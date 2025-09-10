Apple Watch Ultra 3 Vs Watch SE 3 : कोणती आहे सर्वात बेस्ट?
Apple नं Watch Ultra 3 आणि Watch SE 3 लाँच केल्या. यातील कोणती वॉच आहे बेस्ट चला जाणून घेऊया...
Published : September 10, 2025 at 4:20 PM IST
हैदराबाद : Apple नं त्यांच्या नवीन स्मार्टवॉच मालिकेत Apple Watch Ultra 3 आणि Watch SE 3 लाँच केल्या आहेत. या दोन्ही स्मार्टवॉचेस नवीन तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्यांसह येतात, ज्यामुळं वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक समृद्ध होणार आहे. Ultra 3 मध्ये सॅटेलाइट मेसेजिंग, मोठी स्क्रीन, दीर्घ बॅटरी आयुष्य आणि प्रगत आरोग्य मॉनिटरिंग साधने यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत, तर Watch SE 3 मध्ये नेहमी चालू असलेला डिस्प्ले, जलद चार्जिंग आणि सुधारित आरोग्य सुविधा आहेत. चला, या दोन्ही स्मार्टवॉचेसच्या वैशिष्ट्यांचा आढावा घेऊया या बातमीतून...
डिझाइन आणि डिस्प्ले
Apple Watch Ultra 3 मध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठे स्मार्टवॉच स्क्रीन आहे, जे नवीन LTPO3 वाइड-एंगल OLED तंत्रज्ञानानं सुसज्ज आहे. यात संकुचित बेझल्स आणि चमक आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना उत्तम दृश्य अनुभव मिळतो. नेहमी चालू असलेल्या मोडमध्ये 1Hz रिफ्रेश रेटसह, स्टॉपवॉच, टायमर आणि वॉच फेस अधिक सुरळीत दिसतात. Ultra 3 ची डिझाइन टिकाऊपणा आणि प्रीमियम लूक यांचा संगम आहे, ज्यामध्ये नॅचरल आणि ब्लॅक टायटॅनियम फिनिश उपलब्ध आहे. दुसरीकडं, Watch SE 3 मध्ये देखील नेहमी चालू असलेला डिस्प्ले आहे, जे यापूर्वीच्या मॉडेल्सपेक्षा सुधारीत आहे.
बॅटरी आणि चार्जिंग
Apple Watch Ultra 3 चं बॅटरी आयुष्य लक्षणीयरीत्या वाढवलं आहे. Apple च्या अंदाजानुसार, एकदा चार्ज केल्यावर 42 तासांचा वापर शक्य आहे, तर लो पॉवर मोडमध्ये हे 72 तासांपर्यंत वाढतं. फास्ट चार्जिंगमुळं केवळ 15 मिनिटांत 12 तासांचा वापर शक्य होतो, जे अॅथलीट्स, साहसी खेळाडू आणि जास्त वापर करणाऱ्या व्यक्तींसाठी आदर्श आहे. Watch SE 3 मध्येही फास्ट चार्जिंग आहे, ज्यामुळं दैनंदिन वापर अधिक सोयीस्कर होतो.
सॅटेलाइट मेसेजिंग आणि कनेक्टिव्हिटी
Apple Watch Ultra 3 मध्ये प्रथमच टू-वे सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सुविधा आहे. यामुळं सेल्युलर किंवा वाय-फाय कनेक्शनशिवायही मेसेज पाठवणे, स्थान शेअर करणे आणि आपत्कालीन संपर्क साधणे शक्य आहे. ही सुविधा Find My अॅपसह कार्य करते, ज्यामुळे प्रत्येक 15 मिनिटांनी स्थान अपडेट होते. Apple दोन वर्षांसाठी मोफत सॅटेलाइट सेवा देत आहे. याशिवाय, Ultra 3 मध्ये 5G सपोर्ट आहे. Watch SE 3 मध्ये अशी प्रगत कनेक्टिव्हिटी नसली, तरी ती दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते.
आरोग्य वैशिष्ट्ये
Ultra 3 मध्ये नवीन हायपरटेन्शन नोटिफिकेशन्स आहेत, जे ऑप्टिकल हार्ट सेन्सरद्वारे रक्तवाहिन्यांमधील बदल मोजून उच्च रक्तदाबाचा इशारा देतात. Apple चा अंदाज आहे की, पहिल्या वर्षात यामुळं 10 लाखांहून अधिक निदान न झालेल्या केसेस शोधल्या जाऊ शकतात. याशिवाय, नवीन स्लीप स्कोअर सिस्टम झोपेची गुणवत्ता मोजते, तर वर्कआउट बडी फीचर Apple Intelligence द्वारे रिअल-टाइम कोचिंग आणि प्रोत्साहन देतं. Watch SE 3 मध्ये स्लीप अॅप्निया अलर्ट, रिस्ट टेम्परेचर मापन आणि ओव्हुलेशन अंदाज यासारख्या आरोग्य सुविधा आहेत.
सॉफ्टवेअर आणि किंमत
दोन्ही स्मार्टवॉचेस WatchOS 26 वर चालतात, ज्यामध्ये लिक्विड ग्लास UI, सुधारित स्मार्ट स्टॅक विजेट्स, लाइव्ह ट्रान्सलेशन आणि नवीन वॉच फेस गॅलरी आहे. Apple Intelligence मुळं ऑन-डिव्हाइस Siri आणि संदर्भानुसार शिफारशी करता येतात. Watch Ultra 3 ची किंमत $799 (89,900)आहे, तर Watch SE 3 ची किंमत $249 (25,900) पासून सुरू होते. प्री-ऑर्डर सुरू झाली असून, विक्री 19 सप्टेंबरपासून सुरू होईल.
