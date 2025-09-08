भारतात Apple ची विक्रमी विक्री: FY25 मध्ये 79,337 कोटींची उलाढाल, 13% वाढ
Apple कंपनीनं भारतात FY25 मध्ये 79,337 कोटींची उलाढाल केली असून विक्रीत 13% वाढनं वाढ झालीय.
Published : September 8, 2025 at 11:59 AM IST
हैदराबाद : अमेरिकन टेक कंपनी Apple नं भारतात आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये विक्रमी 79,337 कोटी रुपये (अंदाजे 9 अब्ज डॉलर्स) ची विक्री नोंदवली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 13% वाढीसह, iPhone आणि MacBook च्या वाढत्या मागणीमुळं भारत Apple साठी चौथ्या क्रमांकाची प्रमुख बाजारपेठ ठरलीय. कंपनीनं बेंगळुरू आणि पुण्यात दोन नवीन स्टोअर्स उघडली असून, भारतातील उत्पादन क्षमता वाढवत एकूण पाच कारखान्यांमधून iPhone चं उत्पादन करत आहे.
विक्रीत 13% वाढ
Apple नं भारतात आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, कंपनीनं भारतात सुमारे 79,337 कोटी रुपये (9 अब्ज डॉलर्स) ची विक्री नोंदवली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या 8 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत 13% अधिक आहे. या वाढीचे प्रमुख कारण म्हणजे iPhone ची प्रचंड मागणी आणि MacBook संगणकांच्या विक्रीत झालेली लक्षणीय वाढ. जागतिक बाजारपेठेत मोबाइल डिव्हाइस विक्री स्थिर राहिली असताना, भारतातील हे यश Apple साठी मोठी संधी ठरत आहे.
Apple साठी भारत मोठी बाजरपेठ
Apple च्या प्रमुख उत्पादनांपैकी iPhone नं भारतातील विक्रीत वर्चस्व राखलं आहे. याशिवाय, MacBook च्या मागणीनेही कंपनीला भारतात मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास मदत केली आहे. भारत आता Apple साठी चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठे बाजारपेठ बनली आहे, ज्यामध्ये अमेरिका, चीन आणि जपान यांचा समावेश आहे. विशेषतः, चीनमधील अस्थिर मागणी आणि वाढत्या स्पर्धेमुळं Apple नं भारताकडं आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे. जून तिमाहीत चीनमधील विक्री केवळ 4.4% वाढली, तर भारतात कंपनीनं सातत्यानं प्रगती केली आहे.
Apple ची सेवा अनुभवण्याची संधी
Apple ने भारतातील आपली उपस्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी बेंगळुरूच्या हेब्बाळ आणि पुण्याच्या कोरेगांव पार्क येथे दोन नवीन रिटेल स्टोअर्स उघडले आहेत. कंपनीचे सीईओ टिम कूक यांनी गुरुवारी X वर याची घोषणा करताना सांगितलं की, “बेंगळुरूच्या Apple हेब्बाळ आणि पुण्याच्या Apple कोरेगांव पार्क स्टोअर्सचे स्वागत आहे! आम्ही भारतातील ग्राहकांना Apple ची सर्वोत्तम तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्साहित आहोत.” ही स्टोअर्स भारतातील ग्राहकांना थेट Apple ची उत्पादनं आणि सेवा अनुभवण्याची संधी देणार आहेत.
भारताकडून अमेरिकेला स्मार्टफोन पुरवठा
भारत Apple च्या उत्पादन धोरणातही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सध्या जगातील प्रत्येक पाचव्या iPhone चं उत्पादन भारतात होत आहे. Apple नं भारतात पाच कारखाने उभारले असून, यापैकी दोन कारखाने अलीकडेच सुरू झाले आहेत. यामुळे कंपनीची चीनवरील अवलंबित्व कमी होत आहे. विशेष म्हणजे, भारतानं 2025 मध्ये अमेरिकेला स्मार्टफोन पुरवठा करण्यात चीनला मागं टाकलं आहे. Apple नं भारतातील आपली बहुतांश निर्यात क्षमता अमेरिकन बाजारपेठेला पुरवठा करण्यासाठी वापरली आहे.
जागतिक स्तरावर Apple ची पकड मजबूत
Apple च्या या यशामुळं भारतातील स्मार्टफोन बाजारपेठेत त्यांचं स्थान आणखी मजबूत झालं आहे. कंपनीनं भारतातील मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीला लक्षात घेऊन आपली रणनीती यशस्वीपणे राबवली आहे. भारतातील उत्पादन आणि विक्री वाढवण्याच्या या प्रयत्नांमुळं Apple केवळ स्थानिक बाजारपेठेतच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही आपली पकड मजबूत करत आहे.
