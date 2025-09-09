ETV Bharat / technology

Apple चा 'Awe Dropping' इव्हेंट: लाइव्हस्ट्रीम कधी आणि कुठे पाहाल?

Apple चा 'Awe Dropping' इव्हेंट 9 सप्टेंबर 2025 रोजी होतोय. यात iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro चे अनावरण अपेक्षित आहे.

हैदराबाद : Apple आपला बहुप्रतिक्षित 'Awe Dropping' इव्हेंट 9 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजता क्युपर्टिनो येथील अ‍ॅपल पार्क येथे आयोजित करत आहे. या इव्हेंटमध्ये iPhone 17 सिरीज, (iphone 17 launch date in india) नवीन Apple Watches आणि AirPods Pro यांसारख्या नवीन उत्पादनांचं अनावरण होण्याची अपेक्षा आहे. जगभरातील Apple चाहत्यांसाठी हा इव्हेंट लाइव्ह पाहण्याची संधी असेल. कॅनडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमधील प्रेक्षकांसाठी लाइव्हस्ट्रीमची वेळ काय आहे चला जाणून घेऊया...

अ‍ॅपल इव्हेंट 2025 : कधी, कुठं, कसा पहावा
अ‍ॅपल इव्हेंट 2025 चं लाईव्हस्ट्रीमिंग क्युपर्टिनो येथील अ‍ॅपल पार्क येथून भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 10:30 वाजता सुरू होईल. प्रेक्षक अ‍ॅपलच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेल, अधिकृत वेबसाइट किंवा अ‍ॅपल टीव्ही अ‍ॅपला भेट देऊन हा लाईव्ह इव्हेंट मोफत पाहू शकतात.

Awe Dropping
Apple चा वार्षिक इव्हेंट हा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठा आणि उत्साहवर्धक कार्यक्रम मानला जातो. यंदा, 9 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजता क्युपर्टिनो येथील अ‍ॅपल पार्क येथे होणारा 'Awe Dropping' इव्हेंट Apple च्या नवीन उत्पादनांचा खुलासा करेल. या इव्हेंटमध्ये iPhone 17 सिरीज (apple iphone 17 pro max launch), Apple Watch Series 11, SE 3, Ultra 3 आणि AirPods Pro च्या नवीन आवृत्तींची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. हा कार्यक्रम जगभरातील प्रेक्षकांसाठी Apple च्या अधिकृत वेबसाइट, Apple TV अॅप आणि YouTube चॅनेलवर लाइव्ह स्ट्रीम केला जाईल.

यूएस आणि कॅनडामधील लाइव्हस्ट्रीम वेळ
युनायटेड स्टेट्समधील प्रेक्षकांसाठी हा इव्हेंट सकाळी 10 वाजता PDT, 11 वाजता MDT, दुपारी 12 वाजता CDT आणि दुपारी 1 वाजता EDT यावेळी पाहता येईल. कॅनडामधील प्रेक्षकांसाठी, विशेषतः अटलांटिक डेलाइट टाइम (ADT) झोनमधील लोकांसाठी, हा कार्यक्रम दुपारी 2 वाजता उपलब्ध असेल.

यूके, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमधील वेळ
युनायटेड किंगडममध्ये, हा इव्हेंट संध्याकाळी 6 वाजता ब्रिटिश समर टाइम (BST) येथे पाहता येईल, तर युरोपमधील बहुतांश देशांमध्ये तो संध्याकाळी 7 वाजता सेंट्रल युरोपियन समर टाइम (CEST) येथे उपलब्ध असेल. ऑस्ट्रेलियामध्ये, हा कार्यक्रम 10 सप्टेंबर रोजी पहाटे 1 वाजता वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (AWST), पहाटे 2:30 वाजता सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया (ACST) आणि पहाटे 3 वाजता ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (AEST) येथे पाहता येईल. चीन आणि सिंगापूरमधील प्रेक्षकांसाठी हा इव्हेंट 10 सप्टेंबर रोजी पहाटे 1 वाजता चायना स्टँडर्ड टाइम (CST) येथे, तर जपानमध्ये पहाटे 2 वाजता जपान स्टँडर्ड टाइम (JST)वर उपलब्ध असेल.

लाइव्हस्ट्रीम कसं पाहाल?
Apple ने हा इव्हेंट जगभरातील प्रेक्षकांसाठी सहज उपलब्ध होणार आहे. तुम्ही Apple च्या अधिकृत इव्हेंट्स वेबसाइटवर थेट लाइव्हस्ट्रीम पाहू शकता, जिथे तुम्ही आगोदर रिमाइंडर देखील सेट करू शकता. याशिवाय, Apple TV अॅपद्वारे iPhone, iPad, Mac आणि Apple TV वर हा कार्यक्रम पाहता येईल. Apple डिव्हाइस नसलेल्यांसाठी, Apple च्या अधिकृत YouTube चॅनेलवर हा इव्हेंट लाइव्ह स्ट्रीम केला जाईल, ज्यामुळं कोणत्याही डिव्हाइसवरून पाहणं सोपं होईल.

इव्हेंटमधून काय अपेक्षित आहे?
Apple चा सप्टेंबर इव्हेंट हा नेहमीच त्यांच्या वार्षिक उत्पादन धोरणाचा केंद्रबिंदू असतो. यंदा iPhone 17 सिरीज मुख्य आकर्षण असेल, ज्यामध्ये 120Hz डिस्प्ले आणि 24-मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, Apple चा सर्वात पातळ हँडसेट 'Air' मॉडेल देखील सादर होऊ शकतो. Apple Watch Series 11, SE 3 आणि Ultra 3 मध्ये सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटी आणि जलद चार्जिंगसारख्या सुधारणा अपेक्षित आहेत. AirPods Pro ची नवीन आवृत्ती H3 चिपसह येईल, जी अधिक प्रभावी नॉइज कॅन्सलेशन प्रदान करेल.

Apple चा 'Awe Dropping' इव्हेंट तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी एक रोमांचक अनुभव असेल. जगभरातील प्रेक्षक या इव्हेंटला Apple च्या अधिकृत प्लॅटफॉर्म्स किंवा YouTube वर लाइव्ह पाहू शकतात. iPhone 17, Apple Watch आणि AirPods Pro च्या नवीन आवृत्त्यांबद्दल जाणून घेण्यासाठी तयार रहा!

