विश्वातील सर्वात दूरच्या ब्लॅक होलचा शोध; लिटल रेड डॉट गॅलेक्सीमुळं नवीन रहस्य उलगडलं - QUASAR BLACK HOLE

खगोलशास्त्रज्ञांनी 13 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर CAPERS LRD z9 क्वासार ब्लॅक होलचा शोध लावलाय.

CAPERS LRD z9 क्वासार ब्लॅक
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2025 at 2:58 PM IST

हैदराबाद : खगोलशास्त्रज्ञांनी विश्वातील सर्वात दूरचं ब्लॅक होल शोधलं आहे, जे 13 अब्ज प्रकाशवर्षांहून अधिक अंतरावर आहे. या प्राचीन क्वासारला CAPERS-LRD-z9 असं नाव देण्यात आलं आहे. टेक्सास युनिव्हर्सिटीतील कॉस्मिक फ्रंटियर टीमच्या नेतृत्वाखालील संशोधकांनी या लिटल रेड डॉट गॅलेक्सीमधील सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्सच्या निर्मिती आणि वाढीच्या प्रक्रियेचा अभ्यास केला आहे. या शोधामुळं ब्लॅक होल्सच्या उत्पत्ती आणि वाढीच्या पारंपरिक समजुतींना आव्हान मिळालं आहे.

खगोलशास्त्रज्ञांनी नुकताच शोधलेला CAPERS LRD z9 हा क्वासार विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळातील एक महत्त्वाचा पुरावा आहे. हा शोध जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) च्या उच्च-रिझोल्यूशन प्रतिमांमुळं शक्य झाला आहे, ज्यानं विश्वाच्या उत्पत्तीपासून फक्त एक अब्ज वर्षांनंतरच्या अवस्थेचा अभ्यास करण्यास मदत केली. या क्वासारमधील सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्स इतकं प्रचंड आहेत की त्यांनी शेकडो दशलक्ष सूर्यांच्या समान वस्तुमान संचयित केलं आहे. या ब्लॅक होल्समधून निघणारे शक्तिशाली गॅस प्रवाह इतके तीव्र आहेत की ते आसपासच्या आकाशगंगांमधील ताऱ्यांच्या निर्मितीला थांबवू शकतात.

लिटल रेड डॉट गॅलेक्सी, ज्याला लाल रंगामुळं हे नाव मिळालंय. हे ब्लॅक होल्स आणि गॅस ढगांमधील तीव्र किरणोत्सर्गामुळं गडद लाल रंगात चमकतात. या आकाशगंगेचा आकार तुलनेनं लहान असला तरी तिचं वस्तुमान आणि शक्ती आश्चर्यकारक आहे. संशोधकांना आढळलं की या ब्लॅक होल्सची निर्मिती विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळातच झाली असावी. यामुळं ब्लॅक होल्सच्या वाढीच्या पारंपरिक मॉडेल्सवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

टेक्सास युनिव्हर्सिटीतील संशोधकांनी द Astrophysical Journal मध्ये प्रकाशित केलेल्या अभ्यासात नमूद केलं आहे की, हे ब्लॅक होल्स दीर्घ काळापासून शक्तिशाली गॅस प्रवाह निर्माण करत होते. या प्रवाहांनी आसपासच्या आकाशगंगांमधील ताऱ्यांची निर्मिती रोखली, ज्यामुळं विश्वाच्या प्रारंभिक रचनेच्या प्रक्रियेवर नवीन प्रकाश पडला आहे. या शोधामुळं खगोलशास्त्रज्ञांना विश्वाच्या प्रारंभिक अवस्थेत ब्लॅक होल्स कसं तयार झाले आणि त्यांचा विकास कसा झाला याचा सखोल अभ्यास करण्याची संधी मिळाली आहे.

जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळं या शोधाला गती मिळाली. JWST च्या उच्च-रिझोल्यूशन प्रतिमांनी सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्सच्या निर्मिती आणि वाढीच्या प्रक्रियेचा नकाशा तयार करण्यास मदत केली आहे. हा शोध विश्वाच्या प्रारंभिक काळातील रहस्ये उलगडण्यात महत्त्वाचा ठरला आहे आणि यामुळं भविष्यातील संशोधनाला नवीन दिशा मिळेल.

