Published : June 10, 2025

हैदराबाद: Apple नं आपल्या WWDC 2025 मध्ये iOS 26 ची घोषणा केली, ज्यामध्ये iPhone साठी अनेक नवीन वैशिष्ट्ये आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमता सादर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये लिक्विड ग्लास नावाचं नवीन UI डिझाइन, Apple Intelligence ची वैशिष्ट्ये, सुधारित ॲप्स आणि CarPlay साठी नवीन सुविधा यांचा समावेश आहे. iOS 26 हे iPhone 11 आणि त्यानंतरच्या मॉडेल्ससाठी मोफत OTA अपडेट म्हणून उपलब्ध असेल, परंतु Apple Intelligence वैशिष्ट्ये केवळ iPhone 16 सीरीज आणि iPhone 15 Pro मॉडेल्सवर मर्यादित असतील. ही नवीन आवृत्ती यावर्षी नंतर रिलीज होईल, तर डेव्हलपर्सना आता बीटा आवृत्ती उपलब्ध आहे. लिक्विड ग्लास UI

Apple चे सॉफ्टवेअर इंजिनीअरिंगचे SVP क्रेग फेडेरिगी यांनी सांगितलं की, लिक्विड ग्लास हे एक नवीन पारदर्शक डिझाइन आहे, जे ॲप आयकॉन्स, विगेट्स आणि नेव्हिगेशनमध्ये लागू केलं आहे. यामुळं होम आणि लॉक स्क्रीनवर नवीन कस्टमायझेशन पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. लॉक स्क्रीनवरील टाइम विगेट आता इमेजमधील मोकळ्या जागेनुसार आपोआप आकार बदलतं आणि 3D इफेक्टसह येते.

