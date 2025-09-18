ETV Bharat / technology

2025 मधील भारतातील सर्वोत्तम बजेट इलेक्ट्रिक हॅचबॅक : MG Comet EV, Tata Tiago EV आणि Citroën eC3

भारतातील बजेट इलेक्ट्रिक हॅचबॅकमध्ये MG Comet EV, Tata Tiago EV आणि Citroën eC3 आघाडीवर आहेत. किंमत, रेंज, फीचर्स आणि सुरक्षेत कोणती आहे बेस्ट?

सर्वोत्तम बजेट इलेक्ट्रिक हॅचबॅक (MG, Tata and Citroën)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025

हैदराबाद : गेल्या काही वर्षांपासून, भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सरकारची धोरणे, वाढती इंधनाची किंमत आणि पर्यावरणाबद्दल वाढती जागरूकता यामुळं अनेक लोक पेट्रोल आणि डिझेलच्या गाड्या सोडून इलेक्ट्रिक वाहनांकडं वळत आहेत. विशेषतः बजेट सेगमेंटमध्ये, इलेक्ट्रिक हॅचबॅक गाड्या लोकप्रिय होत आहेत, कारण त्या शहरांमधील प्रवासासाठी उत्तम पर्याय ठरत आहेत. 2025 मध्ये, या सेगमेंटमध्ये एमजी कॉमेट ईव्ही (MG Comet EV), टाटा टियागो ईव्ही (Tata Tiago EV) आणि सिट्रोएन ईसी3 (Citroën eC3) यांसारखे काही प्रमुख पर्याय उपलब्ध आहेत. या तिन्ही गाड्या कमी बजेटमध्ये उत्तम रेंज आणि आधुनिक फीचर्स देण्याचा दावा करतात. आज आपण या तिन्ही गाड्यांची सविस्तर तुलना करणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला योग्य गाडी निवडणे सोपे जाईल. प्रत्येक गाडीची किंमत, बॅटरी, रेंज, चार्जिंग, फीचर्स आणि सुरक्षा याबाबत आपण माहिती घेऊया...

एमजी कॉमेट ईव्ही (MG Comet EV)
एमजी कॉमेट ईव्ही ही एक लहान, दोन दरवाजांची इलेक्ट्रिक हॅचबॅक आहे, जी विशेषतः शहरातील रहदारीसाठी डिझाइन केली आहे. तिची कॉम्पॅक्ट साइज तिला गजबजलेल्या रस्त्यांवर चालवण्यासाठी आणि पार्किंगसाठी सोयीस्कर बनवते.

MG Comet EV
MG Comet EV (MG)

किंमत आणि व्हॅरिएंट्स
एमजी कॉमेट ईव्हीची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 7.5 लाख रुपयांपासून सुरू होते. ही गाडी अनेक व्हॅरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या बजेटनुसार निवड करता येते.

बॅटरी आणि रेंज
या गाडीमध्ये 17.3 kWh क्षमतेची लिथियम-आयन बॅटरी आहे, जी 41.42 bhp ऊर्जा निर्माण करते. कंपनीचा दावा आहे की एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही गाडी 230 किलोमीटरची रेंज देऊ शकते.

चार्जिंग
कॉमेट ईव्हीला 3.3 kW एसी चार्जरनं चार्ज करण्यासाठी सुमारे 7 तास लागतात. तर 7.4 kW क्षमतेच्या फास्ट चार्जरनं ही गाडी साडेतीन तासांत पूर्ण चार्ज होते.

फीचर्स
कॉमेट ईव्हीच्या टॉप व्हॅरिएंटमध्ये ड्युअल-टोन इंटीरियर, इन्फोटेनमेंट आणि इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी 10.25 इंचाचे ड्युअल डिस्प्ले, आणि वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो ॲपल कारप्ले यांसारखे फीचर्स मिळतात. यात डिजिटल की आणि अनेक कनेक्टेड कार फीचर्स देखील आहेत.

सुरक्षा
कॉमेट ईव्हीमध्ये ड्युअल फ्रंट एअरबॅग्स, एबीएस+ईबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आणि रिव्हर्स पार्किंग कॅमेरा आणि सेन्सर्स सारखे सुरक्षा फीचर्स आहेत. मात्र, ग्लोबल एनसीएपीनं या गाडीची स्वतंत्रपणे क्रॅश टेस्ट केलेली नाही. गाडीची बॉडी उच्च-शक्तीच्या मटेरियलपासून बनलेली आहे.

टाटा टियागो ईव्ही (Tata Tiago EV)
टाटा टियागो ईव्ही ही भारताच्या सर्वात लोकप्रिय इलेक्ट्रिक गाड्यांपैकी एक आहे. ती तिच्या पेट्रोल व्हर्जनप्रमाणेच एक पारंपरिक हॅचबॅक आहे, परंतु इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेनसह येते.

Tata Tiago EV
Tata Tiago EV (Tata)

किंमत आणि व्हॅरिएंट्स
टाटा टियागो ईव्हीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 7.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते. ही गाडी दोन बॅटरी पॅक पर्यायांसह उपलब्ध आहे.

बॅटरी आणि रेंज
19.2 kWh (मिडियम रेंज) बॅटरी, 60.34 bhp ऊर्जा निर्माण करते आणि 250 किमीची एआरएआय-प्रमाणित रेंज देते.

24 kWh (लॉन्ग रेंज) बॅटरी, 73.73 bhp ऊर्जा निर्माण करते आणि 315 किमीची एआरएआय-प्रमाणित रेंज देते.

चार्जिंग
डीसी फास्ट चार्जिंगचा वापर केल्यास, टियागो ईव्हीची बॅटरी 10% ते 80% पर्यंत एका तासापेक्षा कमी वेळात चार्ज होते. नियमित होम चार्जरनं पूर्ण चार्ज होण्यास जास्त वेळ लागतो.

फीचर्स
यामध्ये 10.25 इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, क्रूझ कंट्रोल, एक स्पोकर्स साउंड सिस्टम आणि चार-स्तरीय ब्रेक रीजनरेशन सारखे फीचर्स मिळतात. गाडीची कनेक्टिव्हिटी खूप चांगली आहे.

सुरक्षा
टाटाच्या पेट्रोल टियागोला 4-स्टार ग्लोबल एनसीएपी सुरक्षा रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळं इलेक्ट्रिक व्हर्जनवरही विश्वासार्हता वाढते. इलेक्ट्रिक व्हर्जनमध्येही मजबूत सुरक्षा मानके अपेक्षित आहेत.

सिट्रोएन ईसी3 (Citroën eC3)
सिट्रोएन ईसी3 ही एक बजेट इलेक्ट्रिक हॅचबॅक आहे, जी तिच्या प्रतिस्पर्धकांपेक्षा मोठी बॅटरी आणि आरामदायक प्रवासासाठी ओळखली जाते.

Citroën eC3
Citroën eC3 (Citroën)

किंमत आणि व्हॅरिएंट्स
सिट्रोएन ईसी3 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 12.90 लाख रुपयांपासून सुरू होते, ज्यामुळं ती या सेगमेंटमधील इतर गाड्यांपेक्षा थोडी महाग आहे.

बॅटरी आणि रेंज
या गाडीमध्ये 29.2 kWh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी 56.21 bhp ऊर्जा निर्माण करते. एआरएआय-प्रमाणित रेंज 320 किमी आहे, जी या सेगमेंटमध्ये चांगली आहे.

चार्जिंग
डीसी फास्ट चार्जिंगचा वापर केल्यास, ईसी3ची बॅटरी 10% ते 80% पर्यंत चार्ज होण्यास सुमारे 57 मिनिटे लागतात.

फीचर्स
ईसी3 मध्ये प्रशस्त केबिन आणि 10.2 इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे. वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटोची सुविधाही मिळते. गाडीचं सस्पेंशन चांगला असल्यानं ती आरामदायी राइड देते.

सुरक्षा
सिट्रोएनच्या पेट्रोल सी3ला ग्लोबल एनसीएपीमध्ये शून्य स्टार रेटिंग मिळालं आहे. ईसी3 चं स्वतंत्रपणे क्रॅश टेस्ट झालेले नाही. त्यामुळे सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असू शकतो.

काय आहे वेगळेपण
प्रत्येक गाडीचे स्वतःचे वेगळे फायदे आणि तोटे आहेत. एमजी कॉमेट ही सर्वात स्वस्त आणि कॉम्पॅक्ट गाडी आहे, जी शहरातील वापरासाठी योग्य आहे. टाटा टियागो ईव्ही ही रेंज आणि फीचर्सचा उत्तम समतोल साधते, आणि तिच्या सुरक्षिततेचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे. सिट्रोएन ईसी3 जास्त आरामदायक आणि मोठी बॅटरी देते, परंतु तिची किंमत जास्त आहे.

वैशिष्ट्यएमजी कॉमेट ईव्ही (MG Comet EV)टाटा टियागो ईव्ही (Tata Tiago EV)सिट्रोएन ईसी३ (Citroën eC3)
सुरुवातीची किंमत (एक्स-शोरूम, लाख रुपये)7.36 लाख ते 9.86 लाख (बॅटरी रेंटल प्लॅनसह 4.99 लाख पासून)7.99 लाख ते 11.14 लाख (दोन बॅटरी पर्यायांसह)12.84 लाख ते 13.41 लाख (एकच बॅटरी पर्याय)
बॅटरी क्षमता17.3 kWh (प्रिझमॅटिक लिथियम-आयन, IP67 रेटेड)19.2 kWh (मीडियम रेंज) किंवा 24 kWh (लॉंग रेंज)29.2 kWh (लिथियम-आयन)
मोटर पॉवर41 bhp, 110 Nm टॉर्क60.64 bhp (मीडियम), 73.73 bhp (लॉंग), 114 Nm टॉर्क56 bhp, 143 Nm टॉर्क
रेंज (ARAI प्रमाणित)230 km (पूर्ण चार्जवर)258 km (मीडियम) ते 315 km (लॉंग रेंज)320 km (शहर आणि हायवेवर चांगली रेंज)
चार्जिंग वेळ3.3 kW AC: 7 तास (पूर्ण); 7.4 kW फास्ट: 3.5 तास (पूर्ण)DC फास्ट: 1 तासापेक्षा कमी (10-80%); AC: 8-10 तास (पूर्ण)DC फास्ट: 75 मिनिटे (10-80 %); AC: 10.5 तास (पूर्ण, 15A प्लगवर)
मुख्य फीचर्स10.25 इंच ड्युअल डिस्प्ले (इन्फोटेनमेंट आणि क्लस्टर) - वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो/ऍपल कारप्ले - डिजिटल की, कनेक्टेड कार फीचर्स (i-Smart) - 4 स्पीकर ऑडिओ, लेदरेट सीट्स (टॉप व्हॅरिएंट) - रिअर पार्किंग कॅमेरा, पॉवर फोल्डिंग ORVM10.25 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट - क्रूझ कंट्रोल, 4-स्तरीय ब्रेक रीजनरेशन - कूल्ड ग्लोव बॉक्स, रिअर वायपर, LED हेडलॅम्प्स - वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो/कारप्ले - 240 L बूट स्पेस, ऑटोमॅटिक LED लाइट्स10.23 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट - वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो/ऍपल कारप्ले - मॅन्युअल AC, प्रशस्त केबिन (315 L बूट) - स्टँडर्ड आणि इको मोड्स - चांगले सस्पेंशन (आरामदायक राइड)
सुरक्षा वैशिष्ट्ये- ड्युअल फ्रंट एअरबॅग्स - ABS + EBD, ESC, हिल होल्ड - TPMS, रिअर पार्किंग सेन्सर्स/कॅमेरा - हाय-स्ट्रेंथ बॉडी (17 हॉट स्टॅम्पिंग पॅनल्स) - ग्लोबल NCAP: अद्याप टेस्ट न झालेली (0 स्टार )- ड्युअल फ्रंट एअरबॅग्स - ABS + EBD, TPMS, रिअर पार्किंग सेन्सर्स/कॅमेरा - IP67 बॅटरी, लिक्विड कूल्ड थर्मल मॅनेजमेंट - ऑटो बॅटरी कट-ऑफ, ISOFIX - ग्लोबल NCAP: 4 स्टार (ICE व्हर्जनवर आधारित, EV सारखेच)- ड्युअल फ्रंट एअरबॅग्स - ABS + EBD, रिअर पार्किंग सेन्सर्स - चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रिअर कॅमेरा - स्पेअर व्हील उपलब्ध - ग्लोबल NCAP: 0 स्टार (क्रॅश टेस्टमध्ये खराब स्कोअर)
फायदे- सर्वात स्वस्त आणि कॉम्पॅक्ट (शहरासाठी आदर्श) - सोपी पार्किंग, कमी देखभाल- उत्तम रेंज आणि फीचर्सचा समतोल - मजबूत सुरक्षा रेटिंग, चांगली कनेक्टिव्हिटी- मोठी बॅटरी आणि रेंज - आरामदायक राइड, स्पेशस केबिन
तोटे- लहान साइजमुळे फॅमिली यूज मर्यादित - फास्ट चार्जिंग मर्यादित- टॉप व्हॅरिएंट महाग - 6 एअरबॅग्स नाही- सर्वात महाग - सुरक्षा रेटिंग खराब, कमी पॉवर

2025 मध्ये बजेट इलेक्ट्रिक हॅचबॅक खरेदी करताना, ग्राहकांनी त्यांच्या गरजा आणि प्राधान्यांचा विचार करणे महत्त्वाचं आहे. जर कमी बजेट आणि शहरात वापरासाठी गाडी हवी असेल, तर एमजी कॉमेट एक चांगला पर्याय आहे. जर रेंज, जागा आणि सुरक्षा यांसारख्या पारंपरिक हॅचबॅकच्या अपेक्षा असतील, तर टाटा टियागो ईव्ही सरस ठरू शकते. आणि जर बजेट थोडे वाढवून अधिक आरामदायक आणि मोठी बॅटरी हवी असेल, तर सिट्रोएन ईसी3 विचारात घेता येईल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या या वाढत्या पर्यायांमुळं ग्राहकांना भविष्यात नक्कीच अधिक फायदा होईल.

