हैदराबाद Best 5 Selfie Camera Smartphones : जर तुम्ही सेल्फी काढण्याचे शौकीन असाल, तर तुमच्यासाठी बजेटमध्ये उत्तम सेल्फी कॅमेरा असलेले स्मार्टफोन्स निवडणं महत्त्वाचं आहे. 15,000 रुपयांखालील बजेटमध्ये उपलब्ध असलेले हे 5 स्मार्टफोन्स तुम्हाला उत्कृष्ट सेल्फी अनुभव देतील. या बातमीत आपण 5 फोन्सच्या किंमती आणि वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊया...
Infinix Zero 5G
इन्फिनिक्स झिरो 5G हा एक अंडररेटेड स्मार्टफोन आहे, जो सेल्फी प्रेमींसाठी उत्तम पर्याय आहे. यात 16 MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो AI ब्युटी आणि 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुविधेसह येतो.
वैशिष्ट्ये
- 16 MP कॅमेरा, f/2.0 अपर्चर
- AI ब्युटी, बोकेह आणि ड्युअल फ्लॅश
- 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
- डायमेन्सिटी 920 प्रोसेसर
- 6.78 इंच FHD+ IPS LCD डिस्प्ले
- 5000 mAh बॅटरी, 33W फास्ट चार्जिंग
किंमत : 13,999 रुपये
Moto G73 5G
मोटो G73 5G हा स्मार्टफोन सेल्फी प्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. यात 16 MP क्वाड पिक्सेल तंत्रज्ञानासह फ्रंट कॅमेरा आहे, जो उत्कृष्ट फोटो काढतो.
वैशिष्ट्ये
- फ्रंट HDR आणि फेस ब्युटी मोड
- फुल HD व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
- डायमेन्सिटी 930 प्रोसेसर
- 6.5 इंच FHD LCD डिस्प्ले
किंमत : 14,999 रुपये (सवलतीनंतर)
Samsung Galaxy M14 5G
सॅमसंग ब्रँडच्या चाहत्यांसाठी गॅलक्सी M14 5G हा स्मार्टफोन सेल्फी गुणवत्तेत उत्कृष्ट आहे. मेगापिक्सेलपेक्षा गुणवत्ता महत्त्वाची आहे, आणि हा फोन त्या बाबतीत अप्रतिम आहे.
वैशिष्ट्ये
- 13 MP फ्रंट कॅमेरा
- उत्तम चेहर्याचे टोन आणि पोर्ट्रेट सेल्फी
- ऑटो एक्सपोजरसह स्मूथ व्हिडिओ कॉल
- एक्सिनोस 1330 प्रोसेसर
- 6.6 इंच PLS LCD डिस्प्ले
- 6000 mAh बॅटरी
किंमत:12,499 रुपये
Realme Narzo 60x 5G
रियलमी नार्झो 60x 5G हा फोन कमी मेगापिक्सेल (8 MP) असूनही AI ब्युटी आणि HDR मोडमुळं DSLR सारखे फोटो काढतो.
वैशिष्ट्ये
- AI ब्युटी, HDR आणि पोर्ट्रेट मोड
- सॉफ्ट स्किन फिल्टर्स आणि फेस स्मूथिंग
- डायमेन्सिटी 6100+ प्रोसेसर
- 6.72 इंच FHD+ LCD डिस्प्ले
- 5000 mAh बॅटरी, 33W चार्जिंग
किंमत :11,999 रुपये
Redmi 13C 5G
रेडमी 13C 5G हा फोन डे-लाइट सेल्फीसाठी उत्तम आहे. यात 5 MP फ्रंट कॅमेरा आहे, परंतु AI फिल्टर्समुळे तो उत्कृष्ट कामगिरी करतो.
वैशिष्ट्ये
- डायमेन्सिटी 6100+ प्रोसेसर
- 6.74 इंच HD+ LCD डिस्प्ले
- 5000 mAh बॅटरी
- किंमत:9,499 रुपये
सेल्फी प्रेमींसाठी हे पाच स्मार्टफोन्स 15,000 रुपयांच्या बजेटमध्ये उत्तम पर्याय आहेत. प्रत्येक फोनची स्वतःची खासियत आहे, मग ती AI ब्युटी असो किंवा उत्कृष्ट व्हिडिओ कॉल क्वालिटी. फ्लिपकार्टवर या फोन्सवर सध्या सवलत आणि कॅशबॅक ऑफर्स उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं तुम्ही तुमच्या आवडीचा फोन निवडू शकता. तुमच्या गरजा आणि बजेटनुसार यापैकी कोणताही फोन निवडा आणि सेल्फीचा आनंद घ्या...
