फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल: 80 हजारांचा स्मार्टफोन मिळतोय फक्त 35 हजारात

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 23 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. गुगल, सॅमसंगसह अनेक स्मार्टफोन्सवर मोठ्या सवलती, ईएमआय आणि एक्सचेंज ऑफर्स उपलब्ध होणार आहे.

गुगल पिक्सेल 9 (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 10:35 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद : फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2025 मध्ये स्मार्टफोन खरेदीदारांसाठी एक मोठी संधी घेऊन येत आहे. या सेलमध्ये गुगल, सॅमसंग, टेक्नो, ओप्पो आणि इतर अनेक प्रमुख ब्रँड्सच्या स्मार्टफोन्सवर जबरदस्त सवलती मिळणार आहेत. विशेषतः गुगल पिक्सेल 9 ची किंमत त्याच्या मूळ लाँच किमतीच्या निम्म्यापेक्षा कमी असेल. 22 सप्टेंबरपासून फ्लिपकार्ट प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्ससाठी आणि 23 सप्टेंबरपासून सर्व ग्राहकांसाठी हा सेल सुरू होईल. आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्ड्सवर अतिरिक्त सवलती, नो-कॉस्ट ईएमआय आणि एक्सचेंज ऑफर्स यामुळे हा सेल आणखी आकर्षक बनणार आहे.

23 सप्टेंबर 2025 पासून सेल सुरू
फ्लिपकार्टचा बिग बिलियन डेज सेल यंदा तो 23 सप्टेंबर 2025 पासून सर्व ग्राहकांसाठी सुरू होणार आहे. फ्लिपकार्ट प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्सना एक दिवस आधी, म्हणजेच 22 सप्टेंबरपासून या सेलमध्ये खरेदी करण्याची संधी मिळेल. या सेलमध्ये अनेक प्रमुख स्मार्टफोन ब्रँड्स जसं की गुगल, सॅमसंग, मोटोरोला, टेक्नो, ओप्पो आणि इतरांवर आकर्षक सवलती उपलब्ध असतील. याशिवाय, आयसीआयसीआय आणि ॲक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्ड्सवर अतिरिक्त सवलती, नो-कॉस्ट ईएमआय, एक्सचेंज ऑफर्स आणि सुपर कॉइन्स यांसारख्या ऑफर्समुळं ग्राहकांना जास्तीत जास्त बचत करता येईल.

गुगल पिक्सेल 9 (Google)

गुगल पिक्सेल 9 वर अविश्वसनीय सवलत (Google Pixel 9)
या सेलमधील सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे गुगल पिक्सेल 9 वर मिळणारी मोठी सवलत आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये लाँच झालेला हा स्मार्टफोन टेन्सर जी4 प्रोसेसरसह 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसह 79,999 च्या मूळ किमतीत लाँच झाला होता, तो आता फक्त 34,999 मध्ये उपलब्ध असेल. याशिवाय, आयसीआयसीआय बँकेच्या क्रेडिट कार्डवर 2,000 आणि एक्सचेंज ऑफरवर 1,000 अशी अतिरिक्त सवलत मिळाल्यानं हा फोन 37,999 च्या किमतीत खरेदी करता येईल. सध्या फ्लिपकार्टवर हा फोन 64,999 च्या किमतीत उपलब्ध आहे, त्यामुळं ही सवलत खरेदीदारांसाठी एक मोठी संधी आहे.

गुगल पिक्सेल 9 (Google)

गुगल पिक्सेल कॅमेरा
गुगल पिक्सेल 9 मध्ये 6.3 इंचाचा डिस्प्ले, 10.5 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आणि 4,700mAh बॅटरी आहे. यात टेन्सर जी4 प्रोसेसरसह टायटन एम2 सिक्युरिटी को-प्रोसेसर आणि 50 मेगापिक्सेलच्या वाइड-एंगल कॅमेर्‍यासह ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. हा फोन पियोनी, पॉर्सिलेन, ऑब्सिडियन आणि विंटरग्रीन या चार रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. ग्राहक ‘नोटिफाय मी’ बटणाद्वारे या ऑफरच्या अपडेट्स मिळवू शकतात.

Google Pixel 9 (Google)

इतर स्मार्टफोन्सवर आकर्षक ऑफर्स

फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेलमध्ये गुगल पिक्सेल 9 व्यतिरिक्त इतर अनेक स्मार्टफोन्सवर सवलती मिळतील.

टेक्नो पोवा कर्व्ह 5G (Tecno Pova Curve 5G)
या सेलमध्ये हा फोन 14,499 मध्ये उपलब्ध असेल. यात 6.76 इंचाचा डिस्प्ले, डायमेन्सिटी 7300 अल्टिमेट प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सेलचा रिअर कॅमेरा, 13 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आणि 5,500mAh बॅटरी आहे.

टेक्नो पोवा कर्व्ह 5G (Tecno)

सॅमसंग गॅलक्सी एफ05 (Samsung Galaxy F05)
हा फोन 6,249 मध्ये खरेदी करता येईल. यात 6.47 इंचाचा डिस्प्ले, हेलियो G85 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रिअर कॅमेरा, 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आणि 5,000mAh बॅटरी आहे.

सॅमसंग गॅलक्सी एफ05 (Samsung)

रेडमी नोट 14 एसई (Redmi Note 14 SE)
13,999 मध्ये उपलब्ध, या फोनमध्ये 6.67 इंचाचा डिस्प्ले, डायमेन्सिटी 7025 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रिअर कॅमेरा, 20 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आणि 5,110mAh बॅटरी आहे.

रेडमी नोट 14 एसई (Redmi)

इनफिनिक्स 50एक्स 5G+ (Infinix 50X 5G+)
हा फोन 10,499 मध्ये उपलब्ध असेल. यात 6.67 इंचाचा डिस्प्ले, डायमेन्सिटी 7300 चिपसेट, 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रिअर कॅमेरा, 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आणि 5,500mAh बॅटरी आहे.

इनफिनिक्स 50एक्स 5G+ (Infinix)

टेक्नो पोवा 7 प्रो 5G (Tecno Pova 7 Pro 5G)
17,499 मध्ये उपलब्ध, या फोनमध्ये 6.78 इंचाचा डिस्प्ले, डायमेन्सिटी 7300 अल्टिमेट प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रिअर कॅमेरा, 13 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आणि 6,000mAh बॅटरी आहे.

टेक्नो पोवा 7 प्रो 5G (Tecno)

ओप्पो K13 5G (Oppo K13 5G)
हा फोन 15,999 मध्ये खरेदी करता येईल. यात 6.67 इंचाचा डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 4 प्रोसेसर, 80 डब्ल्यू सुपरवूक चार्जिंगसह 7,000mAh बॅटरी, 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रिअर कॅमेरा आणि 16 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे.

ओप्पो K13 5G (Oppo)

टेक्नो पोवा 7 5G (Tecno Pova 7 5G)
12,499 मध्ये उपलब्ध, या फोनमध्ये 6.76 इंचाचा डिस्प्ले, डायमेन्सिटी 7300 अल्टिमेट प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रिअर कॅमेरा, 13 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आणि 6,000mAh बॅटरी आहे.

टेक्नो पोवा 7 5G (Tecno)

अतिरिक्त ऑफर्स आणि फायदे
या सेलमध्ये फ्लिपकार्ट अनेक अतिरिक्त ऑफर्स देत आहे. आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्ड्सवर विशेष सवलती मिळतील, तर फ्लिपकार्ट अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना अतिरिक्त ऑफर्स मिळतील. याशिवाय, यूपीआय-आधारित ऑफर्स, नो-कॉस्ट ईएमआय पर्याय, एक्सचेंज डिस्काउंट आणि सुपर कॉइन्स ऑफर्स यामुळं ग्राहकांना जास्तीत जास्त बचत करता येईल. या सेलमध्ये आयफोन 16 प्रो मॅक्स, सॅमसंग गॅलक्सी एस24 आणि मोटोरोला एज 60 प्रो यांसारख्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्सवरही सवलती मिळतील.

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल
फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2025 हा स्मार्टफोन खरेदीदारांसाठी एक मोठी संधी आहे. गुगल पिक्सेल 9 सारख्या प्रीमियम फोन्सपासून ते बजेट फ्रेंडली टेक्नो, सॅमसंग आणि इनफिनिक्स फोन्सपर्यंत, प्रत्येकासाठी काहीतरी खास आहे. आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँकेच्या ऑफर्स, नो-कॉस्ट ईएमआय आणि एक्सचेंज डिस्काउंट्स यामुळे हा सेल आणखी आकर्षक बनेल. जर तुम्ही नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर 23 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या सेलची वाट पाहणं नक्कीच फायदेशीर ठरेल. ‘नोटिफाय मी’ बटणाद्वारे तुम्ही या सेलचे नवीनतम अपडेट्स मिळवू शकता.

