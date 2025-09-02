ETV Bharat / technology

बेंगळुरूच्या फिनिक्स मॉल ऑफ एशियामध्ये ऍपलचं Apple Hubble रिटेल स्टोअर सुरू

भारतातील आपलं तिसरं रिटेल स्टोअर, ऍपल हैब्बल, बेंगळुरूच्या फिनिक्स मॉल ऑफ एशियामध्ये उघडले आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025

हैदराबाद : ऍपलनं भारतातील आपलं तिसरं रिटेल स्टोअर, ऍपल हैब्बल, बेंगळुरूच्या फिनिक्स मॉल ऑफ एशियामध्ये सुरु केलंय. दक्षिण भारतातील पहिलं आणि देशातील तिसरं स्टोअर असलेलं हे स्टोअर कंपनीच्या भारतातील विस्ताराचं महत्त्वाचं पाऊल आहे. ग्राहकांना नवीन उत्पादनं,स्टोअरमधील सेवाचा लाभ घेता येणार आहे.

ऍपल हैब्बल
ऍपलनं बेंगळुरूमधील हैब्बल येथे आपले नवीन रिटेल स्टोअर, ऍपल हैब्बल, उघडलं आहे. हे स्टोअर भारतातील मुंबईच्या ऍपल बीकेसी आणि दिल्लीच्या ऍपल साकेत नंतरचे तिसरे स्टोअर आहे. 70 सदस्यांचा कर्मचारी वर्ग, जो भारतातील 15 राज्यांतून आला आहे, ग्राहकांना आयफोन 16, मॅकबुक प्रो (M4 चिपसेट), आयपॅड एअर, ऍपल वॉच सीरीज 10, एअरपॉड्स 4 आणि एअरटॅग यांसारख्या उत्पादनांबद्दल माहिती देईल. तसंच मासिक हप्त्यांचे पर्याय आणि ऍपल ट्रेड-इन प्रोग्रामची माहिती उपलब्ध असेल. अँड्रॉइडवरून आयओएसवर स्विच करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना वैयक्तिक मार्गदर्शन मिळेल.

विशेष बिझनेस टीम
बेंगळुरू हे स्टार्टअप्स आणि व्यवसायांचे केंद्र असल्यानं, ऍपलनं येथे विशेष बिझनेस टीम नियुक्त केली आहे. ग्राहकांना “जीनियस बार” येथे तज्ञांचं समर्थन, वैयक्तिक खरेदी सत्र आणि ऑनलाइन ऑर्डरसाठी ऍपल पिकअप सुविधा उपलब्ध आहे. हे स्टोअर पूर्णपणे नवीकरणीय ऊर्जेवर चालतं. भारताच्या राष्ट्रीय पक्षी मोरापासून प्रेरित रंगीत पिसांची कलाकृती स्टोअरमध्ये आहे. ग्राहक ऍपल हैब्बलच्या वेबसाइटवरून विशेष वॉलपेपर्स आणि बेंगळुरूतील स्थानिक कलाकारांचे ऍपल म्युझिक प्लेलिस्ट डाउनलोड करू शकतात.

टुडे ॲट ऍपल
ऍपल दररोज मोफत “टुडे ॲट ऍपल” सत्रं आयोजित करत आहे, ज्यामध्ये आयफोनवर फोटोग्राफी, ऍपल पेन्सिल वापरून चित्रकला किंवा ऍपल इंटेलिजन्स शिकण्याची संधी मिळेल. ऍपल 4 सप्टेंबर 2025 रोजी पुण्यातील कोरेगांव पार्क येथे पुढील स्टोअर उघडणार आहे. तसंच, दिल्ली-एनसीआर आणि मुंबईत आणखी दोन स्टोअर उघडण्याची योजना आहे.

