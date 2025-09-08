GST 2.0 नंतर Audi आणि Hyundai च्या कार्स स्वस्त, Audi Q8 वर 7.8 लाखांपर्यंत सूट
Audi आणि Hyundai नं GST 2.0 नंतर किंमती कमी केल्या. Audi Q8 वर 7.8 लाख, Hyundai Tucson वर 2.4 लाखांपर्यंत सूट मिळणार आहे.
हैदरबाद : Audi India आणि Hyundai Motor India नं GST 2.0 लागू झाल्यानंतर आपल्या लोकप्रिय कार्सच्या किंमतीत कपात जाहीर केली आहे. Audi च्या मॉडेल्सवर 2.6 लाख ते 7.8 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळणार आहे. दुसरीकडं Hyundai नं Tucson मॉडेलवर 2.4 लाखांपर्यंत कपात केलीय. 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या या नवीन किंमतींमुळं सणासुदीच्या हंगामात ग्राहकांना आकर्षक ऑफर्स मिळणार आहेत.
Audi India
जर्मन लक्झरी कार निर्माता कंपनी Audi India नं GST 2.0 च्या अंमलबजावणीनंतर आपल्या सर्व मॉडेल्सच्या किंमतीत कपात जाहीर केली आहे. या कपातीमुळं Audi च्या लक्झरी कार्स आणि SUV ग्राहकांसाठी अधिक परवडणाऱ्या झाल्या आहेत. 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या नवीन किंमतींनुसार, Audi Q3 ची सुरुवातीची किंमत 46.14 लाखांवरून 43.07 लाख रुपये, तर Audi Q8 ची किंमत 1.17 कोटींवरून 1.09 कोटींवर आली आहे. Audi A4 ची किंमत 48.89 लाखांवरून 46.25 लाख रुपये, तर A6 ची किंमत 67.38 लाखांवरून 63.74 लाख रुपये झाली आहे. Audi Q5 आणि Q7 अनुक्रमे 4.55 लाख आणि 6.15 लाखांनी स्वस्त झाल्या असून, त्यांच्या नवीन किंमती 63.75 लाख आणि 86.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहेत. या किंमत कपातीमुळं सणासुदीच्या हंगामात ग्राहकांची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
Hyundai Motor
दुसरीकडं, Hyundai Motor India Limited (HMIL) नं देखील GST 2.0 चा पूर्ण लाभ ग्राहकांना देण्याची घोषणा केली आहे. Hyundai च्या लोकप्रिय मॉडेल्सच्या किंमतीत 73,808 ते 2.4 लाख रुपयांपर्यंत कपात झाली आहे. सर्वाधिक कपात Tucson मॉडेलवर आहे, ज्याची किंमत 2,40,303 रुपयांनी कमी झाली आहे. Grand i10 Nios वर 73,808 रुपये, Aura वर 78,465 रुपये, Exter वर 89,209 रुपये, i20 वर 98,053 रुपये, i20 N Line वर 1,08,116 रुपये, Venue वर 1,23,659 रुपये, Venue N Line वर 1,19,390 रुपये, Verna वर 60,640 रुपये, Creta वर 72,145 रुपये, Creta N Line वर 71,762 रुपये आणि Alcazar वर 75,376 रुपयांची कपात झाली आहे. या नवीन किंमती 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील.
Hyundai Motor India चे व्यवस्थापकीय संचालक उनसू किम यांनी सांगितलं, “GST कपातीचा हा प्रगतीशील निर्णय ऑटोमोटिव्ह उद्योगासाठी आणि ग्राहकांसाठी मोठी संधी आहे. यामुळं भारताच्या विकासाच्या महत्वाकांक्षेला बळ मिळेल. Hyundai ग्राहकांना मूल्य, नावीन्य आणि ड्रायव्हिंगचा आनंद देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.” या किंमत कपातीमुळं Hyundai च्या कार्स अधिक आकर्षक बनल्या असून, सणासुदीच्या काळात विक्री वाढण्याची शक्यता आहे.
कराचा बोजा कमी
Audi आणि Hyundai या दोन्ही कंपन्यांनी GST 2.0 च्या सुधारणांचा लाभ ग्राहकांना देऊन भारतीय बाजारपेठेतील आपली पकड मजबूत केली आहे. यापूर्वी 28% GST आणि 22% पर्यंतच्या सेसच्या तुलनेत आता एकसमान 40% GST लागू झाल्यानं लक्झरी आणि मोठ्या कार्सवरील कराचा बोजा कमी झाला आहे. यामुळं ग्राहकांना केवळ एक्स-शोरूम किंमतीतच नव्हे, तर RTO शुल्क आणि विमा प्रीमियममध्येही बचत होणार आहे.
