Apple iPhone 17 Series : कोणत्या देशात आहे सर्वात स्वस्त? चला जाणून घेऊया..
Apple Event मध्ये iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air लॉंच झाले. ही सीरिज कोणत्या देशात स्वस्त आहे? चला जाणून घेऊया..
Published : September 10, 2025 at 5:14 PM IST
हैदराबाद : नवीन आयफोन 17 सीरिजच्या लॉंचसोबतच, जगभरातील ग्राहकांना किंमतींबाबत उत्सुकता आहे. अमेरिकेत ही सीरीज सर्वात स्वस्त आहे, तर भारतात ती तुलनेनं महाग आहे. या बातमीत आपण आयफोन 17, आयफोन एअर, आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्सच्या किंमतींची अमेरिका, यूएई आणि भारतातील किती तफावत आहे, ते पाहणार आहोत. म्हणजे iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air आयफोन कोणत्या देशात खरेदी करणे फायदेशीर ठरेल, हे आपल्याला समजेल. आयफोन 17 सीरिजची भारतातील किंमत 256 जीबी बेस मॉडेलसाठी आयफोन 17 ची किंमत 82,900 रुपये, आयफोन एअरसाठी 119,900 रुपये, आयफोन 17 प्रोसाठी 134,900 रुपये आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्ससाठी 149,900 रुपये आहे. सर्व मॉडेल्स आता 256 जीबी बेस स्टोरेजसह येतात. प्री-ऑर्डर 12 सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि विक्री 19 सप्टेंबरपासून उपलब्ध होईल.
आयफोन 17 कुठे स्वस्त आणि कुठे महाग?
आयफोन 17 सीरिज जागतिक स्तरावर लॉंच झालीय. अमेरिकेत ही सीरीज सर्वात स्वस्त आहे, जिथं बेस मॉडेल 799 डॉलर (सुमारे 67,000 रुपये) आहे. कॅनडामध्ये 72,000 रुपये, यूएईमध्ये 75,000 रुपये, तर भारतात 82,900 रुपये. जर्मनीत 98,000 रुपये आणि ब्रिटनमध्ये 114,000 रुपये आहे. अमेरिकेत खरेदी करताना फक्त ई-सिम व्हर्जन उपलब्ध आहे. त्यामुळं तुम्हाला तिथं फिजिकल सिम मिळणार नाहीय.
जागतिक किंमतींची तुलना:
आयफोन 17 सीरिजच्या किंमती
|मॉडेल
|भारत (रुपये)
|अमेरिका (डॉलर / रुपये)
|यूएई (दिरहम / रुपये)
|आयफोन 17
|82,900
|799/ 67,000
|3,099 / 75,000
|आयफोन एअर
|119,900
|999 / 83,000
|3,499 / 85,000
|आयफोन 17 प्रो
|134,900
|1019 / 91,000
|4,299/104,000
|आयफोन 17 प्रो मॅक्स
|149,900
|1119 / 100,000
|4,699 / 114,000
अमेरिकेत खरेदी केल्यास फायदा
तुम्ही आयफोन अमेरिकेत खरेदी केल्यास 15,000 रुपयांपर्यंत बचत करू शकता, पण यूएईमध्येही चांगला पर्याय आहे. आयफोन 17 सीरिजच्या किंमती गेल्या वर्षीच्या आयफोन 16 पेक्षा जास्त आहेत. मात्र, आता स्टोरेच पर्याय देखील जास्त मिळतोय. आयफोन 16 (128 जीबी) 79,900 रुपयांत होता, आता 17(256) 82,000 रुपायात येतो.
17 सीरिजचे अपग्रेड्स
अॅपलनं 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये आयफोन 17 लॉंच केला. यात डबल स्टोरेज, ए19 प्रो चिप, 48 मेगापिक्सेल कॅमेरा, 6.5-इंच सुपर रेटिना डिस्प्ले आणि टायटेनियम फ्रेम आहे. आयफोन एअर हा आतापर्यंतचा सर्वात स्लिम आयफोन आहे. प्रो मॉडेल्समध्ये 2 टीबी स्टोरेज पर्याय पहिल्यांदाच देण्यात आलं आहे. आयफोन 17 प्रो मॅक्समध्ये 8x जूम आणि काही सुधारणा आहेत.थोडक्यात, अमेरिका हा आयफोन 17 खरेदीसाठी सर्वोत्तम देश आहे, पण ई-सिमचा विचार तुम्हाला करावा लागेल.
हे वाचलंत का :