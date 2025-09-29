2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज
Best Electric Cars : 2025 मध्ये भारतातील ईव्ही बाजार क्रांती घडवत आहे. टाटा-महिंद्रासारख्या कंपन्यांच्या 20 लाखांखालील कार्स किफायतशीर, लांब रेंज आणि फीचरयुक्त झाल्या आहेत.
Published : September 29, 2025 at 10:10 AM IST
हैदराबाद Best Electric Cars : 2025 हे वर्ष भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) बाजारासाठी क्रांतिकारी ठरलं आहे. टाटा सारख्या कंपन्यांच्या जबरदस्त प्रगतीमुळं ईव्ही आता सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आलं आहेत. चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होत असताना, बॅटरी तंत्रज्ञान सुधारलं आहे आणि टिकावू विकासाची जागरूकता वाढली आहे. यामुळं अधिक खरेदीदार ईव्हीला प्राधान्य देत आहेत. सर्वोत्तम बात म्हणजे, या किंमतीच्या सीमेत (20 लाखांखाली) उत्कृष्ट रेंज, वैशिष्ट्ये आणि मूल्ये असलेल्या कार्स उपलब्ध आहेत. चला, या किंमतीतल्या प्रमुख कारची माहिती घेऊया...
टाटा नेक्सॉन ईव्ही (Tata Nexon EV )
भारतीय ईव्ही बाजारातील सर्वाधिक लोकप्रिय पर्याय म्हणजे टाटा नेक्सॉन ईव्ही. किफायतशीर किंमत आणि विश्वासार्ह गुणवत्ता यामुळं ती बाजारात आघाडीवर आहे. नेक्सॉन ईव्ही अधिक प्रगत,लांब रेंज आणि वेगवान चार्जिंगसह येते. पूर्ण चार्जवर 350-400 किमीची वास्तविक रेंज शहरातील दैनंदिन वापर आणि वीकेंड ट्रिपसाठी उत्तम आहे. अंतर्गत भाग फारच उत्तमोत्तम आहेत – मोठा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर आणि कनेक्टेड कार वैशिष्ट्ये. ईव्ही जगात व्यावहारिक सर्वांगीण पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी नेक्सॉन फायदेशीर आहे.
एमजी झेडएस ईव्ही (MG ZS EV)
नेक्सॉननंतर या किंमतीत दुसरा लोकप्रिय पर्याय म्हणजे एमजी झेडएस ईव्ही. कुटुंबीयांसाठी आराम आणि इलेक्ट्रिक कार्यक्षमता हवी असणाऱ्यांसाठी ती आदर्श आहे. 2025 च्या आवृत्तीत सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि सेफ्टी वैशिष्ट्यांमुळं ती अधिक आकर्षक झाली आहे. समकालीन डिझाइन, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि टेक-युक्त अंतर्गत भागामुळे ती प्रीमियम वाटते. जागा आणि आराम शोधणाऱ्या ईव्ही खरेदीदारांसाठी झेडएस उत्तम निवड आहे.
महिंद्रा एक्सयूव्ह400 ईव्ही (Mahindra XUV400 EV )
महिंद्रानं ईव्ही क्षेत्रात एक्सयूव्ह400 नं प्रवेश केला असून, 2025 मध्ये ती अधिक आकर्षक पॅकेज आहे. इन्स्टंट अॅक्सिलरेशन आणि दैनंदिन रेंज यामुळं ती हिट ठरेल. स्पोर्टी स्टाइलिंगमुळं रस्त्यावर तिचं वर्चस्व दिसतंय, तर अंतर्गत भागात टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट, वायरलेस कनेक्टिव्हिटी आणि अनेक सेफ्टी वैशिष्ट्ये आहेत. इलेक्ट्रिककडं स्विच करणाऱ्या उत्साही खरेदीदारांसाठी हा चांगला पर्याय असेल.
सिट्रोएन ई सी3 (Citroen e C3)
भारतीय ईव्ही दृश्याला युरोपियन स्पर्श देणारी सिट्रोएन ई सी3 ही कॉम्पॅक्ट, आणि शहरी ड्रायव्हिंगसाठी फायदेशीर कार आहे. 300 किमी रेंज शहरातील दैनंदिन प्रवासासाठी पुरेशी आहे. तिचं अनोखं डिझाइन, आरामदायक सस्पेन्शन आणि वापरकर्ता-मैत्रीपूर्ण वैशिष्ट्ये यामुळं ती वेगळी दिसते.
टाटा पंच ईव्ही (Tata Punch EV )
यादीत दुसरी टाटा म्हणजे पंच ईव्ही. कॉम्पॅक्ट, चपळ आणि किफायतशीर, ती तरुण खरेदीदार आणि शहरी रहिवाशांसाठी छान आहे. चांगली रेंज आणि जलद चार्जिंगमुळं प्रवास त्रासमुक्त होते. तिच्या आक्रमक स्वरूपामुळं ट्रॅफिकमध्ये ती सहज रस्ता काढते, तर पूर्ण डिजिटल कॉकपिट, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट आणि सेफ्टी टेक सारखी मजेदार वैशिष्ट्ये आहेत. पहिल्यांदा ईव्ही खरेदी करणाऱ्यांसाठी पंच ईव्ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा उत्तम प्रकार आहे.
|मॉडेल
|अंदाजे किंमत (रुपये लाखात)
|रेंज (किलोमीटर)
|प्रमुख वैशिष्ट्ये
|टाटा नेक्सॉन ईव्ही
|14-18
|350-400
|5-स्टार सेफ्टी, इन्फोटेनमेंट, कनेक्टेड कार
|एमजी झेडएस ईव्ही
|15-19
|320-350
|पॅनोरॅमिक सनरूफ, प्रीमियम इंटिरियर, फॅमिली स्पेस
|महिंद्रा एक्सयूव्ह४०० ईव्ही
|13-17
|300-350
|इन्स्टंट ॲक्सिलरेशन, स्पोर्टी स्टाइलिंग, सेफ्टी फीचर्स
|सिट्रोएन ई-सी३
|10-14
|300
|आरामदायक सस्पेन्शन, कॉम्पॅक्ट डिझाइन, अर्बन ड्रायव्हिंग
|टाटा पंच ईव्ही
|11-15
|280-320
|डिजिटल कॉकपिट, क्विक चार्जिंग, यंग बायरसाठी
