Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

15,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत बेस्ट 5 सेल्फी कॅमेरा स्मार्टफोन - BEST 5 SELFIE CAMERA PHONE

Best 5 Selfie Camera Smartphones : सेल्फी, स्टोरीज आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 15,000 रुपयांखालील सर्वोत्तम सेल्फी कॅमेरा फोन्स शोधत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे.

Best 5 Selfie Camera Smartphones
बेस्ट 5 सेल्फी कॅमेरा स्मार्टफोन (infinix, Samsung, Moto, Realme, Redmi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 9:15 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद Best 5 Selfie Camera Smartphones : जर तुम्ही सेल्फी काढण्याचे शौकीन असाल, तर तुमच्यासाठी बजेटमध्ये उत्तम सेल्फी कॅमेरा असलेले स्मार्टफोन्स निवडणं महत्त्वाचं आहे. 15,000 रुपयांखालील बजेटमध्ये उपलब्ध असलेले हे 5 स्मार्टफोन्स तुम्हाला उत्कृष्ट सेल्फी अनुभव देतील. या बातमीत आपण 5 फोन्सच्या किंमती आणि वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊया...

Infinix Zero 5G
इन्फिनिक्स झिरो 5G हा एक अंडररेटेड स्मार्टफोन आहे, जो सेल्फी प्रेमींसाठी उत्तम पर्याय आहे. यात 16 MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो AI ब्युटी आणि 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुविधेसह येतो.

वैशिष्ट्ये

  • 16 MP कॅमेरा, f/2.0 अपर्चर
  • AI ब्युटी, बोकेह आणि ड्युअल फ्लॅश
  • 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
  • डायमेन्सिटी 920 प्रोसेसर
  • 6.78 इंच FHD+ IPS LCD डिस्प्ले
  • 5000 mAh बॅटरी, 33W फास्ट चार्जिंग

किंमत : 13,999 रुपये

Infinix Zero 5G
Infinix Zero 5G (Infinix)

Moto G73 5G
मोटो G73 5G हा स्मार्टफोन सेल्फी प्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. यात 16 MP क्वाड पिक्सेल तंत्रज्ञानासह फ्रंट कॅमेरा आहे, जो उत्कृष्ट फोटो काढतो.

वैशिष्ट्ये

  • फ्रंट HDR आणि फेस ब्युटी मोड
  • फुल HD व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
  • डायमेन्सिटी 930 प्रोसेसर
  • 6.5 इंच FHD LCD डिस्प्ले

किंमत : 14,999 रुपये (सवलतीनंतर)

Moto G73 5G
Moto G73 5G (Moto)

Samsung Galaxy M14 5G
सॅमसंग ब्रँडच्या चाहत्यांसाठी गॅलक्सी M14 5G हा स्मार्टफोन सेल्फी गुणवत्तेत उत्कृष्ट आहे. मेगापिक्सेलपेक्षा गुणवत्ता महत्त्वाची आहे, आणि हा फोन त्या बाबतीत अप्रतिम आहे.

वैशिष्ट्ये

  • 13 MP फ्रंट कॅमेरा
  • उत्तम चेहर्याचे टोन आणि पोर्ट्रेट सेल्फी
  • ऑटो एक्सपोजरसह स्मूथ व्हिडिओ कॉल
  • एक्सिनोस 1330 प्रोसेसर
  • 6.6 इंच PLS LCD डिस्प्ले
  • 6000 mAh बॅटरी

किंमत:12,499 रुपये

Samsung Galaxy M14 5G
Samsung Galaxy M14 5G (Samsung)

Realme Narzo 60x 5G
रियलमी नार्झो 60x 5G हा फोन कमी मेगापिक्सेल (8 MP) असूनही AI ब्युटी आणि HDR मोडमुळं DSLR सारखे फोटो काढतो.

वैशिष्ट्ये

  • AI ब्युटी, HDR आणि पोर्ट्रेट मोड
  • सॉफ्ट स्किन फिल्टर्स आणि फेस स्मूथिंग
  • डायमेन्सिटी 6100+ प्रोसेसर
  • 6.72 इंच FHD+ LCD डिस्प्ले
  • 5000 mAh बॅटरी, 33W चार्जिंग

किंमत :11,999 रुपये

Realme Narzo 60x 5G
Realme Narzo 60x 5G (Realme)

Redmi 13C 5G

रेडमी 13C 5G हा फोन डे-लाइट सेल्फीसाठी उत्तम आहे. यात 5 MP फ्रंट कॅमेरा आहे, परंतु AI फिल्टर्समुळे तो उत्कृष्ट कामगिरी करतो.

वैशिष्ट्ये

  • डायमेन्सिटी 6100+ प्रोसेसर
  • 6.74 इंच HD+ LCD डिस्प्ले
  • 5000 mAh बॅटरी
  • किंमत:9,499 रुपये
Redmi 13C 5G
Redmi 13C 5G (Redmi)

सेल्फी प्रेमींसाठी हे पाच स्मार्टफोन्स 15,000 रुपयांच्या बजेटमध्ये उत्तम पर्याय आहेत. प्रत्येक फोनची स्वतःची खासियत आहे, मग ती AI ब्युटी असो किंवा उत्कृष्ट व्हिडिओ कॉल क्वालिटी. फ्लिपकार्टवर या फोन्सवर सध्या सवलत आणि कॅशबॅक ऑफर्स उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं तुम्ही तुमच्या आवडीचा फोन निवडू शकता. तुमच्या गरजा आणि बजेटनुसार यापैकी कोणताही फोन निवडा आणि सेल्फीचा आनंद घ्या...

हे वाचलंत का :

  1. सॅमसंग गॅलक्सी A17 5G लाँच: नवीन फीचर्स आणि आकर्षक किंमतीसह बाजारात दाखल
  2. Realme P4 5G : मध्यम श्रेणीतील स्मार्टफोन लकवरच होणार लॉंच
  3. Oppo K13 Turbo 5G मालिका 11 ऑगस्टला होणार लॉंच : शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि आकर्षक डिझाईन

हैदराबाद Best 5 Selfie Camera Smartphones : जर तुम्ही सेल्फी काढण्याचे शौकीन असाल, तर तुमच्यासाठी बजेटमध्ये उत्तम सेल्फी कॅमेरा असलेले स्मार्टफोन्स निवडणं महत्त्वाचं आहे. 15,000 रुपयांखालील बजेटमध्ये उपलब्ध असलेले हे 5 स्मार्टफोन्स तुम्हाला उत्कृष्ट सेल्फी अनुभव देतील. या बातमीत आपण 5 फोन्सच्या किंमती आणि वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊया...

Infinix Zero 5G
इन्फिनिक्स झिरो 5G हा एक अंडररेटेड स्मार्टफोन आहे, जो सेल्फी प्रेमींसाठी उत्तम पर्याय आहे. यात 16 MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो AI ब्युटी आणि 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुविधेसह येतो.

वैशिष्ट्ये

  • 16 MP कॅमेरा, f/2.0 अपर्चर
  • AI ब्युटी, बोकेह आणि ड्युअल फ्लॅश
  • 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
  • डायमेन्सिटी 920 प्रोसेसर
  • 6.78 इंच FHD+ IPS LCD डिस्प्ले
  • 5000 mAh बॅटरी, 33W फास्ट चार्जिंग

किंमत : 13,999 रुपये

Infinix Zero 5G
Infinix Zero 5G (Infinix)

Moto G73 5G
मोटो G73 5G हा स्मार्टफोन सेल्फी प्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. यात 16 MP क्वाड पिक्सेल तंत्रज्ञानासह फ्रंट कॅमेरा आहे, जो उत्कृष्ट फोटो काढतो.

वैशिष्ट्ये

  • फ्रंट HDR आणि फेस ब्युटी मोड
  • फुल HD व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
  • डायमेन्सिटी 930 प्रोसेसर
  • 6.5 इंच FHD LCD डिस्प्ले

किंमत : 14,999 रुपये (सवलतीनंतर)

Moto G73 5G
Moto G73 5G (Moto)

Samsung Galaxy M14 5G
सॅमसंग ब्रँडच्या चाहत्यांसाठी गॅलक्सी M14 5G हा स्मार्टफोन सेल्फी गुणवत्तेत उत्कृष्ट आहे. मेगापिक्सेलपेक्षा गुणवत्ता महत्त्वाची आहे, आणि हा फोन त्या बाबतीत अप्रतिम आहे.

वैशिष्ट्ये

  • 13 MP फ्रंट कॅमेरा
  • उत्तम चेहर्याचे टोन आणि पोर्ट्रेट सेल्फी
  • ऑटो एक्सपोजरसह स्मूथ व्हिडिओ कॉल
  • एक्सिनोस 1330 प्रोसेसर
  • 6.6 इंच PLS LCD डिस्प्ले
  • 6000 mAh बॅटरी

किंमत:12,499 रुपये

Samsung Galaxy M14 5G
Samsung Galaxy M14 5G (Samsung)

Realme Narzo 60x 5G
रियलमी नार्झो 60x 5G हा फोन कमी मेगापिक्सेल (8 MP) असूनही AI ब्युटी आणि HDR मोडमुळं DSLR सारखे फोटो काढतो.

वैशिष्ट्ये

  • AI ब्युटी, HDR आणि पोर्ट्रेट मोड
  • सॉफ्ट स्किन फिल्टर्स आणि फेस स्मूथिंग
  • डायमेन्सिटी 6100+ प्रोसेसर
  • 6.72 इंच FHD+ LCD डिस्प्ले
  • 5000 mAh बॅटरी, 33W चार्जिंग

किंमत :11,999 रुपये

Realme Narzo 60x 5G
Realme Narzo 60x 5G (Realme)

Redmi 13C 5G

रेडमी 13C 5G हा फोन डे-लाइट सेल्फीसाठी उत्तम आहे. यात 5 MP फ्रंट कॅमेरा आहे, परंतु AI फिल्टर्समुळे तो उत्कृष्ट कामगिरी करतो.

वैशिष्ट्ये

  • डायमेन्सिटी 6100+ प्रोसेसर
  • 6.74 इंच HD+ LCD डिस्प्ले
  • 5000 mAh बॅटरी
  • किंमत:9,499 रुपये
Redmi 13C 5G
Redmi 13C 5G (Redmi)

सेल्फी प्रेमींसाठी हे पाच स्मार्टफोन्स 15,000 रुपयांच्या बजेटमध्ये उत्तम पर्याय आहेत. प्रत्येक फोनची स्वतःची खासियत आहे, मग ती AI ब्युटी असो किंवा उत्कृष्ट व्हिडिओ कॉल क्वालिटी. फ्लिपकार्टवर या फोन्सवर सध्या सवलत आणि कॅशबॅक ऑफर्स उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं तुम्ही तुमच्या आवडीचा फोन निवडू शकता. तुमच्या गरजा आणि बजेटनुसार यापैकी कोणताही फोन निवडा आणि सेल्फीचा आनंद घ्या...

हे वाचलंत का :

  1. सॅमसंग गॅलक्सी A17 5G लाँच: नवीन फीचर्स आणि आकर्षक किंमतीसह बाजारात दाखल
  2. Realme P4 5G : मध्यम श्रेणीतील स्मार्टफोन लकवरच होणार लॉंच
  3. Oppo K13 Turbo 5G मालिका 11 ऑगस्टला होणार लॉंच : शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि आकर्षक डिझाईन

For All Latest Updates

TAGGED:

INFINIX ZERO 5GSAMSUNG GALAXY M14 5GMOTO G73 5GBEST 5 SELFIE CAMERA SMARTPHONESBEST 5 SELFIE CAMERA PHONE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.