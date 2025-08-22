ETV Bharat / technology

मुंबईतील अटल सेतूसह प्रमुख महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल माफी आजपासून लागू झालीय. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं चाकरमान्यांना दिलासा मिळणार आहे.

Atal Setu toll free, ATAL SETU इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी ATAL SETU TOLL FREE अटल सेतू
अटल सेतूचा प्रातिनिधिक फोटो (Canva)
Published : August 22, 2025 at 9:29 AM IST

मुंबई : मुंबईतील अटल सेतू, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि समृद्धी महामार्गावर आता इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी मिळणार आहे. गुरुवार, 21 ऑगस्ट 2025 पासून अटल सेतूवर ही सवलत लागू झाली असून, शुक्रवार, 22 ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. येत्या दोन दिवसांत ही योजना मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि समृद्धी महामार्गावरही लागू होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळं पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी
महाराष्ट्र सरकारनं एप्रिल 2025 मध्ये जाहीर केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, राज्यातील प्रमुख महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यात अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि समृद्धी महामार्गाचा समावेश आहे. या धोरणाचा उद्देश वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषणकारी वायू आणि हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी करणे हा आहे. या योजनेंतर्गत सर्व खासगी आणि सरकारी चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनं तसंच इलेक्ट्रिक बसेसना टोलमाफी मिळणार आहे. मात्र, मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहनांना ही सवलत लागू होणार नाही. याशिवाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमध्ये 50 टक्के सवलत देण्याची घोषणाही सरकारनं केली आहे.

मुंबईत किती आहेत इलेक्ट्रिक वाहनं?
या योजनेअंतर्गत खासगी हलकी चारचाकी वाहनं, प्रवासी वाहनं, राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेस आणि शहरी परिवहन उपक्रमांच्या प्रवासी वाहनांना टोलमाफीचा लाभ मिळेल. मुंबईतील अटल सेतूवर शिवाजीनगर आणि गव्हाण येथे टोलनाके आहेत, जिथं ही सवलत लागू होईल. मुंबईत सध्या सुमारे 17,400 हलकी चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहने, 2,500 हलकी प्रवासी वाहने, 1,200 अवजड प्रवासी वाहने आणि 300 मध्यम प्रवासी वाहने आहेत. एकूण 22,400 इलेक्ट्रिक वाहने शहरात नोंदणीकृत आहेत. दररोज अटल सेतूवर 60,000 वाहने, समृद्धी महामार्गावर 34,000 ते 40,000 वाहने आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर 22,000 वाहने धावतात. या वाहनांपैकी इलेक्ट्रिक वाहनांना आता टोलमाफीचा लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे वाहनचालकांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

पेट्रोल-डिझेल तुलनेत कमी प्रदूषण
या निर्णयामुळं इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना मिळेल. इलेक्ट्रिक वाहने पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या तुलनेत कमी प्रदूषण करतात, ज्यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. तसंच, ही योजना राज्यातील हरित ऊर्जा धोरणाला पाठबळ देणारी ठरेल. सरकारच्या या पावलामुळं नागरिकांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल जागरूकता वाढेल आणि अधिकाधिक लोक पर्यावरणपूरक वाहनांचा अवलंब करतील, अशी अपेक्षा आहे.

चार्जिंग स्टेशन्सची संख्याही वाढवण्याचे नियोजन
या योजनेची अंमलबजावणी यशस्वी झाल्यास, भविष्यात इतर महामार्गांवरही अशा प्रकारच्या सवलती लागू होण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारनं चार्जिंग स्टेशन्सची संख्याही वाढवण्याचे नियोजन केले आहे. यामुळं इलेक्ट्रिक वाहनचालकांना प्रवास करणे अधिक सोयीचं होईल.

