बीट्स पॉवरबीट्स फिट वायरलेस इअरबड्स भारतात लाँच

ॲपलच्या बीट्सनं भारतात पॉवरबीट्स फिट वायरलेस इयरबड्स लाँच केले. ॲक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन, ट्रान्सपरन्सी मोड, IPX4 रेटिंग आणि ॲपल H1 चिपसह, ते iOS डिव्हाइसेससह येतात.

Beats Powerbeats Fit Wireless Earbuds
बीट्स पॉवरबीट्स फिट वायरलेस इअरबड्स (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : ॲपलच्या मालकीच्या बीट्सनं भारतात आपले नवीन पॉवरबीट्स फिट वायरलेस इयरबड्स लाँच केले आहेत, जे बीट्स फिट प्रो ची सुधारित आवृत्ती आहे. हे इयरबड्स अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांसह येतात, ज्यात ॲक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (ANC), ट्रान्सपरन्सी मोड आणि IPX4 रेटिंगसह स्वेट आणि वॉटर रेझिस्टन्सचा समावेश आहे. ॲपलच्या H1 चिपद्वारे संचालित, हे इयरबड्स iOS डिव्हाइसेससह स्वयंचलित डिव्हाइस स्विचिंग, ऑडिओ शेअरिंग, हँड्स-फ्री सिरी आणि फाइंड माय सपोर्ट यांचा यात समावेश आहे. 24,900 रुपये किंमतीसह, हे इयरबड्स जेट ब्लॅक, ग्रॅव्हल ग्रे, स्पार्क ऑरेंज आणि पॉवर पिंक रंगांमध्ये उपलब्ध आहेत.

Beats Powerbeats Fit Wireless Earbuds
बीट्स पॉवरबीट्स फिट वायरलेस इअरबड्स (Apple)

फिट इयरबड्स किंमत
बीट्स पॉवरबीट्स फिट इयरबड्स ॲपलच्या वेबसाइटवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत, ज्याची किंमत 24,900 रुपये आहे. हे इयरबड्स चार रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहेत: जेट ब्लॅक, ग्रॅव्हल ग्रे, स्पार्क ऑरेंज आणि पॉवर पिंक. ॲपलच्या H1 चिपमुळं, हे इयरबड्स iOS डिव्हाइसेससह स्वयंचलित स्विचिंग, ऑडिओ शेअरिंग, हँड्स-फ्री सिरी आणि फाइंड माय यासारख्या सुविधा देतात. याशिवाय, Android वापरकर्त्यांसाठी बीट्स ॲपद्वारे जोडणी, नियंत्रण, बॅटरी स्टेटस आणि फिट टेस्ट सुविधा उपलब्ध आहेत.

Beats Powerbeats Fit Wireless Earbuds
बीट्स पॉवरबीट्स फिट वायरलेस इअरबड्स (Apple)

पॉवरबीट्स फिट इयरबड्समध्ये ड्रायव्हर्स आणि कस्टम अकॉस्टिक प्लॅटफॉर्म आहे, जे ॲडप्टिव्ह EQ द्वारे प्रत्येक इयरबडच्या फिटनुसार ऑडिओ समायोजित करते. यात ॲक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन आणि ट्रान्सपरन्सी मोडसह, संगीत, चित्रपट आणि गेमिंगसाठी वैयक्तिकृत स्पॅटियल ऑडिओ आणि डायनॅमिक हेड ट्रॅकिंगचा समावेश आहे. याशिवाय, ड्युअल बीम-फॉर्मिंग मायक्रोफोन्स आणि अंतर्गत प्रोसेसर कॉल्स दरम्यान आवाजाची स्पष्टता सुधारतात आणि बाह्य आवाज, कमी करतात.

Beats Powerbeats Fit Wireless Earbuds
बीट्स पॉवरबीट्स फिट वायरलेस इअरबड्स (Apple)

सात तासांपर्यंत प्लेबॅक
इयरबड एका चार्जवर सात तासांपर्यंत प्लेबॅक प्रदान करते, तर चार्जिंग केसमुळं एकूण 30 तासांपर्यंत बॅटरी लाइफ मिळते. फक्त पाच मिनिटांच्या चार्जिंगमुळं एक तासाचा प्लेबॅक मिळतो. चार्जिंग केस बीट्स फिट प्रोच्या तुलनेत 17 टक्के लहान आहे. इयरबड्स आणि केस दोन्ही IPX4 रेटिंगसह स्वेट आणि वॉटर रेझिस्टंट आहेत, ज्यामुळे ते व्यायाम आणि बाह्य कामासाठी खास आहेत. पॉवरबीट्स फिटमध्ये पुन्हा डिझाइन केलेले विंगटिप आहे, जे कानात स्थिरता प्रदान करतं. यात युनिव्हर्सल सिक्युअर-फिट विंगटिप्स आणि चार इयर टिप आकार (एक्स्ट्रा-स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज) समाविष्ट आहेत, जे वेगवेगळ्या कानांच्या आकारांना अनुकूल आहेत. ऑन-डिव्हाइस नियंत्रणांद्वारे व्हॉल्यूम, प्लेबॅक, कॉल्स, लिसनिंग मोड्स आणि व्हॉइस असिस्टंट सक्रिय करता येतात.

वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान
बीट्स पॉवरबीट्स फिट iOS आणि Android दोन्ही वापरकर्त्यांसाठी उत्कृष्ट पर्याय आहे. iOS वापरकर्त्यांसाठी, हे इयरबड्स फेसटाइमसह स्पॅटियल ऑडिओ आणि डॉल्बी ॲटमॉस सपोर्टसह येतात, तर Android वापरकर्त्यांना बीट्स ॲपद्वारे अतिरिक्त नियंत्रण मिळते. यातील ब्लूटूथ क्लास 1 कनेक्टिव्हिटी स्थिर आणि उच्च-गुणवत्तेची जोडणी सुनिश्चित करते. याशिवाय, इयरबड्स कॉल्स आणि व्हॉइस असिस्टंटसाठी स्पष्ट आवाज प्रदान करतात, ज्यामुळं ते दैनंदिन वापरासाठी आणि व्यायामासाठी योग्य आहेत.

उपलब्धता
ग्राहक हे इयरबड्स ॲपलच्या अधिकृत वेबसाइटवर खरेदी करू शकतात.

