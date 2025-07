ETV Bharat / technology

महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 2025 मधील बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर : परवडणारे, स्टायलिश आणि चालवण्यास सोपे - BEST ELECTRIC SCOOTERS 2025

Published : July 14, 2025 at 11:50 AM IST

By ETV Bharat Tech Team

ओला S1 X+ ( Ola S1 X Plus ) ओला S1 X+ ही तरुणांसाठी आकर्षक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण स्कूटर आहे. यात सिंगल चार्जवर सुमारे 151 किमी रेंज आणि 90 किमी/तास कमाल वेग मिळतो. डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट पॅनल, अनेक रायडिंग मोड्स आणि अॅप कनेक्टिव्हिटी यामुळं ही स्कूटर स्टायलिश आणि परफॉर्मन्सचा उत्तम संगम आहे. याची किंमत 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं ती विद्यार्थ्यांसाठी किफायतशीर आणि आकर्षक पर्याय आहे.

हैदराबाद Best Electric Scooters : महाविद्यालयीन जीवन म्हणजे वर्ग, मित्रांसोबत भेटीगाठी, किंवा शहरात फिरण्याचा आनंद. यासाठी विद्यार्थ्यांना जलद आणि सोयीस्कर वाहनाची गरज असते. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि गर्दीच्या कॅम्पसमधील पार्किंगच्या समस्यांमुळं इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय होत आहेत. स्कूटर हलकी, कमी खर्चिक आणि घरात सहज चार्ज करता येणारी असायला हवी. 2025 मध्ये लॉंच होणाऱ्या काही शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम पर्याय आहेत.

आथर रिझ्टा S (Ather)

टीव्हीएस आयक्यूब (बेस व्हेरिएंट) (TVS iQube )

टीव्हीएस आयक्यूब ही एक वापरण्यास सोपी स्कूटर आहे, जी सिंगल चार्जवर 100 किमी रेंज देते. यात एलईडी लाइट्स, डिजिटल स्पीडोमीटर आणि स्मार्टफोन अॅप सपोर्टसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. रोजच्या प्रवासासाठी ही स्कूटर उत्तम आहे आणि काही राज्यांमध्ये सबसिडीसह याची किंमत सुमारे 95,000 रुपये आहे. यामुळे ती विद्यार्थ्यांसाठी विश्वासार्ह पर्याय ठरते.

टीव्हीएस आयक्यूब (TVS)

बाउन्स इन्फिनिटी E1+ (Bounce Infinity E1+)

बाउन्स इन्फिनिटी E1+ मध्ये काढता येणारी बॅटरी आहे, जी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत सोयीस्कर आहे. तुम्ही ती घरी चार्ज करू शकता किंवा बाउन्स स्टेशनवर बॅटरी स्वॅप करू शकता. ही स्कूटर 85-100 किमी रेंज देते आणि क्रूझ कंट्रोल, रिव्हर्स मोड यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह येते. 90,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीमुळं ती विद्यार्थ्यांसाठी परवडणारी आहे.

बाउन्स इन्फिनिटी E1+ (Bounce)

अँपिअर मॅग्नस EX (Ampere Magnus EX)

अँपिअर मॅग्नस EX ही साधी, व्यावहारिक आणि 100+ किमी रेंज देणारी स्कूटर आहे. यात अनेक वैशिष्ट्ये नसली, तरी ती विश्वासार्हता, प्रशस्त जागा, रुंद सीट आणि स्टोरेजसाठी उत्तम आहे. सुमारे 85,000 रुपयांच्या किंमतीसह, ही स्कूटर विद्यार्थ्यांसाठी सोपी आणि प्रभावी दुचाकी आहे.

अँपिअर मॅग्नस EX (Ampere)

2025 मध्ये भारतीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी इलेक्ट्रिक स्कूटर हा एक उत्तम पर्याय आहे. ओला S1 X+, आथर रिझ्टा S, टीव्हीएस आयक्यूब, बाउन्स इन्फिनिटी E1+ आणि अँपिअर मॅग्नस EX यांसारख्या स्कूटर स्टायल, परफॉर्मन्स आणि किफायतशीरपणाचा समतोल साधतात. विद्यार्थ्यांनी आपल्या बजेट, रेंज आणि वैशिष्ट्यांच्या गरजेनुसार योग्य स्कूटर निवडावी.ट

