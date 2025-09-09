आयफोन 17 च्या लाँचपूर्वी नव्या नवेली आणि अरमान मलिक यांनी ॲपल पार्कमध्ये टिम कूकसोबत साधला संवाद
आयफोन 17 लाँच होण्यापूर्वी नव्या नवेली आणि अरमान मलिक यांनी अॅपल पार्कमध्ये अॅपलचे सीईओ टिम कुक यांच्याशी संवाद साधलाय.
Published : September 9, 2025 at 12:55 PM IST|
Updated : September 9, 2025 at 1:06 PM IST
हैदराबाद : भारतातील तरुण उद्योजिका आणि प्रभावशाली व्यक्तिमत्व नव्या नावेली नंदा यांनी ॲपलच्या मुख्यालयात, ॲपल पार्क येथे ॲपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कूक यांची भेट घेतली. यावेळी संगितकार अरमान मलिक देखील उपस्थित होते. ही भेट ॲपलच्या बहुप्रतिक्षित ‘ऑ-ड्रॉपिंग’ इव्हेंटच्या पार्श्वभूमीवर झालीय. ॲपल आज आपली नवीन आयफोन 17 मालिका सादर करणार आहे. नव्या यांनी या भेटीचे क्षण इन्स्टाग्रामवर शेअर केले असून, त्यांच्या पोस्टनं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. ॲपलच्या या कार्यक्रमात अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वैशिष्ट्यांसह नवीन आयफोन सादर होण्याची अपेक्षा आहे.
Apple Awe Dropping Event
ॲपल कंपनी आपल्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये ॲपल आपली नवीन उत्पादनं सादर करतं, आणि यंदाही ‘ऑ-ड्रॉपिंग’ या नावानं हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमापूर्वी, ॲपलनं काही निवडक कंटेंट निर्माते, प्रभावशाली व्यक्ती आणि तंत्रज्ञान समीक्षकांना कॅलिफोर्नियातील क्यूपर्टिनो येथील ॲपल पार्क येथे आमंत्रित केलंय. या खास पाहुण्यांमध्ये भारतातील नव्या नावेली नंदा यांचाही समावेश होता.
टिम कूक यांच्यासोबत शेअर केला फोटो
नव्या, (वय 27), यांनी आज सकाळी इन्स्टाग्रामवर ॲपल पार्कमधील काही छायाचित्रे आणि व्हिडिओ शेअर केले. यापैकी एका छायाचित्रात त्या टिम कूक यांच्यासोबत हसताना दिसत आहेत. त्यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये टिम कूक इतर पाहुण्यांशी संवाद साधताना दिसत आहेत. नव्या यांनी आपल्या पोस्टला “डेट 1 विथ ॲपल” असं कॅप्शन दिलं आहे, ज्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आणि तंत्रज्ञान प्रेमींमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. ॲपल पार्कमधील प्रसिद्ध रेनबो स्टेज आणि तेथील कृत्रिम तलाव आणि कॅफे यांचं दृश्यही नव्या यांच्या पोस्टमध्ये दिसतं. यावेळी ॲपल पार्कच्या आतील भागात जेवणाचं आयोजन केलं होतं, जिथे रेनबो स्टेज एक प्रमुख आकर्षण आहे. या भेटीनं नव्या यांना ॲपलच्या नाविन्यपूर्ण वातावरणाचा अनुभव घेण्याची संधी मिळाली.
कोण आहेत नव्या नावेली नंदा?
नव्या नावेली नंदा या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते अमिताभ बच्चन यांची नात असून त्या श्वेता बच्चन आणि एस्कॉर्ट्स कुबोटाचे अध्यक्ष निखिल नंदा यांच्या कन्या आहेत. त्यांनी फोर्डहॅम विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली असून, सध्या त्या आयआयएम अहमदाबाद येथे अंशकालीन एमबीए कार्यक्रमात शिक्षण घेत आहेत. नव्या या ‘प्रोजेक्ट नावेली’च्या संस्थापक असून, त्या एक लोकप्रिय पॉडकास्ट होस्ट देखील आहेत.
ॲपल इव्हेंटमध्ये काय अपेक्षित आहे?
ॲपलचा हा वार्षिक कार्यक्रम त्यांच्या नवीन आयफोन मालिकेच्या लाँचसाठी ओळखला जातो. यंदा आयफोन 17 मालिका सादर होण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैशिष्ट्ये असतील. ॲपलनं या इव्हेंटबद्दल फारशी माहिती उघड केलेली नसली, तरी ‘ऑ-ड्रॉपिंग’ या नावानं आयोजित या कार्यक्रम मोठ्या घोषणेची अपेक्षा आहे. आयफोन ॲपलच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे, आणि यंदाच्या लाँचकडं तंत्रज्ञान विश्वाचं लक्ष लागलं आहे. नव्या नंदा या इन्स्टाग्राम पोस्टमुळे ॲपलच्या या कार्यक्रमाची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
