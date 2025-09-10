Apple AirPods Pro 3 लाँच: Apple Intelligence आणि IP57 संरक्षणासह नवीन वैशिष्ट्ये
Apple नं त्यांच्या नवीन AirPods Pro 3 ची घोषणा केली आहे. हे AirPods प्रगत ऑडिओ आणि नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांसह सादर करण्यात आले आहेत.
September 10, 2025
हैदराबाद : Apple नं 9 सप्टेंबर 2025 रोजी त्यांच्या “Awe Dropping” इव्हेंटमध्ये AirPods Pro 3 लॉंच झाले. या नव्या AirPods Pro 3 मध्ये अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यामुळं ऑडिओ अनुभव, आराम आणि टिकाऊपणा यामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. Apple नं या इअरबड्सला $249 (अंदाजे 22,000 रुपये) किंमतीत बाजारात आणले आहे, आणि याची प्री-ऑर्डर आजपासून सुरू झाली आहे, तर विक्री 19 सप्टेंबरपासून सुरू होईल.
AirPods Pro 3 मध्ये पाच वेगवेगळ्या आकारांच्या Airtips देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे विविध कानांच्या आकारांसाठी ते फिट बसतील. यामुळं व्यायाम, धावणे, योगा किंवा इतर शारीरिक हालचालींमध्येही इअरबड्स स्थिर राहतात. याशिवाय, IP57 प्रमाणनामुळं हे इअरबड्स पाणी आणि धूळ-प्रतिरोधक आहेत, ज्यामुळं ते बाह्य वातावरणातही टिकाऊ आणि विश्वसनीय बनतात. नवीन डिझाइन कंलेल्या चार्जिंग केसमुळं हे इअरबड्स अधिक पोर्टेबल आणि वापरण्यास सोपे झाले आहेत.
ऑडिओ परफॉर्मन्सच्या बाबतीत, AirPods Pro 3 मध्ये Apple चं H3 चिप आहे, जे Active Noise Cancellation (ANC) मध्ये दुप्पट सुधारणा प्रदान करतं. Apple च्या दाव्यानुसार, हे ANC AirPods Pro 2 च्या तुलनेत 2x आणि मूळ AirPods Pro च्या तुलनेत 4x अधिक प्रभावी आहे. यामुळं गोंगाटाच्या ठिकाणी, जसं की सार्वजनिक वाहतूक किंवा व्यस्त कार्यालयांमध्ये, वापरकर्त्यांना शांत आणि immersive ऑडिओ अनुभव मिळतो. याशिवाय, Transparency Mode मध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळं बाह्य आवाज अधिक नैसर्गिकरित्या ऐकू येतात आणि संभाषण अधिक स्पष्ट होते.
AirPods Pro 3 मध्ये Apple Intelligence च्या माध्यमातून Live Translation वैशिष्ट्य आहे, जे वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तींसोबत संभाषण सुलभ करतं. हे वैशिष्ट्य रिअल-टाइम भाषांतर प्रदान करतं, ज्यामुळं प्रवास किंवा आंतरराष्ट्रीय बैठकींमध्ये संवाद सुलभ होतो. याशिवाय, या इअरबड्समध्ये हृदय गती मोजण्याचे सेन्सर आहे, जे व्यायामादरम्यान हृदय गती ट्रॅक करतं. iOS 26 सह एकत्रितपणे, वापरकर्ते Fitness अॅपद्वारे 50 पेक्षा जास्त व्यायाम प्रकारांचा मागोवा घेऊ शकतात.
बॅटरी लाइफच्या बाबतीत, AirPods Pro 3 ANC चालू असताना 8 तास आणि Transparency Mode मध्ये 10 तासांचा प्लेबॅक देतं. MagSafe वायरलेस चार्जिंग आणि नवीन डिझाइन केलेल्या स्लिमर केससह, हे इअरबड्स दीर्घकाळ वापरासाठी अधिक विश्वसनीय बनतात.
Apple AirPods Pro 3 हे केवळ ऑडिओ डिव्हाइस नाही तर एक बहुआयामी उपकरण आहे, जे संगीत, संवाद आणि फिटनेस ट्रॅकिंग यांचा एकत्रित अनुभव देते. Apple च्या इकोसिस्टममध्ये एकत्रितपणे काम करणारे हे इअरबड्स, प्रीमियम ऑडिओ आणि प्रगत तंत्रज्ञान शोधणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी एक आकर्षक पर्याय आहेत.