Apple iPhone 17 series sale : पुण्यातील कोपा मॉलमध्ये iPhone खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी

Apple iPhone 17 series sale : iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro आणि iPhone 17 Pro Max खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांनी मोठी गर्दी केलीय.
Published : September 19, 2025 at 2:44 PM IST
पुणे : ॲपल कंपनीनं आज भारतात आयफोन 17 मालिकेचा अधिकृत सेल सुरू केलाय. त्यामुळं आयफोन खरेदीसाठी देशभरातील ॲपल प्रेमींमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळतोय. पुण्यातील कोपा मॉलमध्ये नव्यानं सुरू झालेल्या आयफोन स्टोअरमध्ये सकाळपासूनच ग्राहकांनी मोठी गर्दी केली आहे. आयफोन 17 हा आतापर्यंतचा सर्वात प्रगत आणि आकर्षक फोन असल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे. या फोनच्या खरेदीसाठी पुणेकरांसह आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांनी पहाटेपासूनच मॉलबाहेर रांगा लावल्या आहेत.हा फोन त्याचं स्लिम डिझाईन, हलकं वजन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळं चर्चेचा विषय ठरतोय.
पुण्यातील कोपा मॉलमध्ये काही दिवसांपूर्वीच ॲपलच्या अधिकृत स्टोअरचं उद्घाटन झालं होतं. आज आयफोन 17 मालिकाच्या विक्रिनिमित्त सकाळी सात वाजल्यापासूनच स्टोअरबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. या फोनच्या खरेदीसाठी तरुणांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वच वयोगटांतील लोकांनी गर्दी केली. आयफोन 17 मालिकेच्या वैशिष्ट्यांमुळं ग्राहकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. हा फोन स्लिम डिझाईन, वजनानं हलका, अत्याधुनिक ग्राफिक्स कार्ड आणि सुधारित कॅमेरा गुणवत्तेसह बाजारात आला आहे. याशिवाय, ॲपलनं यंदा प्रथमच ‘ॲपल इंटेलिजेंट’ ही नवीन सुविधा सादर केली आहे, ज्यामुळं फोनचा वापर अधिक सोपा आणि प्रभावी बनला आहे.
कोपा मॉलमधील स्टोअरमध्ये सकाळपासूनच ग्राहकांनी रांगा लावल्या होत्या. काही ग्राहकांनी पहाटेपासूनच स्टोअरबाहेर तळ ठोकला होता. एका तरुणानं आपला अनुभव सांगताना म्हटलं, “गेल्या अनेक दिवसांपासून मी आयफोन 17 ची वाट पाहत होतो. आज तो हातात घेतल्यावर खूप आनंद झाला. यातील नवीन फीचर्स, विशेषतः अॅपल इंटेलिजेंट आणि अत्याधुनिक कॅमेरा, खूपच अप्रतिम आहे.” विशेष म्हणजे, ॲपलनं यंदा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुण्यनगरीला साजेसा भगवा रंग पर्याय म्हणून सादर केला आहे, ज्याचं पुणेकरांनी विशेष कौतुक केलंय. एका ग्राहकानं सांगितलं, “हा भगवा रंग खूपच सुंदर असून तो पुण्याच्या सांस्कृतिक वारशाला जोडणारा आहे.”
काही ग्राहकांनी सकाळी सात वाजल्यापासून रांगेत उभे राहूनही आपली उत्सुकता आणि आयफोनबद्दलचं प्रेम व्यक्त केलं. एका ग्राहकानं सांगितलं, “आम्ही इतक्या तासांपासून रांगेत आहोत, पण आयफोन 17 साठी आमची वाट पाहण्याची तयारी आहे. ॲपलच्या फोनवर आमचं प्रेम आहे आणि हा नवा फोन आम्हाला नक्कीच घ्यायचा आहे.” स्टोअरमधील कर्मचाऱ्यांनीही ग्राहकांच्या उत्साहाला प्रतिसाद देत त्यांना उत्तम सेवा पुरवली. आयफोन 17 च्या लाँचिंगमुळं पुण्यातील कोपा मॉल परिसरात उत्साहाचे वातावरण आहे. ॲपलने या फोनच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. पुण्यातील या गर्दीनं ॲपलच्या लोकप्रियतेचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे.
