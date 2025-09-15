ETV Bharat / technology

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भारताच्या विकासासाठी क्रांतिकारी - केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळं (AI) जीवनाचं प्रत्येक क्षेत्र बदलणार आहे. भारतानं यात अग्रेसर राहण्यासाठी संशोधन, कुशल मनुष्यबळावर भर देणे गरजेचं आहे, असं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

Union Minister Ashwini Vaishnav
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (ANI)
author img

By ANI

Published : September 15, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी सांगितलं की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ही तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठी क्रांती आहे. ही क्रांती आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला मूलभूतपणे बदलणार आहे. भारतानं या क्षेत्रात अग्रेसर राहणं अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलंय. ‘AI for Viksit Bharat Roadmap: The Opportunity for Accelerated Economic Growth’ आणि ‘NITI Frontier Tech Repository’ च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

AI मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर
केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) महत्त्वावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, “गेल्या काही दशकांतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे AI. ज्याप्रमाणे इंटरनेटनं आपल्या जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल घडवलं, त्याचप्रमाणे AI देखील आपले काम, जीवन आणि उपभोगण्याची पद्धत बदलणार आहे.” भारतानं या क्षेत्रात आघाडीवर राहण्यासाठी संशोधन आणि विकास तसंच कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर देणं आवश्यक आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.

भारताची प्रगती तंत्रज्ञानावर आधारित
वैष्णव यांनी भारताच्या ‘विकसित भारत’च्या स्वप्नावर भाष्य केलं. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या दशकांपेक्षा आज भारताची प्रगती समावेशक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. “आज आपली प्रगती सर्वसमावेशक आणि मजबूत आहे. तंत्रज्ञान हा विकासाचा पाया आहे. कोणताही देश तंत्रज्ञानात प्रभुत्व आणि आत्मविश्वासाशिवाय विकसित होऊ शकत नाही,” असं ते म्हणाले. त्यांनी काही महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांचा उल्लेख केला, ज्यात दूरसंचार, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, बायोटेक, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि रेअर अर्थ यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांमध्ये भारतानं नेतृत्व मिळवण्यासाठी संशोधन आणि कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले.

सेमीकंडक्टर मिशन
त्यांनी 2022 मध्ये सुरू झालेल्या सेमीकंडक्टर मिशनचा दाखला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मिशनसाठी 20 वर्षांची दीर्घकालीन योजना आखली आहे, ज्यामध्ये कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर विशेष भर आहे. “आज 278 शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी नवीनतम सेमीकंडक्टर डिझाइन साधनांचा वापर करून चिप्स डिझाइन करत आहेत. यापैकी 20 चिप्स अलीकडेच सेमीकंडक्टर लॅबोरेटरी (SCL), मोहाली येथे तयार झाल्या, तर आणखी 15 चिप्स सध्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली.

तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधनला प्रोत्साहन
वैष्णव यांनी AI आणि सेमीकंडक्टरसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताचं नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्याची गरज अधोरेखित केली. यामुळं येत्या काही दशकांत भारत जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रेसर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारताच्या या प्रयत्नांमुळं देशाला ‘विकसित भारत’च्या दिशेनं वेगाने प्रगती करता येईल, असं त्यांनी नमूद केलं.

