हैदराबाद : भारताच्या अंतराळ संशोधन क्षेत्रात एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे. भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांनी ॲक्सिऑम 4 मोहिमेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) भेट देऊन इतिहास रचला आहे. ही मोहीम केवळ त्यांची वैयक्तिक कामगिरी नसून संपूर्ण देशासाठी अभिमानास्पद क्षण आहे. शुक्ला यांनी या मोहिमेदरम्यान केलेले प्रयोग, प्रशिक्षण आणि त्यांचा अनुभव याबद्दल सविस्तर माहिती पत्रकार परिषदेत दिलीय. इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांनीही गेल्या दशकातील इस्रोच्या प्रगतीचा आढावा घेताना या मोहिमेचं महत्त्व अधोरेखित केलंय.
भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांनी ॲक्सिऑम-4 मोहिमेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर भारताचे प्रतिनिधित्व केलं. या मोहिमेत ते मिशन पायलट म्हणून सहभागी झाले होते. दिल्लीत आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत शुक्ला यांनी सांगितलं की, अंतराळातील अनुभव हा जमिनीवरील प्रशिक्षणापेक्षा खूप वेगळा होता. "ही संपूर्ण राष्ट्राची मोहीम होती. अंतराळात जाण्याचा अनुभव अविस्मरणीय होता," असं, ते म्हणाले. त्यांनी याबाबत भारत सरकार, इस्रो आणि संशोधकांचे आभार मानले.
शुक्ला यांनी त्यांच्या प्रशिक्षणाबद्दल सांगताना म्हटलं, "माझी भूमिका मिशन पायलटची होती. क्रू ड्रॅगनमध्ये चार जागा असतात. मी कमांडरसोबत काम केलं आणि क्रू ड्रॅगनच्या यंत्रणांशी संवाद साधला. भारतीय संशोधकांनी विकसित केलेले प्रयोग पूर्ण केले आणि STEM प्रात्यक्षिके, छायाचित्रे आणि व्हिडिओग्राफी केली." अंतराळातील पहिले काही दिवस आव्हानात्मक होते आणि पृथ्वीवर परतल्यानंतर गुरुत्वाकर्षणाशी जुळवून घेणंही कठीण होतं, असं त्यांनी नमूद केलं. "लवकरच आपण आपल्या कॅप्सूलमधून, आपल्या रॉकेटमधून आणि आपल्या भूमीतून कोणाला तरी अंतराळात पाठवू," असा त्यांनी आशावाद व्यक्त केला.
Met with the Hon PM today. Last time I spoke to him virtually was from Orbit with this same flag in the background on the @iss. I cannot describe how proud I felt that day representing Bharat and today when I was speaking to the PM @narendramodi Like I said this is just the first… pic.twitter.com/TsKGZmG8Ya— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) August 18, 2025
इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांनी गेल्या दशकातील इस्रोच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. "2015 ते 2025 या कालावधीत इस्रोच्या मोहिमा 2005 ते 2015 च्या तुलनेत दुप्पट झाल्या आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत तीन महत्त्वाच्या मोहिमा यशस्वी झाल्या," असं त्यांनी सांगितलं. अॅक्सिऑम-4 मोहीम ही एक प्रतिष्ठित मोहीम असून शुभांशु शुक्ला यांना अंतराळ स्थानकावर नेऊन सुरक्षित परत आणण्यात यश मिळालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आशियाई उपग्रह आणि G20 उपग्रह यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची पूर्तता झाली. दशकापूर्वी अवकाश क्षेत्रात फक्त एक स्टार्टअप होते, तर आज 300 हून अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत, असंही त्यांनी नमूद केलं.
शुक्ला यांनी दिल्लीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही शुक्ला यांच्या यशाचं कौतुक केलं आणि 'विकसित भारत 2047' साठी अंतराळ कार्यक्रमाचं महत्त्व अधोरेखित केलं. "शुभांशु शुक्ला यांचे यश हे केवळ मोहिमेचे यश नसून देशवासीयांसाठी प्रेरणा आहे," असं बिर्ला यांनी लोकसभेत सांगितलं.
