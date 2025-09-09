ETV Bharat / technology

Apple Watch Ultra, Series 11, आणि Watch SE 3 लॉंच: जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये, स्पेसिफिकेशन्स

ॲपलच्या Awe Dropping' इव्हेंटमध्ये वॉच ११, वॉच एसई ३ आणि वॉच अल्ट्रा लाँच झाल्या. यात ५जी, वॉचओएस २६ आणि प्रगत आरोग्य ट्रॅकिंग वैशिष्ट्ये आहेत.

Apple Watch Ultra
Apple Watch Ultra लॅान्च (Apple)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2025 at 11:55 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 12:10 AM IST

हैदराबाद : ॲपलच्या 'Awe-Dropping' इव्हेंटमध्ये बहुप्रतिक्षित Apple Watch सिरीज 11, परवडणारी Apple Watch SE 3, आणि प्रीमियम Watch Ultra लाँच करण्यात आली आहे. ॲपलच्या या नव्या स्मार्टवॉच सिरीजमध्ये तंत्रज्ञानाचा उत्तम संगम साधण्यात आला आहे. उत्कृष्ट डिझाइन आणि अद्ययावत फीचर्समुळं या वॉचेस वापरकर्त्यांसाठी एक उत्तम अनुभव देतील अशी अपेक्षा आहे. यात 5G कनेक्टिव्हिटीसह प्रगत आरोग्य ट्रॅकिंग वैशिष्ट्ये दिली आहेत, जी तुमच्या आरोग्याची अधिक चांगल्या प्रकारे काळजी घेतील. हे नवीन वॉचेस १९ सप्टेंबर, २०२५ पासून प्री-बुकिंगसाठी उपलब्ध आहेत.

Apple Watch Series 11

या सिरीजमध्ये कनेक्टिव्हिटी आणि आरोग्याच्या वैशिष्ट्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. मागील जनरेशनच्या तुलनेत याचा डिस्प्ले २ पट जास्त स्क्रॅच-रेसिस्टंट आहे, ज्यामुळं त्याची टिकाऊपणा वाढतो. वॉचओएस २६ वर चालणाऱ्या या वॉचमध्ये अनेक नवीन फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये हृदय गती, सायकल ट्रॅकिंग आणि स्लीप ट्रॅकिंगची माहिती मिळते. तसेच, यात ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंगचा समावेश असल्यामुळे हायपरटेंशनचं निदान होण्यास मदत होते.

याची बॅटरी लाईफ २४ तासांची आहे आणि यात 5G मॉडेम असल्यानं कनेक्टिविटी अधिक चांगली आणि जलद होते. यामध्ये एक नवीन ‘वर्कआउट बडी’ फीचर आहे, जे ॲपल इंटेलिजन्सच्या मदतीने पर्सनलाइज्ड वर्कआउट टिप्स देते. तसेच, ‘लिक्विड ग्लास’ नावाचा एक नवीन डिझाइन इंटरफेस वापरण्यात आला आहे, जो व्हिज्युअल अनुभव अधिक प्रभावी बनवतो.

Apple Watch Ultra

ॲपलची सर्वात प्रीमियम स्मार्टवॉच, Watch Ultra, अधिक मजबूत आणि साहसी व्यक्तींसाठी डिझाइन केलेली आहे. यात ५ जी कनेक्टिव्हिटी आणि सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटीची सुविधा आहे, जेणेकरून नेटवर्क नसलेल्या भागातही तुम्ही इमर्जन्सी सर्विसेसशी संपर्क साधू शकता. अल्ट्रा मॉडेलची बॅटरी लाइफ ७२ तासांपर्यंत टिकते, जी कमी पॉवर मोडमध्ये अधिक काळ टिकते.

या वॉचमध्ये मोठी डिस्प्ले आहे, जी अधिक उजळ आणि वाचण्यास सोपी आहे. यात स्लिमर बेजल्स आहेत, ज्यामुळे स्क्रीन एरिया वाढतो. तसेच, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंगसारखी प्रगत हेल्थ सेन्सर्स आणि सुधारित वॉटर रेझिस्टन्स यामुळे हे मॉडेल साहसी खेळांसाठी अधिक उपयुक्त ठरते.

Apple Watch SE 3

परवडणाऱ्या किमतीत अनेक उपयुक्त वैशिष्ट्ये देणारी ही वॉच आहे. SE 3 मध्ये एस १० चिप वापरल्यामुळं त्याचं कार्यप्रदर्शन वेगवान झालं आहे. SE मॉडेल्समध्ये प्रथमच ‘ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले’ वैशिष्ट्य उपलब्ध आहे.

यामध्ये स्लीप स्कोर, रिस्ट टेम्परेचर सेन्सर्स आणि स्लीप ॲप्निया नोटिफिकेशनसारखी आरोग्य वैशिष्ट्ये आहेत. तसेच, ‘डबल टॅप’ जेस्चरमुळे तुम्ही वॉचला एका हातानं अधिक सोयीस्करपणे वापरू शकता. यात जलद चार्जिंगची सुविधा देण्यात आली आहे, ज्यामुळे कमी वेळेत वॉच पूर्ण चार्ज होते.

किंमत आणि उपलब्धता

ॲपलने या वॉचेसच्या भारतीय किंमती जाहीर केल्या आहेत. Watch Series 11 ची सुरुवात ४६,९०० रुपयांपासून होते, तर Watch SE 3 ची किंमत २५,९०० रुपयांपासून सुरू होते. प्रीमियम Watch Ultra ची किंमत जाहीर करण्यात आलेली नाही. हे सर्व वॉचेस १९ सप्टेंबर, २०२५ पासून प्री-बुकिंगसाठी उपलब्ध आहेत.

