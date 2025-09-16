ॲपल लवकरच 10 नवीन उत्पादनं लॉंच करणार - अहवाल
ॲपल लवकरच 10 नवीन उत्पादने MacBook Pro, MacBook Air लॉंच करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये मॅक, आयपॅड, ऑडिओ आणि स्मार्ट होम डिव्हाइसेसचा समावेश असेल.
Published : September 16, 2025 at 4:51 PM IST
हैदराबाद : तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी ॲपल, आगामी काही महिन्यांत म्हणजे आपल्या उत्पादनांच्या श्रेणीमध्ये मोठी वाढ करण्याची योजना आखत आहे. ब्लूमबर्गच्या मार्क गुरमन आणि इतर विश्वसनीय विश्लेषकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ॲपल लवकरच 10 नवीन उत्पादनं बाजारात लॉंच करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये मॅक, आयपॅड, होम आणि ऑडिओ उत्पादनांचा समावेश असेल. या नव्या उत्पादनांमध्ये प्रगत M5 चिप्स, दर्जेदार डिस्प्ले आणि अधुनिक कनेक्टिव्हिटी पर्यायाची अपेक्षा आहे. त्यामुळे ॲपलच्या ग्राहकांना अपग्रेड करण्याची उत्तम संधी मिळणार आहे.
मॅक श्रेणीतील नवीन उत्पादने
मॅक श्रेणीमध्ये ॲपल अनेक मोठे बदल करत आहे. नवीन MacBook Pro मध्ये M5 चिप समाविष्ट केली जाणार असून, ती लवकरच लाँच होण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे, सध्याच्या डिझाइनमध्ये बदल न करता केवळ प्रोसेसरमध्ये सुधारणा केली जाईल. 2026 च्या सुरुवातीला M5 चिपसह MacBook Air देखील बाजारात येईल. याशिवाय, एक नवीन Mac mini आणि मिनी-एलईडी तंत्रज्ञानासह एक स्टुडिओ डिस्प्ले देखील लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे.
आयपॅड श्रेणीतील महत्त्वपूर्ण बदल
आयपॅड प्रोमध्येही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत नवीन M5 चिपसह आयपॅड प्रो येऊ बाजारात लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. यावेळी आयपॅड प्रो च्या परफॉर्मन्समध्ये मोठी सुधारणा होईल. तसंच, फेसटाइमसाठी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन असलेला दुसरा फ्रंट कॅमेरा देखील दिला जाऊ शकतो. यामुळे व्हिडिओ कॉलिंगचा अनुभव अधिक चांगला होईल.
होम आणि ऑडिओ उत्पादनांमधील नवीनता
ॲपल होम आणि ऑडिओ सेगमेंटमध्येही अनेक नवीन उत्पादने आणत आहे. यामध्ये A17 प्रो चिप आणि वाय-फाय 7 सह नवीन ऍपल टीव्ही समाविष्ट आहे. तसंच, यामध्ये फेसटाइम कॉल्ससाठी बिल्ट-इन कॅमेरा असण्याची शक्यता आहे. HomePod मिनीला वेगवान प्रोसेसर आणि अल्ट्रा वाइडबँड तंत्रज्ञानासह अपडेट केलं जाईल, जेणेकरून डिव्हाइसेस अधिक चांगल्या प्रकारे ट्रॅक करता येतील. सर्वात महत्वाचं उत्पादन म्हणजे ॲपल होम हब. हे टॅब्लेटसारखे डिव्हाइस ऍपलच्या स्मार्ट होम इकोसिस्टमसाठी काम करेल. हे सुरुवातीला मार्च 2025 मध्ये लॉंच होणे अपेक्षित होतं, परंतु ते आता 2026 मध्ये होण्याची अपेक्षा आहे.
|उत्पादनं
|वैशिष्ट्ये
|M5 मॅकबुक प्रो
|नवीन M5 चिप, वेगवान वाय-फाय 7 कनेक्टिव्हिटी, सुधारित कार्यक्षमता, 2026 च्या सुरुवातीला लाँच होण्याची शक्यता.
|M5 मॅकबुक एअर
|नवीन M5 चिपसह एअर मॉडेल्समध्ये अपडेट, 2026 मध्ये लॉंचची अपेक्षा.
|M5 मॅक मिनी
|अधिक कार्यक्षमतेसाठी नवीन M5 चिपसेटसह मिनी मॉडेल्समध्ये अपडेट.
|नवीन स्टुडिओ डिस्प्ले
|उत्कृष्ट कॉन्ट्रास्ट आणि ब्राइटनेससाठी मिनी-एलईडी बॅकलाइट तंत्रज्ञान, तसेच अद्ययावत अंतर्गत चिप.
|M5 आयपॅड प्रो
|नवीन M5 चिप, उत्कृष्ट कार्यक्षमतेसाठी AMOLED डिस्प्ले, आणि पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड फ्रंट कॅमेरा.
|नवीन ऍपल टीव्ही
|वेगवान A17 प्रो चिप, वाय-फाय 7 सपोर्ट, आणि फेसटाइमसाठी बिल्ट-इन कॅमेरा असण्याची शक्यता.
|होमपॉड मिनी रिफ्रेश
|वेगवान चिप (S9 किंवा नवीन), सुधारित अल्ट्रा वाइडबँड तंत्रज्ञान आणि चांगल्या आवाजाची गुणवत्ता.
|ॲपल होम हब
|ॲपलच्या स्मार्ट होम इकोसिस्टमसाठी टॅब्लेटसारखे सेंट्रल कंट्रोल डिव्हाइस, 2026 मध्ये अपेक्षित.
|एअरटॅग 2
|नवीन अल्ट्रा-वाइडबँड (UWB) चिप (U2), सुधारित ट्रॅकिंग रेंज आणि अचूकता.
|व्हिजन प्रो 2
|वेगवान M5 चिप, सुधारित आरामदायी हेडस्ट्रॅप, उत्कृष्ट एआय क्षमता.
ऍक्सेसरीज आणि वेअरेबल्समधील अपडेट्स
ऍक्सेसरीजच्या क्षेत्रात, AirTag 2 ची सर्वाधिक चर्चा आहे. नवीन अल्ट्रा वाइडबँड चिपमुळं त्याची रेंज आणि ट्रॅकिंग क्षमता वाढेल. यात टॅम्पिंग रोखण्यासाठी सुरक्षा फीचर्स आणि चांगल्या बॅटरीची अपेक्षा आहे. याशिवाय, दुसऱ्या आवृत्तीचे Vision Pro मिक्स-रियालिटी हेडसेट 2025 च्या उत्तरार्धात किंवा 2026 च्या सुरुवातीला लाँच होण्याची शक्यता आहे. यात वेगवान M5 चिप आणि अधिक आरामदायक हेडस्ट्रॅप असेल.
