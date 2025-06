ETV Bharat / technology

1 नोव्हेंबरपासून पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी, सरकारचा प्रदूषण निवारण आराखडा जाहीर - BAN ON PETROL AND DIESEL VEHICLES

पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी ( Etv Bharat MH Desk )

By ETV Bharat Tech Team Published : June 5, 2025 at 9:40 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 11:30 AM IST 1 Min Read

दिल्ली : सरकारनं 2025 साठी हवामान प्रदूषण निवारण आराखडा जाहीर केला आहे. यामध्ये 1 नोव्हेंबर 2025 पासून फक्त BS-VI, CNG आणि इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनांना दिल्लीत प्रवेश मिळेल. याशिवाय, कृत्रिम पाऊस, धूळ नियंत्रणासाठी मिस्ट स्प्रेअर आणि मोठ्या व्यावसायिक इमारतींवर अँटी-स्मॉग गन अनिवार्य करण्यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. दिल्लीला स्वच्छ, हिरवी आणि निरोगी बनवण्याच्या उद्देशानं हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, असं दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितलंय. सर्वसमावेशक आराखडा जाहीर

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हवामान प्रदूषण नियंत्रणासाठी 2025 चा सर्वसमावेशक आराखडा जाहीर केला. यानुसार, 1 नोव्हेंबर 2025 पासून दिल्लीत प्रवेश करणारी सर्व व्यावसायिक वाहनं BS-VI, CNG किंवा इलेक्ट्रिक असणं बंधनकारक असेल. “स्वच्छ दिल्ली, हिरवी दिल्ली, निरोगी दिल्ली” असं सरकारचं ध्येय असल्याचं, गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. कृत्रिम पावसासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

येत्या काळात दिल्लीत कृत्रिम पावसासाठी (क्लाऊड सीडिंग) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी दिल्ली सरकारनं आयआयटी कानपूर यांच्यासोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. “लवकरच दिल्लीत पहिला कृत्रिम पाऊस पडेल,” असं गुप्ता म्हणाल्या. हा एक पायलट प्रकल्प म्हणून राबवला जाईल. मिस्ट स्प्रेअर बसवणार

धूळ प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी प्रदूषणग्रस्त भागात मिस्ट स्प्रेअर बसवले जाणार आहेत. तसेच, 3,000 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या व्यावसायिक इमारती, मॉल्स आणि हॉटेल्सवर अँटी-स्मॉग गन बसवणे अनिवार्य असेल. यामुळं धूळ प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाल्या.

Last Updated : June 5, 2025 at 11:30 AM IST