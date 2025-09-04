ETV Bharat / technology

पुण्यात उघडलं Apple चं पहिलं पर्यावरणपूरक स्टोअर - APPLE KOREGAON PARK

Apple नं पुण्यात पहिलं स्टोअर, Apple Koregaon Park, उघडलंय.

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : Apple नं गुरुवारी भारतातील त्यांचं नवीनतम Apple स्टोअर पुण्यात उघडलंय. Apple Koregaon Park हे पुण्यातील पहिलं आणि देशातील चौथे Apple स्टोअर आहे. यापूर्वी मुंबईत Apple BKC, दिल्लीत Apple Saket आणि बेंगळुरूत Apple Hebbal ही स्टोअर्स उघडली आहेत. पुण्यातील हे स्टोअर ग्राहकांना Apple ची संपूर्ण उत्पादन श्रेणी, वैयक्तिकृत सहाय्य आणि अनुभव प्रदान करेल. Apple Koregaon Park हे पर्यावरणपूरक असून 100 टक्के नवीकरणीय ऊर्जेवर चालतं आणि कार्बन-न्यूट्रल आहे. या स्टोअरच्या उद्घाटनानं पुण्यातील Apple चाहत्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि सेवांचा अनुभव घेण्याची संधी मिळेल.

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Apple)

Apple ने पुण्यातील त्यांचं पहिलं स्टोअर, Apple Koregaon Park स्टोअरमध्ये ग्राहकांना iPhone 16 मालिका, MacBooks, iPads, Apple Watch आणि AirPods, AirTag यांसारख्या ॲक्सेसरीजसह Apple च्या सर्व उत्पादनांचा अनुभव घेता येईल. Apple Koregaon Park मध्ये 11 भारतीय राज्यांमधील 68 कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे स्टोअर पर्यावरणाच्या दृष्टीनं टिकाऊ आहे, कारण ते पूर्णपणे नवीकरणीय ऊर्जेवर चालते आणि कार्बन-न्यूट्रल आहे, असं कंपनीनं म्हटलं आहे.

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Apple)

Apple Koregaon Park मध्ये ग्राहकांना वैयक्तिकृत सेटअप आणि सहाय्य मिळेल, तसेच iOS वर स्विच करण्यासाठी टप्प्याटप्प्यानं मार्गदर्शन उपलब्ध आहे. याशिवाय, Apple Trade In आणि फायनान्सिंग पर्याय यांसारख्या सेवाही ग्राहकांना मिळतील. स्टोअरमध्ये एक समर्पित Apple Pickup झोन आहे, ज्यामुळं ऑनलाइन ऑर्डर्स घेणं सोपं झालं आहे. ग्राहक त्यांना हव्या त्या वेळी स्टोअरमधून त्यांची उत्पादने घेऊ शकतात.

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Apple)

Apple Koregaon Park मध्ये दररोज मोफत सत्रे आयोजित केली जातील, जी विशेषतः विद्यार्थी, क्रिएटर्स आणि प्रोफेशनल्ससाठी डिझाइन केली आहेत. या सत्रांचं मार्गदर्शन Apple Creatives करतात. इथे मित्र किंवा टीमसाठी गट बुकिंगचा पर्यायही उपलब्ध आहे. या सत्रांद्वारे ग्राहक त्यांच्या Apple डिव्हाइसेसचा अधिक चांगला वापर शिकू शकतात.

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Apple)

उद्घाटनाच्या निमित्तानं, Apple मोफत कस्टम वॉलपेपर्स ऑफर करत आहे आणि पुण्यातील कलाकारांना हायलाइट करणारी खास Apple Music प्लेलिस्ट तयार केली आहे. हे स्टोअर पुण्यातील तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी एक नवीन केंद्र बनणार आहे, जिथं त्यांना Apple च्या उत्पादनांचा आणि सेवांचा थेट अनुभव घेता येईल.

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Apple)

Apple नं यापूर्वीच 2 सप्टेंबर रोजी बेंगळुरूत Apple Hebbal स्टोअर उघडलं आहे, तर मुंबई आणि दिल्लीतील स्टोअर्स 2023 मध्ये सुरू झाली होती. पुण्यातील हे स्टोअर Apple च्या भारतातील विस्ताराचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. Apple च्या या स्टोअर्समुळं भारतीय ग्राहकांना जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा आणि सेवांचा अनुभव घेता येत आहे. Apple Koregaon Park हे पुण्यातील तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी एक नवीन ठिकाण आहे, जिथं त्यांना Apple च्या नाविन्यपूर्ण उत्पादनांचा अनुभव घेता येईल.

हैदराबाद : Apple नं गुरुवारी भारतातील त्यांचं नवीनतम Apple स्टोअर पुण्यात उघडलंय. Apple Koregaon Park हे पुण्यातील पहिलं आणि देशातील चौथे Apple स्टोअर आहे. यापूर्वी मुंबईत Apple BKC, दिल्लीत Apple Saket आणि बेंगळुरूत Apple Hebbal ही स्टोअर्स उघडली आहेत. पुण्यातील हे स्टोअर ग्राहकांना Apple ची संपूर्ण उत्पादन श्रेणी, वैयक्तिकृत सहाय्य आणि अनुभव प्रदान करेल. Apple Koregaon Park हे पर्यावरणपूरक असून 100 टक्के नवीकरणीय ऊर्जेवर चालतं आणि कार्बन-न्यूट्रल आहे. या स्टोअरच्या उद्घाटनानं पुण्यातील Apple चाहत्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि सेवांचा अनुभव घेण्याची संधी मिळेल.

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Apple)

Apple ने पुण्यातील त्यांचं पहिलं स्टोअर, Apple Koregaon Park स्टोअरमध्ये ग्राहकांना iPhone 16 मालिका, MacBooks, iPads, Apple Watch आणि AirPods, AirTag यांसारख्या ॲक्सेसरीजसह Apple च्या सर्व उत्पादनांचा अनुभव घेता येईल. Apple Koregaon Park मध्ये 11 भारतीय राज्यांमधील 68 कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे स्टोअर पर्यावरणाच्या दृष्टीनं टिकाऊ आहे, कारण ते पूर्णपणे नवीकरणीय ऊर्जेवर चालते आणि कार्बन-न्यूट्रल आहे, असं कंपनीनं म्हटलं आहे.

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Apple)

Apple Koregaon Park मध्ये ग्राहकांना वैयक्तिकृत सेटअप आणि सहाय्य मिळेल, तसेच iOS वर स्विच करण्यासाठी टप्प्याटप्प्यानं मार्गदर्शन उपलब्ध आहे. याशिवाय, Apple Trade In आणि फायनान्सिंग पर्याय यांसारख्या सेवाही ग्राहकांना मिळतील. स्टोअरमध्ये एक समर्पित Apple Pickup झोन आहे, ज्यामुळं ऑनलाइन ऑर्डर्स घेणं सोपं झालं आहे. ग्राहक त्यांना हव्या त्या वेळी स्टोअरमधून त्यांची उत्पादने घेऊ शकतात.

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Apple)

Apple Koregaon Park मध्ये दररोज मोफत सत्रे आयोजित केली जातील, जी विशेषतः विद्यार्थी, क्रिएटर्स आणि प्रोफेशनल्ससाठी डिझाइन केली आहेत. या सत्रांचं मार्गदर्शन Apple Creatives करतात. इथे मित्र किंवा टीमसाठी गट बुकिंगचा पर्यायही उपलब्ध आहे. या सत्रांद्वारे ग्राहक त्यांच्या Apple डिव्हाइसेसचा अधिक चांगला वापर शिकू शकतात.

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Apple)

उद्घाटनाच्या निमित्तानं, Apple मोफत कस्टम वॉलपेपर्स ऑफर करत आहे आणि पुण्यातील कलाकारांना हायलाइट करणारी खास Apple Music प्लेलिस्ट तयार केली आहे. हे स्टोअर पुण्यातील तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी एक नवीन केंद्र बनणार आहे, जिथं त्यांना Apple च्या उत्पादनांचा आणि सेवांचा थेट अनुभव घेता येईल.

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Apple)

Apple नं यापूर्वीच 2 सप्टेंबर रोजी बेंगळुरूत Apple Hebbal स्टोअर उघडलं आहे, तर मुंबई आणि दिल्लीतील स्टोअर्स 2023 मध्ये सुरू झाली होती. पुण्यातील हे स्टोअर Apple च्या भारतातील विस्ताराचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. Apple च्या या स्टोअर्समुळं भारतीय ग्राहकांना जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा आणि सेवांचा अनुभव घेता येत आहे. Apple Koregaon Park हे पुण्यातील तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी एक नवीन ठिकाण आहे, जिथं त्यांना Apple च्या नाविन्यपूर्ण उत्पादनांचा अनुभव घेता येईल.

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE FIRST STORE OPENS IN PUNEAPPLEAPPLE BKCAPPLE SAKETAPPLE KOREGAON PARK

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.