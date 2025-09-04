ETV Bharat / technology

iPhone 17 लॉंचपूर्वी पुण्यात Apple चं पहिलं अधिकृत स्टोअर : Apple Koregaon Park स्टोअर आज होणार सुरू - APPLE KOREGAON PARK

iPhone 17 लॉंचपूर्वी पुण्यातील Apple Koregaon Park स्टोअर 4 सप्टेंबर 2025 रोजी कोपा मॉलमध्ये सुरू होणार आहे, हे Apple चं भारतातील चौथे अधिकृत स्टोअर आहे

Apple Koregaon Park store
Apple Koregaon Park स्टोअर (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 9:45 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 9:59 AM IST

हैदराबाद : पुण्यातील Apple चं नवीन स्टोअर, Apple Koregaon Park, 4 सप्टेंबर 2025 रोजी कोपा मॉलमध्ये उघडणार आहे. बेंगळुरूतील Apple Hebbal नंतर अवघ्या काही दिवसांत उघडणारं हे Apple चं भारतातील चौथे अधिकृत स्टोअर आहे. iPhone 17 मालिकेच्या लॉंचच्या आधी, या स्टोअरमध्ये ग्राहकांना उत्पादनांची संपूर्ण श्रेणी, तज्ञांचं मार्गदर्शन आणि अनेक विशेष सुविधा मिळणार आहेत. चला, Apple Koregaon Park बद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park हे पुण्यातील कोपा मॉलमध्ये उघडणारे Apple चं चौथे अधिकृत स्टोअर आहे. आज 4 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 1 वाजता हे स्टोअर ग्राहकांसाठी खुलं होणार आहे. या स्टोअरमध्ये 11 भारतीय राज्यांमधील 68 कर्मचारी ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी सज्ज आहेत. हे कर्मचारी Genius Bar येथे तांत्रिक सहाय्य, मार्गदर्शन, उत्पादन खरेदी आणि इतर सेवांसाठी उपलब्ध असतील. याशिवाय, ग्राहकांना iOS वर स्विच करण्यासाठी पायरी-पायरी मार्गदर्शन, Apple Trade-In आणि फायनान्सिंगसारख्या सुविधाही येथे मिळतील.

Apple Pickup Zone
Apple Koregaon Park मध्ये एक खास Apple Pickup Zone देखील आहे, जिथं ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर केलेली उत्पादनं त्यांच्या सोयीच्या वेळी घेऊ शकतात. यासाठी ग्राहकांना प्रथम ऑनलाइन ऑर्डर करावी लागेल. याशिवाय, व्यावसायिकांना मार्गदर्शन आणि सहाय्य प्रदान करण्यासाठी येथे समर्पित बिझनेस टीम देखील आहे. Apple च्या इतर स्टोअरप्रमाणेच, हे स्टोअर 100% नवीकरणीय ऊर्जेवर चालतं आणि कार्बन न्यूट्रल आहे, म्हणजेच याचा पर्यावरणावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होत नाही.

Today at Apple सत्रांचे आयोजन
Apple Koregaon Park मध्ये Today at Apple सत्रांचे आयोजन केलं जाणार आहे. ही सत्रे मोफत असून, ग्राहकांना त्यांच्या सर्जनशीलतेला चालना देण्यासाठी आणि नवीन कौशल्ये शिकण्यासाठी मदत करतात. यामध्ये iPhone वर उत्कृष्ट फोटो काढणे, iPad वर आयडिया कॅप्चर करणे, Apple Intelligence चा वापर आणि Mac ची सुरुवात कशी करावी यासारख्या विषयांचा समावेश आहे.

कधी आणि कुठे भेट द्यावी?
Apple Koregaon Park कोपा मॉलच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून 30 ते 40 मीटर अंतरावर डाव्या बाजूला आहे. 4 सप्टेंबर रोजी दुपारी 1 वाजल्यापासून ग्राहक या स्टोअरला भेट देऊ शकतात. पहिल्या दिवशी भेट देणाऱ्या ग्राहकांसाठी Apple विशेष Apple Koregaon Park टोट बॅग आणि स्टिकर्स देणार आहे.

iPhone 17 मालिकेच्या लॉंचपूर्वी
Apple Koregaon Park चं उद्घाटन iPhone 17 मालिकेच्या 9 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या लॉंचच्या आधी होत आहे. या स्टोअरमुळं पुण्यातील Apple चाहत्यांना नवीनतम उत्पादनं आणि सेवांचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे. Apple ची पर्यावरणपूरक स्टोअर, तज्ञ कर्मचारी आणि ग्राहककेंद्रित सेवा यामुळं हे स्टोअर पुण्यातील टेकप्रेमींसाठी एक प्रमुख ठिकाण बनणार आहे.

