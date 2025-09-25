ETV Bharat / technology

धूमकेतू 2024 वायआर4 चंद्रावर धडकण्याची शक्यता, शास्त्रज्ञांची चिंता वाढली; न्युक्लिअर संरक्षणाचा विचार

नासानुसार, 2024 वायआर4 धूमकेतूची 2032 मध्ये चंद्रावर धडकण्याची शक्यता आहे. धूळ-खडकांमुळं याचा उपग्रहांना धोका आहे.

Asteroid 2024 YR4 City Killer
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat MH Desk)
ETV Bharat Tech Team

September 25, 2025

हैदरबाद : नासाच्या अभ्यासानुसार, धूमकेतू 2024 वायआर4, 2023 मध्ये चंद्रावर धडकण्याची शक्यता आहे. हा धूमकेतू पृथ्वीवर धडकण्याची शक्यता खूप कमी आहे, मात्र चंद्रावरील धडकेमुळं उडणाऱ्या धूळ, खडकांचा धोका उपग्रह आणि आंतराळवीरांसाठी धोक्याचा ठरू शकतो. शास्त्रज्ञ आता संभाव्य धोके टाळण्यासाठी न्युक्लिअर संरक्षणासारख्या रणनीत्यांचा विचार करत आहेत. ही घटना अवकाश संशोधन आणि संरक्षणाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची आहे.

2024 च्या डिसेंबर महिन्यात शोध लागलेल्या धूमकेतू 2024 वायआर4 नं अवकाशशास्त्रजगतात खळबळ माजवली आहे. हा धूमकेतू सुमारे 180 फूट व्यासाचा आहे आणि त्याला 'शहर-नाशक' (सिटी-किलर) असं संबोधलं जातं, कारण तो पृथ्वीवर धडकल्यास लाखो लोकांचा बळी जाऊ शकतो. नासाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, 2032 मध्ये पृथ्वीवर धडकण्याची शक्यता 3.1 टक्के इतकी होती. मात्र, सततच्या निरीक्षणांमुळं ही शक्यता आता जवळजवळ शून्य झाली आहे. याचा अर्थ पृथ्वी आता सुरक्षित आहे. पण हा धूमकेतू चंद्रावर धडकण्याची शक्यता सुमारे 4 टक्के आहे.

चंद्रावरील धडकेमुळे होणारे परिणाम गंभीर आहेत. नासाच्या तज्ज्ञांच्या मते, अशा आकाराच्या धूमकेतूची चंद्रावर धडका झाल्यास प्रचंड प्रमाणात धूळ, रेगोलिथ (चंद्राची माती) आणि लहान खडक हवेत उडून जातील. हे कण चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणामुळं अवकाशात पसरतील आणि कमी पृथ्वी कक्षेत (लो अर्थ ऑर्बिट) असलेल्या उपग्रहांना, अवकाशवीरांच्या स्पेससूट्सना आणि अवकाशयानांना धोका निर्माण करतील. विशेषतः, आंतरराष्ट्रीय अवकाश केंद्र (आयएसएस) सारख्या महत्वाच्या सुविधांसाठी हे धोकादायक ठरेल. मायक्रोमिटिअरॉइड्सच्या प्रमाणात वाढ झाल्यास उपग्रहांच्या सौरपॅनल्स किंवा संवेदनशील भागांना इजा होऊ शकते, ज्यामुळं संपूर्ण अवकाशावर परिणाम होईल. अवकाशवीरांसाठी तर हे जीवघेणे ठरू शकते, कारण लहान कणही उच्च वेगानं धडकल्यास गंभीर जखमा करू शकतात.

या धोके रोखण्यासाठी शास्त्रज्ञ विविध उपाययोजना सुचवत आहेत. कास्ट्रो-व्हास्क्वेझ सारखे संशोधक पृथ्वीच्या संरक्षणासाठी धूमकेतूविरोधी रणनीत्यांवर काम करत आहेत. यातील एक प्रमुख पर्याय म्हणजे नासाच्या डार्ट (डबल अॅस्टरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट) मिशनसारखी काइनेटिक इम्पॅक्टर मिशन. गेल्या वर्षी डार्टनं एका धूमकेतूच्या चंद्र (मूनलेट) वर धडक देऊन त्याच्या सूर्याभोवतीच्या कक्षेत बदल घडवला होता. ही यशस्वी चाचणी धूमकेतूच्या मार्ग बदलण्याच्या क्षमतेचं उदाहरण आहे. मात्र, 2024 वायआर4 साठी वेळेची कमतरता आहे. शोधानंतर केवळ सात वर्षांत धडका होण्याची शक्यता आहे. म्हणून, शास्त्रज्ञ न्युक्लिअर डिफेन्सचा विचार करत आहेत. यात धूमकेतूवर न्युक्लिअर स्फोट घालून त्याचे तुकडे करण्याची किंवा मार्ग बदलण्याची योजना आहे. मात्र, हे धोकादायक आहे, कारण तुकड्यांमुळं पृथ्वीवर नवीन धोके निर्माण होऊ शकतात.

संशोधकांचा आग्रह आहे की, तयारीसाठी तातडीनं पावलं उचलावीत. धूमकेतूच्या वस्तुमान, कक्षा आणि वेगाबाबत अधिक निरीक्षण आवश्यक आहे. टेलिस्कोप्स आणि अवकाशयानांद्वारे डेटा गोळा करणे, अवकाशयानांच्या डिझाइन आणि बांधकामासाठी वेळापत्रक तयार करणे हे प्राधान्य आहे. नासा आणि इतर अवकाश संस्था एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्याची गरज आहे. या घटनेमुळं अवकाश संरक्षणाची जागरूकता वाढली आहे. भविष्यात असे धोके टाळण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणं राबवावीत, ज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलित निरीक्षण प्रणालींचा समावेश असेल. या धूमकेतूच्या शोधानं मानवीय उत्सुकता आणि विज्ञानाच्या प्रगतीला नवीन दिशा दिली आहे. पण हा एक इशारा आहे की, अवकाशातील धोके हलके नाहीत. शास्त्रज्ञांच्या प्रयत्नांमुळं आपण या संकटांना तोंड देऊ शकतो.

धूमकेतू 2024 वायआर4

