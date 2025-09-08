ETV Bharat / technology

आयफोन 15 च्या किंमतीत मोठी कपात : आयफोन 17 च्या लॉंचपूर्वी जाणून घ्या, आकर्षक ऑफर्स

आयफोन 17 मालिकेच्या लॉंचपूर्वी Apple नं आयफोन 15 च्या किंमतीत मोठी कपात केली आहे. फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवर आकर्षक सवलतींसह हा तुम्ही खरेदी करू शकता.

आयफोन 15 (Apple)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : Apple नं आपल्या आयफोन 17 मालिकेच्या लॉंचच्यापूर्वीच आयफोन 15 मॉडेल्सच्या (Big price cut for iPhone 15) किंमतीत लक्षणीय कपात जाहीर केली आहे. ही कपात कंपनीच्या जुन्या मॉडेल्सच्या किंमती कमी करून नवीन मॉडेल्ससाच्या विक्री धोरणाचा भाग आहे.यामुळं आयफोन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना आता आयफोन 15 प्रमुख ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

आयफोन 15 (Apple)

आयफोन 15 वर मोठी सवलत
आयफोन 15, 2023 मध्ये 79,900 रुपये किंमतीसह लॉंच झाला होता, त्याची किंमत गेल्या वर्षी 10,000 रुपयांनी कमी होऊन 69,900 रुपये झाली होती. आता नवीनतम सवलतीमुळं हा फोन Apple वापरकर्त्यांसाठी आणखी परवडणारा झाला आहे. फ्लिपकार्टवर आयफोन 15 ची सुरुवातीची किंमत आता 64,900 रुपये आहे, म्हणजेच 5,000 रुपयांची थेट कपात. याशिवाय, ग्राहक बँक ऑफर्सचा लाभ घेऊन किंमत आणखी कमी करू शकतात. दुसरीकडं, ॲमेझॉनवर अधिक आकर्षक सवलत आहे. तिथं आयफोन 15 ची किंमत 20,000 रुपयांनी कमी होऊन 59,900 रुपये झाली आहे. तसंच, 1,797 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळाल्यास प्रभावी किंमत 58,103 रुपये इतकी कमी होऊ शकते.

एक्सचेंज ऑफर्सद्वारे अतिरिक्त बचत
दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर एक्सचेंज ऑफर्सद्वारे अतिरिक्त बचत शक्य आहे. जर ग्राहकानं 20,000 रुपये मूल्याचा जुना स्मार्टफोन एक्सचेंज केला, तर आयफोन 15 ची (iPhone 15 offers ) किंमत 40,000 रुपयांपेक्षा कमी होऊ शकते. एक्सचेंज मूल्य जुन्या डिव्हाइसच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. आयफोन 15 पाच रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. त्यात काळा, निळा, हिरवा, गुलाबी आणि पिवळ्या रंगाचा सामावेश आहे.

आयफोन 15 फीचर
आयफोन 15 मध्ये 6.1 इंचांचा XDR OLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 1179 x 2556 पिक्सेल आहे. हा स्क्रीन Dolby Vision आणि HDR10 ला सपोर्ट करतो आणि 2000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस देतो. हा फोन Apple च्या A16 बायोनिक चिपसेटद्वारे संचालित आहे, ज्यामध्ये 6GB रॅम आणि 512GB पर्यंत स्टोरेज पर्याय आहेत. यात 3349mAh बॅटरी आहे जी वायरलेस आणि रिव्हर्स-वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोटोग्राफीसाठी, यात 48MP मुख्य सेन्सर आणि 12MP अल्ट्रावाइड लेन्ससह ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 12MP फ्रंट कॅमेरा आहे.

