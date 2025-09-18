ETV Bharat / technology

2025 FA22 लघुग्रह आज पृथ्वीजवळून जाणार, पृथ्वीला कोणताही धोका नाही - नासा

2025 FA22 लघुग्रह आज पृथ्वीजवळून 24,000 मैल प्रति तास वेगानं जातोय. जाणून घ्या 2025 FA22 लघुग्रहची संपूर्ण माहिती..

Asteroid 2025 FA22
2025 FA22 लघुग्रह (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : आज, 18 सप्टेंबर 2025 रोजी, 2025 FA22 नावाचा एक लघुग्रह पृथ्वीजवळून 24,000 मैल प्रति तास वेगानं जाणार आहे. मुंबईतील गगनचुंबी इमारतीएवढ्या आकाराचा हा लघुग्रह खगोलशास्त्रज्ञ आणि अवकाशप्रेमींसाठी पाहण्याची खास संधी आहे. सुरुवातीला या लघुग्रहाच्या आकार आणि वेगामुळं चिंता निर्माण झाली होती, परंतु NASA आणि युरोपियन अवकाश संस्थेनं (ESA) यामुळं पृथ्वीला कोणताही धोका नसल्याचं स्पष्ट केलंय. हा छोटा लघुग्रह 46 लाख मैलांहून अधिक अंतरावरून सुरक्षितपणे जाईल. हा लघुग्रह पृथ्वीजवळून जाणार असल्यामुळं शास्त्रज्ञांना सौरमालेतील प्राचीन अवशेषांचा अभ्यास करण्याची दुर्मिळ संधी मिळणार आहे.

2025 FA22 लघुग्रह
2025 FA22 लघुग्रहाचा आकार 427 ते 951 फूट इतका आहे, जो भारतातील कुतबमिनार पेक्षा मोठा चार पट मोठा असण्याची शक्यता आहे. मार्च 2025 मध्ये याची विशेष दुर्बिणींद्वारे याची प्रथम ओळख पटली होती. सुरुवातीला याच्या कक्षेमुळं आणि आकारामुळे याला ESA च्या संभाव्य धोकादायक क्षुद्रग्रहांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलं होतं. ESA च्या संशोधकांनी सांगितलं की, अशा आकाराच्या लघुग्रहाची पृथ्वीवर आदळण्याची शक्यता अत्यंत दुर्मिळ आहे, परंतु असं घडल्यास संपूर्ण शहर उद्ध्वस्त होऊ शकतं. त्यामुळं आग, सुनामी यांसारख्या दुय्यम आपत्ती निर्माण होऊ शकतात. सुदैवानं, सखोल निरीक्षणानंतर या लघुग्रहाला धोक्याच्या यादीतून काढून टाकण्यात आला आहे.

पृथ्वीपासून 46 लाख मैल अंतरावरून जाणार
हा लघुग्रह आज पृथ्वीपासून 46 लाख मैल अंतरावरून जाईल, जो चंद्राच्या कक्षेपेक्षा खूपच दूर आहे.तो 2089 आणि 2173 मध्येही पुन्हा पृथ्वीजवळ येईल, ज्यामुळं शास्त्रज्ञांना याचा अधिक अभ्यास करण्याची संधी मिळेल. हा लघुग्रह डोळ्यांनी पाहणं शक्य नसलं तरी शक्तिशाली दुर्बिणीनं पहाटेच्या वेळी आकाशात याचं निरीक्षण करता येईल.

"492 फुटांपेक्षा मोठा आणि पृथ्वीपासून 46 लाख मैलांच्या आत येणारा कोणताही लघुग्रह धोकादायक मानला जातो. 2025 FA22 चा आकार, वस्तूमान आणि वेग यामुळं याला सुरुवातीला धोकादायक मानलं होतं. परंतु, आता याची कक्षा आणि गती यांचा अचूक अभ्यास केल्यानंतर पृथ्वी सुरक्षित असल्याचं स्पष्ट झालं आहे". - NASA

सौरमालेत 13 लाखांहून अधिक लघुग्रह
सौरमालेत 13 लाखांहून अधिक लघुग्रह आहेत. NASA अशा ग्रहाची गती, कक्षा आणि संभाव्य धोक्यांचा अभ्यास करते. 2025 FA22 सारख्या लघुग्रहांचं निरीक्षण सौरमालेच्या प्राचीन रचनेचा अभ्यास करण्यास आणि भविष्यातील संभाव्य धोक्यांपासून संरक्षण करण्यास मदत होईल.

हे वाचलंत का :

  1. जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपने कॅप्चर केली नव्या एक्सोप्लॅनेटची पहिली थेट प्रतिमा
  2. मंगळाच्या वातावरणातील पाण्याचं गूढ उलगडण्यात NASA ला यश, MAVEN ला सापडला स्पट्टरिंगचा पुरावा
  3. 31 डिसेंबरला काळ्या चंद्रासोबत आकाशात दिसणार अनेक ग्रह, जाणून घ्या वेळ आणि तपशील

For All Latest Updates

TAGGED:

2025 FA22 लघुग्रहASTEROID 2025 FA22 PASS BY EARTHEARTHNASAASTEROID 2025 FA22

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

सीएमएफ हेडफोन प्रो 29 सप्टेंबरला भारतात होणार लॉंच

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.