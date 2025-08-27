ETV Bharat / technology

गणेश चतुर्थी निमित्तानं एमजी, मारुती, होंडा आणि ह्युंदाईकडून मोठी सवलत

गणेश चतुर्थी 2025 च्या निमित्तानं एमजी, मारुती, होंडा आणि ह्युंदाईनं कार खरेदीदारांसाठी मोठ्या सवलती जाहीर केल्या आहेत.

BIG DISCOUNTS ON MG HYUNDAI CARS MARUTI गणेश चतुर्थी 2025
गणेश चतुर्थी (Etv Bharat MH Desk)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 5:34 PM IST

हैदराबाद : गणेश चतुर्थी 2025 सोबतच भारतात सणासुदीच्या हंगामाला सुरुवात झाली आहे. हा काळ नवीन कार खरेदीसाठी शुभ मानला जातो. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी एमजी मोटर्स, मारुती सुझुकी, होंडा आणि ह्युंदाईसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांनी आपल्या लोकप्रिय कार मॉडेल्सवर मोठ्या सवलती जाहीर केल्या आहेत.या गणेश चतुर्थीच्या निमित्तानं कार खरेदीदारांसाठी ही एक मोठी सुवर्णसंधी आहे.

आकर्षक ऑफर्स सादर
गणेश चतुर्थीच्या शुभ मुहूर्तावर कार खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी अनेक कंपन्यांनी आकर्षक ऑफर्स सादर केल्या आहेत. एमजी मोटर्सनं आपल्या ‘माय गणेश माय प्राइड’ मोहिमेअंतर्गत कॉमेट EV, ZS EV, हेक्टर, एस्टर आणि ग्लोस्टर मॉडेल्सवर 4 लाख रुपयांपर्यंत सवलत जाहीर केली आहे. कॉमेट EV, देशातील सर्वात लहान इलेक्ट्रिक वाहनांपैकी एक, यावर 56,000 रुपयांपर्यंत सवलत आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 4.99 लाखांपासून सुरू होते.एस्टरवर 1.10 लाखांपर्यंत सवलत आहे, तर हेक्टरवर 1.15 लाखांचा रोख बोनस मिळेल. एमजीची प्रीमियम SUV ग्लोस्टरवर 6 लाखांपर्यंत सवलत आहे, जी 41.05 लाखांच्या एक्स-शोरूम किंमतीवर लागू आहे.

होंडा
होंडा कार्स इंडियानं ‘द ग्रेट होंडा फेस्ट’ अंतर्गत होंडा सिटीवर 1.07 लाख, सिटी e:HEV हायब्रिडवर 96,000 रुपये आणि होंडा एलिव्हेटच्या टॉप-एंड ZX मॉडेलवर 1.22 लाखांपर्यंत सवलत जाहीर केली आहे. होंडा अमेझच्या दुसऱ्या आवृत्तीवर 77,200 रुपयांची सवलत आहे.

मारुती सुझुकी
मारुती सुझुकीनं आपल्या हॅचबॅक, SUV आणि MPV मॉडेल्सवर सवलती जाहीर केल्या आहेत. जिम्नी अल्फा मॉडेलवर 1 लाख, स्विफ्ट AMT वर 1.10 लाख आणि वॅगनआर LXi वर 1.15 लाखांपर्यंत सवलत आहे. मारुति इन्व्हिक्टोवर 1.25 लाख आणि ग्रँड विटारावर 2 लाखांपर्यंत सवलत मिळेल.

ह्युंदाई
ह्युंदाईनंही सणासुदीच्या निमित्तानं आकर्षक ऑफर्स आणल्या आहेत. ग्रँड i10 निओसवर 30,000 रुपयांचा एक्सचेंज बोनस आणि 25,000 रुपयांची अतिरिक्त सवलत आहे. ह्युंदाई एक्स्टरवरही असेच फायदे आहेत. टक्सन, अल्काझार, क्रेटा आणि व्हर्ना यांसारख्या मोठ्या मॉडेल्सवर चांगली सवलत आहे, तर ह्युंदाई आयॉनिक 2024 EV वर 4 लाखांचा रोख डिस्काउंट आहे. ऑफर्सच्या तपशीलांसाठी स्थानिक डीलरशी संपर्क तुम्ही संपर्क शाधावा. या सवलतींमुळं गणेश चतुर्थी कार खरेदीसाठी उत्तम पर्याय ठरतोय. ग्राहकांनी डीलरशी संपर्क साधून ऑफर्स आणि अटींची खातरजमा करावी...

BIG DISCOUNTS ON MG HYUNDAI CARS MARUTI गणेश चतुर्थी 2025

