अ‍ॅपलचा 2026 मध्ये येणारा पहिला फोल्डेबल आयफोन, डिझाइन आणि किंमत तपशील आले समोर

अ‍ॅपलचा पहिला फोल्डेबल आयफोन 2026 मध्ये लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. या फोनची डिझाइन आणि किंमत तपशील उघड झाले आहेत.

Apple first foldable iPhone
फोल्डेबल आयफोन (Apple Leaker X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 12:39 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : ॲपलचा पहिला फोल्डेबल आयफोन 2026 मध्ये लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. हा फोन अत्यंत पातळ, टायटॅनियम डिझाइन आणि आयफोन 18 मालिकेसह लॉंच होईल.

आयफोन 18 मालिका
ॲपल आपला पहिला फोल्डेबल आयफोन पुढील वर्षी बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. ब्लूमबर्गचे मार्क गुरमन यांनी या बहुप्रतीक्षित डिव्हाइसच्या डिझाइनबाबत प्राथमिक माहिती दिली आहे. आयफोन 18 मालिकेसह सप्टेंबर 2026 मध्ये ते लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. गुरमन यांच्या मते, हा फोन "दोन टायटॅनियम आयफोन एअर एकमेकांजवळ" असल्यासारखा असेल, जो अत्यंत पातळ आणि डिझाइनच्या दृष्टिकोनातून उत्कृष्ट असेल.

अत्यंत पातळ डिझाइन
ब्लूमबर्गनुसार, ॲपलचा फोल्डेबल आयफोन हा अत्यंत पातळ डिझाइनचा असेल, जो सॅमसंगच्या गॅलेक्सी झेड फोल्ड 7 शी थेट स्पर्धा करेल. सध्या सॅमसंगचा फोल्डेबल फोन उघडल्यास 4.2 मिमी इतका पातळ आहे, आणि ॲपल यापेक्षा कमी जाडीचा फोन सादर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या डिव्हाइसचे बाह्य आवरण टायटॅनियम धातूपासून बनवलं जाईल, ज्यामुळं ते टिकाऊ आणि मजबूत असेल. फोल्डेबल डिव्हाइसेसमध्ये टिकाऊपणा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण त्यांचं हिंग मेकॅनिझम आणि फोल्डिंग डिस्प्ले यांना दैनंदिन वापरात ताण सहन करावा लागतो.

उत्पादन आणि किंमत
गुरमन यांच्या मते, ॲपल हा फोल्डेबल आयफोन किमान काही प्रमाणात चीनमध्ये तयार करू शकतो. यापूर्वीच्या अहवालांमध्ये उत्पादन भारतात होईल असं सांगितलं गेलं होतं. कदाचित ॲपल मिश्र उत्पादन धोरण अवलंबेल, ज्यामध्ये जटिल घटकांचं उत्पादन चीनमध्ये आणि इतर प्रक्रिया इतरत्र होऊ शकतील. या डिव्हाइसची किंमत सुमारे 2,000 डॉलर (अंदाजे 1,76,000 रुपये) असेल, ज्यामुळं हा ॲपलचा सर्वात महागडं स्टँडर्ड आयफोन मॉडेल ठरेल. ही किंमत फोल्डेबल डिस्प्लेच्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळं आणि प्रीमियम फीचरमुळं ठरण्याची शक्यता आहे.

ॲपलची व्यापक रणनीती
हा फोल्डेबल आयफोन ॲपलच्या तीन वर्षांच्या आयफोन रिडिझाइन योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे. ही योजना आयफोन 17 मालिकेपासून सुरू झाली असून 2027 मध्ये "आयफोन 20" च्या पूर्णपणे नव्या ग्लास डिझाइनपर्यंत पोहोचेल. आयफोन एअरच्या पातळ डिझाइनसाठी केलेले अभियांत्रिकी प्रयत्न आता फोल्डेबल आयफोनसाठी वापरले जाणार आहेत.

