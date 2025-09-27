BMW G 310 RR Limited Edition भारतात लॉंच, जाणून घ्या किंमत
बएमडब्ल्यू मोटोराडनं BMW G 310 RR Limited Edition भारतीय बाजारात लॉंच केलीय.
Published : September 27, 2025 at 12:34 PM IST
हैदराबाद : बएमडब्ल्यू 310 आरआर मॉडेल लॉंच केलं आहे. या दुचाकीची एक्स-शोरूम किंमत 2.99 लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या या स्पेशल व्हर्जनची किंमत स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा 18,000 रुपये जास्त आहे. काळ्या आणि पांढऱ्या रंगांच्या दोन पर्यायांसह ती उपलब्ध आहे.कंपनीनं केवळ 310 युनिट्सच उत्पादन करण्याचा निर्णय घेतला.
दोन रंग पर्याय उपलब्ध
या लिमिटेड एडिशनमध्ये दोन रंग पर्याय उपलब्ध आहेत: ब्लॅक आणि व्हाइट. दोन्ही रंगांच्या बेस कलरमध्ये सामान्य घटक म्हणून निळा आणि लाल ग्राफिक्स फेंडर्स, फेअरिंग्ज आणि इंधन टँकच्या छोट्या भागावर आहेत. बाइकची सौंदर्यपूर्ण अपील वाढवण्यासाठी व्हील रिम्सवर डेकल्स जोडले गेले आहेत. हे डिझाइन बदल बाइकला अधिक आकर्षक आणि स्पोर्टी लूक देतात, ज्यामुळं भारतीय रस्त्यांवर ती आकर्षक दिसते.
तांत्रिकदृष्ट्या, या लिमिटेड एडिशनमध्ये स्टँडर्ड मॉडेलसारखेच स्पेसिफिकेशन्स आहेत. 312.2 सीसी सिंगल-सिलिंडर लिक्विड-कूल्ड इंजिन 34 बीएचपी पॉवर आणि 27 एनएम पीक टॉर्क उत्पन्न करतं, जे सहा-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत जोडलेलं आहे. हे इंजिन स्मूथ परफॉर्मन्स आणि उत्कृष्ट फ्युएल एफिशियन्सी देतं, ज्यामुळं शहर आणि हायवेवरील राइडिंग अनुभव मजेदार होते.
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|इंजिन
|312.2 सीसी सिंगल-सिलिंडर लिक्विड-कूल्ड
|पॉवर
|34 बीएचपी
|टॉर्क
|27 एनएम
|ट्रान्समिशन
|6-स्पीड
|चाके
|17-इंच ॲलॉय व्हील्स
|टायर्स
|मिशेलिन; फ्रंट 110 /70, रिअर 150/60
|सस्पेन्शन
|फ्रंट: यूएसडी टेलिस्कोपिक फोर्क्स; रिअर: मोनोशॉक
|ब्रेक्स
|फ्रंट व रिअर: सिंगल डिस्क; ड्युअल-चॅनेल एबीएस
|इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर
|पूर्ण डिजिटल, राइडिंग मोड्ससह
|लाइटिंग
|एलईडी
|रंग पर्याय
|ब्लॅक व व्हाइट; निळा-लाल ग्राफिक्स, '1/310' बॅजिंग, व्हील डेकल्स
|किंमत
|2.99लाख रुपये (एक्स-शोरूम, लिमिटेड एडिशन)
सस्पेन्शन सेटअपमध्ये फ्रंटवर यूएसडी टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि रिअरवर मोनोशॉक सिस्टम आहे, जे स्थिरता आणि कम्फर्ट सुनिश्चित करते. 17-इंच ॲलॉय व्हील्सवर मिशेलिन टायर्स फिट केले गेलं आहेत. ब्रेकिंगसाठी फ्रंट आणि रिअर दोन्हीवेळी सिंगल डिस्क ब्रेकसह ड्युअल-चॅनेल एबीएस आहे, ज्यामुळं सुरक्षितता वाढते. पूर्ण डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर राइडिंग मोड्ससह येतो, तर एलईडी लाइटिंगमुळं नाइट राइडिंग सोपी होते. भारतीय बाजारात सुपरस्पोर्ट सेगमेंटमध्ये जी 310 आरआर ही बएमडब्ल्यूची मजबूत ओळख आहे. ही लिमिटेड एडिशन भारतीय ग्राहकांच्या प्राधान्यांना देते. ती लवकरच डीलरशिपवर उपलब्ध होईल.
