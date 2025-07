ETV Bharat / technology

हैदराबाद : भारतात कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) कार (Best CNG Cars)त्यांच्या किफायतशीर किमती, पर्यावरणपूरक स्वरूप आणि पेट्रोल,डिझेलच्या तुलनेत कमी खर्चामुळं लोकप्रिय होत आहेत. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि पर्यावरणाविषयी वाढत्या जागरूकतेमुळं CNG कारला बजेट-जागरूक खरेदीदारांसाठी एक आदर्श पर्याय बनला आहे. या कार 25 ते 35 किमीचा उत्कृष्ट मायलेज देतात आणि उत्सर्जन कमी करतात. आज आपण 2025 मधील भारतातील सर्वोत्तम 10 CNG कारची (Best 10 CNG Cars in 2025) माहिती घेणार आहोत. या कारची माहिती मायलेज, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि बाजारातील लोकप्रियतेवर आधारित आहे.

मारुती सुझुकी ब्रेझा (Maruti Suzuki Brezza)

किंमत : 9.64 लाख ते 12.14 लाख (एक्स-शोरूम)

मायलेज : 25.51 किमी (ARAI-प्रमाणित)

मुख्य वैशिष्ट्ये:

1.5L K15C ड्युअलजेट पेट्रोल इंजिनसह फॅक्टरी-फिटेड CNG किट (88 PS, 121.5 Nm).

सर्व व्हेरिएंट्समध्ये सहा एअरबॅग्स (जुलै 2025 पासून लागू).

मॅन्युअल व्हेरिएंट्समध्ये माइल्ड-हायब्रिड तंत्रज्ञान (Zxi, Zxi+).

प्रशस्त केबिन, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट आणि विक्री-पश्चात सेवा.

ब्रेझा SUV शहरी आणि ग्रामीण खरेदीदारांसाठी आदर्श आहे. उच्च रीसेल मूल्य आणि मारुतीची व्यापक सेवा नेटवर्क यामुळं ती आणखी आकर्षक बनते.

मारुती सुझुकी ब्रेझा (Maruti Suzuki)

टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर (Ttoyota urban cruiser hyryder)

किंमत: 13.23 लाख ते 15.29 लाख (एक्स-शोरूम)

मायलेज : 26.6 किमी (ARAI-प्रमाणित)

मुख्य वैशिष्ट्ये:

1.5L पेट्रोल इंजिनसह CNG पर्याय, 5-स्पीड मॅन्युअलसह.

मोठा टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग आणि व्हेंटिलेटेड सीट्ससारखी प्रीमियम वैशिष्ट्ये.

मारुती ग्रँड विटाराशी शेअर केलेले प्लॅटफॉर्म, टोयोटाची विश्वसनीयता.

ही प्रीमियम CNG SUV स्टायलिश, कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक आहे.

टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर (Toyota)

टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon)

किंमत: 8.90 लाख ते 15.80 लाख (एक्स-शोरूम)

मायलेज : 17 किमी (ARAI-प्रमाणित)

मुख्य वैशिष्ट्ये: