लखनौ- अंतराळ मोहिमेनंतर 15 जुलैला पृथ्वीवर परतलेले भारताचे अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला आज मायदेशी परतले आहेत. ते रविवारी पहाटे नवी दिल्लीत पोहोचले. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी विमानतळावर शुक्ला यांचं स्वागत केलं. यावेळी शुक्ला यांच्या पत्नी कामना शुक्लादेखील उपस्थित होत्या.
अॅक्सिओम मिशन 4 द्वारे पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर गेलेले भारतीय अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला एक वर्षानंतर त्यांच्या घरी परतणार आहेत. लखनौच्या त्रिवेणी नगर येथील रहिवासी अंतराळवीर आणि विंग कमांडर शुभांशू शुक्ला आज परतणार आहेत. त्यांनी अमेरिकेतून भारतात परतण्यासाठी विमान प्रवास केल्याची इन्स्टाग्राम पोस्टवर माहिती दिली.
अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांनी भारतात परतण्यापूर्वी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं," 'भारतात परतताना विमानात बसताच माझ्या मनात अनेक प्रकारच्या भावना निर्माण झाल्या आहेत. या मोहिमेदरम्यान गेल्या एक वर्षापासून माझे मित्र आणि कुटुंब असलेल्या लोकांना सोडून गेल्याचं मला दुःख आहे. मोहिमेनंतर पहिल्यांदाच सर्व मित्रांना, कुटुंबीयांना आणि देशातील सर्व लोकांना भेटण्यासाठी खूप उत्सुक आहे. मोहिमेदरम्यान सर्वांकडून अविश्वसनीय प्रेम आणि प्रोत्साहन मिळालं. माझा अनुभव तुम्हाला सांगण्यासाठी उत्सुक आहे. अंतराळ उड्डाणात बदल ही एकमेव स्थिर गोष्ट आहे. मला वाटते, जीवनातदेखील ही गोष्ट लागू होते."
- शुभांशू शुक्लाचे वडील शंभू दयाळ शुक्ल म्हणाले, "तो घरी परतण्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. मुलाला भेटल्यापासून एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. मी त्याला पाहण्यासाठी खूप अस्वस्थ आहे." शुभांशू यांची आई आशा शुक्ल यांनी दररोज व्हिडिओ कॉलवर मुलाशी बोलत असल्याचं सांगितलं.
18 दिवस राहिले अंतराळात - अॅक्सिओम मिशन 4 अंतर्गत शुभांशू शुक्ला 25 जून 2025 रोजी अमेरिकेच्या मिशन कमांडर पेगी व्हिटसन, पोलंडच्या मिशन स्पेशलिस्ट स्लावोज उझनान्स्की-विस्निव्स्की आणि हंगेरीच्या टिबोर कापू यांच्यासोबत फाल्कन-9 रॉकेटवरून अंतराळात रवाना झाले. 26 जून रोजी भारतीय वेळेनुसार पहाटे 4:01 वाजता ते आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर पोहोचले. 18 दिवस तिथे राहिल्यानंतर 15 जुलै रोजी पृथ्वीवर परतले आहेत. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरून परतल्यानंतर गुरुवात्कृर्षणातील बदलामुळे डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली राहून दररोज 4 तास चालण्याचा सराव केला आहे.
1.3 कोटी किमी अंतर कापले: यानानं 18 दिवसांत 310 हून अधिक कक्षा पूर्ण करत सुमारे 1.3 कोटी किमी अंतर कापले. इस्रोनं नियुक्त केलेले सर्व सात सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग शुक्ला यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. यामध्ये टार्डिग्रेड चाचणी, बियाणे अंकुर वाढविणं, शैवाल संवर्धन, पीक सहनशीलता, किरणोत्सर्ग परिणाम आणि अंतराळात होणारा मानवी शरीरावर होणारा परिणाम यांचा समावेश आहे. भारताच्या आगामी गगनयान कार्यक्रमासाठी हे प्रयोग अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
अंतराळवीर होण्यासाठी घेतले 4 वर्षे प्रशिक्षण : 10 ऑक्टोबर 1985 रोजी लखनौ येथे जन्मलेल्या शुभांशू यांनी सिटी मॉन्टेसरी स्कूलच्या अलीगंज शाखेतून शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर भारतीय संरक्षण अकादमीत शिक्षण घेतल्यानंतर 7 जून 2006 रोजी त्यांना भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ शाखेत नियुक्त करण्यात आलं. शुभांशूनं हे वैमानिक असून त्यांना सुमारे 2 हजार तासांचा उड्डाणाचा अनुभव आहे. त्यांनी भारताचे सुखोई 30 एमकेआय, मिग-21, मिग 29, जग्वार, हॉक आणि एन३२ यासह अनेक लढाऊ विमाने उडवली आहेत. अंतराळवीर होण्यासाठी शुभांशू यांनी रशिया आणि अमेरिकेत सुमारे 4 वर्षे प्रशिक्षण घेतलं आहे. इस्रोच्या अॅक्सिओम मिशन 4 साठी निवड होण्यापूर्वी शुभांशू यांची गगनयान मोहिमेसाठीदेखील निवड झाली आहे.
