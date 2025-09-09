Apple Awe Dropping Event : iPhone 17 शिवाय AirPods Pro 3, Apple Watch आणि बरेच काही होणार लॉंच!
Apple Awe Dropping” इव्हेंटमध्ये Phone 17 सोबत AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3, Series 11, इतर उत्पादन लॉंच होतील.
Published : September 9, 2025 at 10:55 AM IST
हैदराबाद : आज, 9 सप्टेंबर 2025 रोजी, Apple आपला बहुप्रतिक्षित "Awe Dropping" लॉंच इव्हेंट आयोजित करत आहे. हा कार्यक्रम ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेत आहे, कारण Apple आपल्या इकोसिस्टमला सुधारित वैशिष्ट्यांसह विस्तारित करण्याच्या तयारीत आहे. या इव्हेंटमध्ये iPhone 17 मालिकेच्या लॉंचवर (iphone 17 launch) सर्वांचं लक्ष आहे, परंतु याशिवाय इतर उत्पादनांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यात AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, नवीन Apple Watch SE, iOS 26, HomePod mini ची दुसरी आवृत्ती आणि AirTag ची पुढील आवृत्ती यासह अनेक नवीन उत्पादने सादर होण्याची अपेक्षा आहे. चला, या इव्हेंटमधील iPhone 17 व्यतिरिक्त इतर अपेक्षित लॉंचेसवर एक नजर टाकूया...
अपेक्षित लॉंच
Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 मध्ये यावेळी मोठे बदल अपेक्षित आहेत. या रग्ड स्मार्टवॉचमध्ये मोठा डिस्प्ले मिळण्याची शक्यता आहे, जो कदाचित Series 10 पेक्षा मोठा असेल. नवीन S11 चिपमुळं तीची कामगिरी अधिक वेगवान होईल. सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटी, ज्यामुळं वापरकर्ते वाय-फाय किंवा मोबाइल नेटवर्कशिवायही आपत्कालीन परिस्थितीत संदेश पाठवू शकतील किंवा कॉल करू शकतील. याशिवाय, 5G RedCap मॉडेममुळं बॅटरी लाइफ आणि डेटा स्पीड यांचा समतोल राखला जाईल.
Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11 मध्ये Series 10 च्या तुलनेत फार मोठं बदल अपेक्षित नाहीत. तरीही, यामध्ये काही लहान पण उपयुक्त सुधारणा असतील, जसं की अधिक तेजस्वी डिस्प्ले, नवीन रंग पर्याय आणि Ultra 3 मधील शक्तिशाली S11 चिप. हे घड्याळ वापरकर्त्यांना प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केलं आहे.
Apple Watch SE
2022 मध्ये अपडेट झालेल्या Apple Watch SE मध्ये यावेळी अधिक वेगवान प्रोसेसर आणि सुधारित डिस्प्ले तंत्रज्ञान असण्याची शक्यता आहे, तरीही याची किंमत बजेट-अनुकूल ठेवली जाईल. मुलांसाठी आणि किफायतशीर स्मार्टवॉच शोधणाऱ्यांसाठी हा एक लोकप्रिय पर्याय असेल.
AirPods Pro 3
AirPods Pro 3 ही 2022 नंतरची पहिली मोठी अपग्रेड असलेली प्रीमियम इयरबड्स असतील. यामध्ये हृदय गती मॉनिटरिंगसारखी आरोग्य वैशिष्ट्ये असण्याची शक्यता आहे, जी Powerbeats Pro 2 मध्ये दिसली होती. याशिवाय, नवीन H3 चिप, लहान चार्जिंग केस आणि रिअल-टाइम भाषांतर सुविधा यासारखी वैशिष्ट्ये यात असतील. तापमान मापनाची क्षमता देखील यात समाविष्ट होऊ शकते.
HomePod mini (2nd Generation)
नवीन HomePod mini मध्ये S9 किंवा नवीन चिप, Wi-Fi 6E किंवा Wi-Fi 7 सपोर्ट आणि सुधारित ध्वनी गुणवत्ता अपेक्षित आहे. हे स्मार्ट स्पीकर अधिक शक्तिशाली आणि कार्यक्षम असेल.
AirTag (2nd Generation)
AirTag ची पुढील आवृत्ती सध्याच्या मॉडेलपेक्षा तीनपट लांब ट्रॅकिंग रेंज देऊ शकते. यात टॅम्पर-प्रूफ स्पीकर आणि कमी बॅटरीसाठी अर्ली अलर्ट्ससारखी वैशिष्ट्ये असतील.
ॲक्सेसरीज
iPhone 17 साठी TechWoven केसेस, नवीन Clear Cases, क्रॉसबॉडी स्ट्रॅप्स आणि Apple Watch बँड्ससह विविध ॲक्सेसरीज सादर होण्याची शक्यता आहे.
Apple चा "Awe Dropping" इव्हेंट नवीन तंत्रज्ञान आणि सुधारित उपकरणांसह लॉंच होण्यास सज्ज आहे. iPhone 17 व्यतिरिक्त, AirPods Pro 3, Apple Watch मालिका, HomePod mini आणि AirTag च्या नवीन आवृत्त्या Apple च्या इकोसिस्टमला अधिक मजबूत बनवतील.
