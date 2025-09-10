लँड रोव्हर आणि जीपच्या कारच्या किमतीत मोठी कपात: GST 2.0 चा ग्राहकांना मोठा फायदा
जग्वार लँड रोव्हर आणि जीप इंडियानं GST 2.0 अंतर्गत लँड रोव्हर आणि जीप मॉडेल्सच्या किमतीत मोठी कपात जाहीर केली, ज्यामुळं ग्राहकांना मोठा फायदा मिळेल.
Published : September 10, 2025 at 10:56 AM IST
हैदराबाद : जग्वार लँड रोव्हर (JLR) आणि जीप इंडियानं नुकत्याच जाहीर झालेल्या GST 2.0 संरचने अंतर्गत आपल्या लोकप्रिय लँड रोव्हर आणि जीप मॉडेल्सच्या किमतीत मोठी कपात जाहीर केली आहे. 56व्या GST परिषदेच्या बैठकीत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली, लक्झरी वाहनांवरील GST कर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळं ग्राहकांना त्वरित लाभ मिळणार आहे. JLR नं आपल्या संपूर्ण ICE पोर्टफोलिओवर GST कपातीचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना देण्याची घोषणा केली आहे, तर जीप इंडियानंही आपल्या मॉडेल्सच्या किमती कमी करून ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कपातीमुळं लक्झरी कार खरेदी करणे आता अधिक परवडणारे होणार आहे.
GST करात सुसूत्रीकरण
JLR इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजन अंबा यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. ते म्हणाले, "लक्झरी वाहनांवरील GST करात सुसूत्रीकरण हा ग्राहक आणि उद्योग दोघांसाठी स्वागतार्ह निर्णय आहे. यामुळं भारतातील लक्झरी मार्केटला चालना मिळेल आणि आमचा विश्वास अधिक दृढ होईल." JLR नं GST 2.0 अंतर्गत लँड रोव्हर मॉडेल्सच्या किमतीत कपात जाहीर केली आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना रेंज रोव्हरवर जास्तीत जास्त 30.4 लाख रुपयांपर्यंत बचत होणार आहे.
लँड रोव्हरच्या किमतीत कपात
- रेंज रोव्हर: 4.6 लाख ते 30.4 लाख रुपये
- डिफेंडर: 7 लाख ते 18.6 लाख रुपये
- डिस्कव्हर: 4.5 लाख ते 9.9 लाख रुपये
GST सुधारणा परिवर्तनात्मक निर्णय
दुसरीकडं, जीप इंडियानेही आपल्या लोकप्रिय मॉडेल्सच्या किमतीत कपात जाहीर केली आहे, जी 22 सप्टेंबर 2025 पासून देशभरातील सर्व जीप डीलरशिपवर लागू होईल. स्टेलंटिस इंडियाचे बिझनेस हेड आणि डायरेक्टर कुमार प्रियेश यांनी सांगितलं, "जीप नेहमीच आपल्या ग्राहकांना उत्कृष्ट मूल्य आणि अप्रतिम क्षमता प्रदान करण्यात विश्वास ठेवते. GST सुधारणा हा एक परिवर्तनात्मक निर्णय आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना स्पष्टता आणि परवडणारी किंमत मिळेल. आम्ही या लाभाचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना देण्यास उत्सुक आहोत, ज्यामुळं जीप खरेदी करणं आता अधिक भारतीयांसाठी सुलभ होईल."
जीपच्या किमतीत कपात
- कम्पास: 2.16 लाख रुपयांपर्यंत
- मेरिडियन: 2.47 लाख रुपयांपर्यंत
- रँगलर: 4.84 लाख रुपयांपर्यंत
- ग्रँड चेरोकी: 4.50 लाख रुपयांपर्यंत
या किंमत कपातीमुळं JLR आणि जीपच्या लक्झरी आणि SUV वाहनांना अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळेल. GST 2.0 च्या या सुधारणेमुळं भारतातील लक्झरी ऑटोमोबाईल क्षेत्राला नवी गती मिळेल, आणि ग्राहकांना त्यांच्या आवडत्या कार खरेदी करणे अधिक सोपं होईल. JLR आणि जीपच्या या पावलामुळे भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योगाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
