1000 R
बीएमडब्ल्यू S 1000 R (BMW)
हैदराबाद : बाईकप्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. लक्झरी बाईक निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडियानं आपली बहुप्रतिक्षित नवीन BMW S 1000 R ही हायपर-नेकेड रोडस्टर बाईक भारतात लॉंच केलीय. ही बाईक कम्प्लीटली बिल्टअप युनिट (CBU) म्हणून सर्व बीएमडब्ल्यू मोटरराड शोरूम्समध्ये उपलब्ध आहे. नवीन S 1000 R केवळ तिच्या स्पोर्टी लूकमुळेच नाही, तर तिच्या शक्तिशाली इंजिन आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक फीचर्समुळंही लक्ष वेधून घेत आहे. या बाईकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 19.90 लाख आहे, ज्यामुळं ती प्रीमियम बाईक्सच्या सेगमेंटमध्ये एक मजबूत दावेदार बनली आहे.

BMW S 1000 R
बीएमडब्ल्यू S 1000 R (BMW)

दमदार इंजिन आणि परफॉर्मन्स
नवीन BMW S 1000 R मध्ये 999 सीसी, इन-लाइन फोर-सिलेंडर इंजिन आहे. हे इंजिन 170 एचपी पॉवर आणि 114 एनएमची टॉर्क निर्माण करतं. या शक्तीमुळं ही बाईक अवघ्या 3.2 सेकंदांत 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठते, तर तिचा टॉप स्पीड 250 किमी/तास इतका आहे. स्टँडर्ड कॉन्फिगरेशनमध्ये या बाईकचे वजन 199 किलो आहे. वजन आणि शक्तिशाली इंजिनचा संगम बाईकर्सना एक उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभव देतो.

आकर्षक डिझाइन आणि रंग
बाईकच्या डिझाइनमध्ये आक्रमक रोडस्टर लूक दिसून येतो. तिचा पुढचा भाग आकर्षक असून मागचा भाग कॉम्पॅक्ट आहे. बाईक तीन आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. यात ब्लॅकस्टॉर्म मेटॅलिक हा स्टँडर्ड रंग आहे, तर स्टाइल स्पोर्ट आणि एम पॅकेजमध्ये खास रंगसंगती मिळते. ‘एम’ लोगो असलेल्या मॉडेल्समध्ये हलका पांढरा/एम मोटरस्पोर्ट, तर ‘स्पोर्ट’ मॉडेलमध्ये ब्लूफायर/मुगियालो पिवळा रंग उपलब्ध आहे, ज्यामुळं बाईकला अधिक स्पोर्टी लूक येतो.

प्रगत फीचर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स
BMW S 1000 R मध्ये 6.5-इंचाचा टीएफटी डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि नेव्हिगेशन सुविधा देतो. या बाईकमध्ये रायडरच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये रेन, रोड आणि डायनॅमिक रायडिंग मोड्स, हेडलाइट प्रो, एबीएस प्रो, डायनॅमिक ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि हिल स्टार्ट कंट्रोल यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. तसंच, यात यूएसबी-सी चार्जिंग सॉकेटची सुविधाही आहे.

पर्यायी पॅकेजेस
राइडर्सच्या गरजेनुसार, बाईकला अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण बनवण्यासाठी काही पर्यायी पॅकेजेसही उपलब्ध आहेत. डायनॅमिक पॅकेजमध्ये डायनॅमिक डॅम्पिंग कंट्रोल आणि प्रो रायडिंग मोड्स मिळतात. कम्फर्ट पॅकेजमध्ये कीलेस राइड आणि हीटेड ग्रिप्सचा समावेश आहे. सर्वात प्रीमियम एम स्पोर्ट पॅकेजमध्ये मोटरसायकलला अधिक रेसिंगचा अनुभव देण्यासाठी हलकी बॅटरी, स्पोर्ट्स सायलेन्सर आणि खास पेंट स्कीम दिली आहे.

