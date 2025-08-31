हैदराबाद : जर तुम्ही किफायतशीर आणि दीर्घकाळ टिकणारी बाइक शोधत असाल, तर बजाज प्लॅटिना 100 तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकते. ही बाइक विशेषतः दैनंदिन प्रवास आणि ग्रामीण भागांसाठी डिझाइन केलेली आहे. परवडणारी किंमत आणि उत्कृष्ट मायलेजमुळं ही बाइक सर्वसामान्य ग्राहकांची आवडती दुचाकी बनली आहे. 2025 मध्ये बजाजनं आपल्या लोकप्रिय प्लॅटिना 100 चं नवीन मॉडेल सादर केलं आहे, ज्यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइनचा समावेश आहे. चला, या बाइकबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...
किंमत
बजाज प्लॅटिना 100 ची सुरुवातीची किंमत 71,647 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. काही स्त्रोतांनुसार, नवीन मॉडेलची किंमत 53,700 रुपयांपासून सुरू होऊ शकते, ज्यामुळं ती बाजारात सर्वात स्वस्त बाइकपैकी एक आहे. ही बाइक एकाच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे आणि चार रंग पर्यायांमध्ये येते. या किंमतीमुळं ही बाइक मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकते.
इंजिन आणि कार्यक्षमता
बजाज प्लॅटिना 100 मध्ये 102 सीसीचं बीएस6 इंजिन आहे, जे 7.79 बीएचपी पॉवर आणि 8.34 एन·एम टॉर्क निर्माण करतं. या इंजिनसह चार-स्पीड गिअरबॉक्स जोडलेलं आहे, ज्यामध्ये ऑल-डाउन शिफ्ट पॅटर्न आहे. यामुळं गिअर बदलणं सोपं आणि स्मूथ होतं. इंजिनमध्ये फ्युएल इंजेक्शन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळं मायलेज सुधारतं. ही बाइक तब्बल 86 किमी/लिटर मायलेज देते, ज्यामुळं लांबच्या प्रवासातही इंधनाची बचत होते. या वैशिष्ट्यांमुळं ही बाइक दैनंदिन वापरासाठी अतिशय उपयुक्त आहे.
सुविधा आणि रायडिंग अनुभव
प्लॅटिना 100 चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तिची आरामदायी रचना. या बाइकमध्ये कॉम्फरटेक सस्पेंशन आहे, जे रस्त्यावरील खड्डे आणि धक्के सहज शोषून घेते. याशिवाय, रुंद आणि मऊ सीटमुळं लांब प्रवासातही थकवा जाणवत नाही. रबर फूटपॅड आणि डायरेक्शनल टायर्समुळं रायडिंग अधिक सुरक्षित आणि स्थिर होतो. या वैशिष्ट्यांमुळं ही बाइक शहरी आणि ग्रामीण रस्त्यांवर चांगलं मायलेज देते.
डिझाइन आणि लूक
बजाज प्लॅटिना 100 ची रचना साधी पण आकर्षक आहे. ब्लॅक फ्रेम, ग्रॅब रेल्स आणि एक्झॉस्टमुळं ती स्टायलिश दिसते, तर सिल्व्हर क्रँककेस आणि अलॉय व्हील्स तिला प्रीमियम लूक देतात. 17 इंची अलॉय व्हील्स बाइकला मजबुती आणि संतुलन प्रदान करतात. या बाइकचं क्लासिक डिझाइन सर्व वयोगटातील ग्राहकांना आवडतं.
ब्रेकिंग आणि सुरक्षितता
सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, प्लॅटिना 100 मध्ये पुढील आणि मागील बाजूस ड्रम ब्रेक्स आहेत. याशिवाय, कॉम्बी-ब्रेकिंग सिस्टममुळं आपत्कालीन ब्रेकिंग दरम्यान चांगलं नियंत्रण मिळतं. इलेक्ट्रिक स्टार्ट व्हेरिएंटमध्ये पर्यायी फ्रंट डिस्क ब्रेक देखील उपलब्ध आहे, जे सुरक्षिततेत भर घालतं.
बजाज प्लॅटिना 100 ही बाइक किफायतशीर किंमत, उत्कृष्ट मायलेज आणि टिकाऊपणामुळं भारतीय बाजारात लोकप्रिय आहे. दैनंदिन प्रवासासाठी आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी ही बाइक उत्तम पर्याय आहे. 2025 मॉडेलमधील नवीन वैशिष्ट्ये आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळं ती आणखी आकर्षक बनली आहे. जर तुम्ही बजेटमध्ये उत्तम बाइक शोधत असाल, तर बजाज प्लॅटिना 100 तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकते.
हे वाचलंत का :