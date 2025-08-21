ETV Bharat / technology

सायबर हल्ल्यामुळं भारतातील सर्वात मोठं बंदर तीन महिने बंद; रक्तबीज व्हायरसमुळं डिजिटल सुरक्षा धोक्यात

लखनऊ येथे यूपीएसआयएफएसच्या तीन दिवसीय परिषदेत सायबर धोक्यांवर चर्चा करण्यात आली. रक्तबीज व्हायरस आणि चीन-पाकिस्तानच्या सायबर हल्ल्यांमुळं भारताची डिजिटल सुरक्षा धोक्यात आलीय.

Cyber Threats
सायबर धोके (Canva)
Published : August 21, 2025 at 1:05 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 2:12 PM IST

लखनऊ : लखनऊ येथील उत्तर प्रदेश इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक सायन्सेसमध्ये (यूपीएसआयएफएस) बुधवारी संपन्न झालेल्या तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सायबर सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सखोल चर्चा झाली. या परिषदेत सायबर क्राइम, फॉरेन्सिक विज्ञान, जीनोम मॅपिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डीएनए विश्लेषण यासारख्या विषयांवर तज्ज्ञांनी आपले विचार मांडले. यामध्ये सायबर 'रक्तबीज' व्हायरसशी (Bloodborne Viruses ) तुलना करत त्याचा धोका (Cybersecurity Challenges in India) अधोरेखित करण्यात आला. विशेषतः चीन आणि पाकिस्तानकडून भारताच्या सायबर सुरक्षेवर होणारे हल्ले आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधांची गरज यावर भर देण्यात आला.

सायबर सुरक्षा तज्ञ
सायबर सुरक्षा तज्ञ (ETV Bharat Reporter)

महाराष्ट्राचे प्रमुख सचिव ब्रजेश सिंह यांनी सायबर धोक्यांचं वैश्विक परिप्रेक्ष्य मांडलं. त्यांनी सायबर किल चेनच्या मॉड्यूलर स्वरूपावर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये रेकॉन, वेपनायझेशन, डिलिव्हरी आणि उत्पीड़न यासारख्या टप्प्यांचा समावेश आहे. त्यांनी उदाहरण दिलं की, मालवेअरमुळं भारतातील सर्वात मोठं बंदर, जीएनपीटी, तीन महिनं बंद पडलं होतं. यासारख्या सायबर हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी 11 देशांच्या सुरक्षा यंत्रणांना एकत्र यावं लागलं, ज्यानं लॉकबिट सायबर क्राइम नेटवर्क तोडण्यात यश मिळवलं. सायबर गुन्ह्यांविरोधात पारंपरिक पोलिसिंग अपयशी ठरत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

ऑस्ट्रेलियाचे सायबर तज्ज्ञ रॉबी अब्राहम यांनी हॅकिंगच्या बदलत्या पद्धतींवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितलं की, फिलीपिन्समधील एका विद्यार्थ्यानं बनवलेल्या 'आय लव्ह यू' व्हायरसनं 8.7 अब्ज डॉलरचे नुकसान केलं, तर रशियन सायबर गुन्हेगारी गटानं 'कन्फिगर वॉर्म'द्वारे 190 देशांना 9 अब्ज डॉलरचा फटका दिला. सध्या रॅन्समवेअर आणि फिशिंगवेअरद्वारे हॅकर्स ब्राउझिंग डेटा, क्रिप्टो वॉलेट आणि गोपनीय माहितीवर हल्ले करतात. याला आळा घालण्यासाठी नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण, मल्टि-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) आणि अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअरचा वापर आवश्यक आहे.

फॉरेन्सिक विज्ञानात एआयचा वापर वाढवण्यावरही चर्चा झाली. ऑस्ट्रेलियाचे तज्ज्ञ शांतनु भट्टाचार्य यांनी निर्भया आणि गुडिया प्रकरणांचा दाखला देत मिश्र डीएनए विश्लेषणात एआयच्या प्रगत अल्गोरिदमद्वारे अचूकता कशी वाढते, याची माहिती दिली. यामुळं पीडित आणि संशयित यांच्या डीएनएचे वेगळेपण निश्चित करण्यात मदत होते. हैदराबादच्या सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नॉन्टिक्सच्या डॉ. मधुसूदन रेड्डी यांनी रॅपिड डीएनए तंत्रज्ञान आणि पोर्टेबल उपकरणांवर प्रकाश टाकला.

यूपीएसआयएफएसचे संस्थापक संचालक जीके गोस्वामी यांनी निष्पक्ष पुराव्यांवर भर देत निर्दोष व्यक्तींना शिक्षा होऊ नये, यासाठी प्रयत्नांची गरज व्यक्त केली. सायबर गुन्ह्यांमुळं पीडितांना त्वरित न्याय, समुपदेशन मिळायलं हवं, असं त्यांनी सांगितलं.

